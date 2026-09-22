Ердоган засудив удари України і РФ в Чорному морі й закликав до реформ Радбезу ООН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму виступі на Генасамблеї ООН назвав неприйнятними будь-які атаки на комерційні кораблі у Чорному морі.

"Нещодавні напади на комерційні судна в Чорному морі - незалежно від того, хто їх здійснює, - є неприйнятними", - сказав Ердоган.

Протягом літа Україна та Росія обмінювалися дедалі інтенсивнішими ударами по кораблях і портовій інфраструктурі в Чорному морі.

Турецький президент також сказав: "Щодо російсько-української війни, ми щиро сподіваємося, що вона завершиться зі збереженням суверенітету й територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати контакти зі сторонами конфлікту з метою відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі, гарантування продовольчої безпеки та запобігання поширенню війни на ширший географічний простір".

Крім того, Ердоган закликав посилити роль Генеральної Асамблеї, чиї декларації здебільшого не мають механізмів примусу, а також скасувати право на вето в Раді безпеки ООН і реформувати її для ширшого і справедливішого представництва для інших країн. Зараз постійні представники США, Франція, Велика Британія, Китай і Росія мають право вето.

"Визнаймо: система, в якій воля понад 190 країн залежить від примх п’яти держав, не є ані справедливою, ані здатною повною мірою сформувати довіру. Рада Безпеки неодмінно має бути реформована відповідно до принципу, що "світ — це більше, ніж п’ять країн", - сказав Ердоган.

Україна від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році виступає за позбавлення Росії крісла постійного представника.