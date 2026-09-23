Енергетичне перемир'я чи санкції - як заспокоїти ринок дизелю у США і не дати Росії заробити, коментують оглядачі

Зростання цін на дизель стає політично вагомою темою у внутрішній політиці Сполучених Штатів. Адміністрація США пов'язує це з нестабільністю на світових ринках, викликаною зокрема ударами України по російських нафтопереробних заводах.

Українські удари довели свою ефективність проти Росії, кажуть оглядачі, але для того, щоб досягти обох цілей - і збалансувати ринки, і не дозволити Росії заробляти на енергоресурсах - потрібні складніші інструменти економічної політики.

Україна продовжує низку ударів по російських НПЗ. 22 вересня ЗСУ повідомили про удари по "Башнефть-УНПЗ" та Куйбишевському НПЗ в Росії.

Загалом від українських ударів постраждало 27 із 32 основних нафтопереробних заводів в Росії. За перші вісім місяців 2026 року кожні три дні російський нафтопереробний завод зазнавав ударів, повідомляє Міжнародна агенція енергетики (IE. Через удари Росія була змушена ввести ембарго на експорт дизелю.

Обмеження експорту дизелю з Росії на тлі зменшення експорту нафтопродуктів з Близького Сходу підштовхнуло світові ціни до зростання. У США ціни на дизель досягли рекордної позначки на рівні 6,52 за галон, повідомляє агенція ААА. Ріст цін на пальне привернув увагу американських політиків.

Політики у США закликають ввести ембарго на експорт дизелю

Намагаючись стабілізувати ціни на дизель, сенатор-республіканець Чак Грасслі, що представляє аграрний штат Айова запропонував обмежити вивезення дизельного пального зі США, щоб захистити фермерів від росту цін. Лідер більшості в Сенаті республіканець Джон Тун минулого тижня заявив, що він "відкритий" до заборони на експорт дизелю.

Президент США Дональд Трамп також допустив можливість ембарго. "Я закликав до цього всередині моєї команди", - сказав Трамп, відповідаючи на питання журналістів під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 22 вересня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент на тій же події уточнив, що уряд США наразі вивчає доцільність заборони на експорт дизелю, "з огляду на загальні можливості для переробки і на те, чи повна, чи часткова заборона спрацює".

Проти заборони висловився міністр енергетики США Кріс Райт. У середу він заявив, що заборона США на експорт дизелю не спрацює і може ще більше підвищити ціни на дизель та авіаційне пальне.

"Прямолінійна заборона на експорт дизельного пального точно не спрацює, - сказав він пресі у Нью-Йорку. - Якщо не експортувати дизель з наших нафтопереробних заводів, завершаться місця, де його зберігати, і треба знижувати обсяги американської переробки, що підштовхне нагору ціни на бензин та авіаційне пальне".

Рубіо: Енергетичного перемир'я буде "нелегко досягнути"

Щоб стабілізувати світові ціни на нафтопродукти, політики у США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ. Президент США Дональд Трамп визнав, що українські удари по російській енергетиці завдають значної шкоди Росії.

"На жаль, Росія втратила контроль над власною дизельною нафтовою галуззю через війну в Україні", - написав він у соцмедійному дописі в понеділок, 21 вересня. Раніше президент Трамп закликав Україну припинити удари по Росії, щоб не дестабілізувати ринок дизелю у світі.

Після зустрічі з Трампом український президент Володимир Зеленський повідомив, що йшлося і про енергетичне перемир'я, додавши, що Україна до нього готова, а США передадуть пропозиції російській стороні. Раніше Зеленський вказував, що для деескалації Росія мусить насамперед припинити бити по енергетиці, критичній інфраструктурі і експорту продовольства в Україні.

Складною назвав ситуацію держсекретар США Марко Рубіо. В коментарі для преси 23 вересня він зазначив, що удари по енергетиці для України та Росії є "ключовим елементом тактики", але удари по нафті і газу дестабілізують світові ринки.

"Обидві країни висловили інтерес до певного обмеженого припинення вогню, яке поширюється на зерно й енергетику. Звісно, цього буде нелегко досягнути", - каже Рубіо.

"Проблема полягає в тому, що обидві сторони визначили енергетику як стратегічну ціль у межах своїх воєнних завдань, однак у випадку з нафтою та газом це має глобальні наслідки", - додав посадовець.

Він пояснив, що ситуацію ускладнює те, що "удари по енергетичних об'єктах є ключовим елементом тактики обох сторін: Україна завдає Росії болючих ударів, атакуючи її енергетичний сектор - важливе джерело доходів, тоді як Росія завдає шкоди Україні, цілеспрямовано атакуючи електромережу, особливо напередодні зими".

Санкції замість ударів по енергетиці дозволять вирішити дилему - аналітик

Те, що ескалація у війні Росії проти України вплине на світові ринки, є очікуваним, каже Макс Мейзліш, аналітик американської Фундації із захисту демократій і колишній посадовець Міністерства фінансів США.

"Звичайно, українські удари довели свою ефективність, і ринок реагує на ці удари. Ми знаємо, що пропозиція дизельного пального у світі обмежена, і багато в чому це через велику залежність від поставок російського палива", - каже Мейзліш в коментарі Українській службі Голосу Америки.

Він вважає, що чим більше Україна тисне кінетично, тим більше це породжує занепокоєння про вплив на ринок, однак це і "показує, що Росія дуже вразлива, і на ці слабкі сторони Росії Сполучені Штати ще насправді не натисли".

США варто більш агресивно застосовувати санкції проти російської енергетики. "Це усуне необхідність для України проводити удари, які вона робить тепер"

Для того, щоб заспокоїти ринки і не дати Росії заробити, Сполучені Штати можуть використовувати більш складні інструменти економічної політики.

Аналітик Мейзліш вважає, що США варто агресивніше застосовувати санкції проти російської енергетики. "Це усуне необхідність для України проводити удари, які вона робить тепер", - додає він.

Мейзліш вважає, що адміністрація Трампа має дуже обмежений підхід щодо втілення санкцій проти російських установ та третіх осіб, які допомагають вести платежі до та з Росії за підсанкційну торгівлю.

За час президентства Трампа не було значного збільшення санкцій. Було декілька кроків і один потужний пакет проти російської нафтогазової інфраструктури. Також не було великих програм по перехопленню кораблів російського тіньового флоту.

Санкції не надають короткострокового рішення, визнає аналітик, але це "те, як Сполучені Штати можуть справді підтримати Україну і краще підтримати ринкову стабільність. Мені здається, що варто агресивніше використати ці інструменти і переслідувати треті сторони, як дозволяють це, і які допомагають Росії отримувати готівку за експорт цієї сировини".

Реальність у тому, що з ладу виходять великі потужності в результаті цих ударів, тому ринки хвилюються.

Більш активне втілення санкцій, і, зокрема, запровадження в дію закону Ліндсі Ґрема, має бути на порядку денному зустрічей українського президента Зеленського у Нью-Йорку цього тижня, вважає колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

"Президент Трамп має нагоду втілити цей закон в життя. І президент Зеленський може наголосити, що справді важливо чинити тиск на Путіна, щоб зупинити цю війну", - каже Тейлор в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.

Нові санкції можуть "створити тиск на російську економіку. Росії звичайно потрібні надходження від продажу нафти та газу на міжнародних ринках, експорту нафти та газу. І цей закон, який президент Трамп підписав, надає повноваження ввести санкції проти країн, які купують цю нафту, зменшити кількість нафти, яку Росія продає індусам, китайцям, туркам і бразильцям".

Тейлор переконаний, що санкції - це можливість натиснути на Путіна і послабити його економіку, зменшити потік доходів до російської скарбниці. Таким чином, додає Тейлор, війну можна скоротити, натиснувши на Путіна, щоб той припинив війну.