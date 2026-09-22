Сікорський: Сподіваємось, закон Ґрема допоможе переконати Путіна, що він не переможе в Україні

Закон Ліндсі Ґрема про санкції проти Росії та Ірану може переконати президента РФ Путіна у тому, що він не зможе досягти у війні в Україні своїх цілей.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав в коментарі Голосу Америки під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Сподіваємося, що президент (Трамп), підписавши законопроєкт Ліндсі Ґрема, тепер задіє його, й це сприятиме припиненню російської загарбницької війни проти України, переконавши Путіна, що він не зможе здобути перемогу прийнятною для себе ціною. І введення цього закону в дію допомогло б цьому", - сказав Сікорський.

Нагадаємо, закон передбачає розширення санкцій проти російських політичних лідерів, державних установ, військових організацій, великих банків та інших фінансових установ, а також державних енергетичних компаній. Водночас розширено санкції проти організацій, які допомагають Росії уникнути існуючих обмежень, включаючи так званий "тіньовий флот" танкерів, а також запроваджено "вторинних санкцій" і додаткових мит на іноземні країни, які продовжують купувати російську нафту та природний газ.

Також глава польської дипломатії висловив сподівання про те, що положення НАТО щодо колективної оборони залишаються непохитними: "Ми зараз у Нью-Йорку. Згадаймо, що стаття 5 договору НАТО була застосована лише один раз - на підтримку Сполучених Штатів після терористичної атаки на це місто. Тож ми сподіваємося, що США підтримають нас так само, як ми підтримали Сполучені Штати".

Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія планує гібридні удари з використанням безпілотників або ракет по європейських країнах, які підтримують Україну, зокрема й по Польщі.

Росія вдаватиме, що ці атаки є "випадковими", аби "паралізувати або принаймні послабити мотивацію країн НАТО" стати на захист держави-члена Альянсу, що зазнала нападу, заявив Туск під час виступу в польському парламенті.