«Ми не можемо допустити, щоб таке відбувалося»: Рубіо про удари України по нафтових об’єктах

Державний секретар Марко Рубіо закликав Україну і Росію до так званого енергетичного перемир'я - припинення атак по енергетичній інфраструктурі обох країн.

Він сказав, що останнім часом світові ціни на енергоносії значно стабілізувались, а зростання, за словами Рубіо, найбільше було пов'язане із ситуацією у Чорному морі та атаками єменських хуситів. "І це дилема, адже з одного боку, ... Україна каже: "Чекайте, по Києву щодня летять ракети, потрапляючи у цивільних, - ми маємо відповісти". Здається, ми бачили 5 тисяч дронів, що атакують Москву чи Росію в останні 48 годин. З одного боку, це має вплив".

"Але те, що нас турбує, це що протягом останніх кількох місяців Україна неодноразово завдавала ударів по суднах, пов’язаних із США, та об’єктах, що забезпечують постачання американської нафти; ймовірно, це відбувалося ненавмисно, але удари все ж таки завдавалися. Це питання потребує вирішення. Ми не можемо допустити, щоб таке відбувалося, - сказав Рубіо в інтерв'ю Fox News. - Але, звісно, саме тому президент завжди прагнув завершити цю війну і готовий зробити все можливе, щоб покласти їй край".

Головний американський дипломат додав, що саме тому президент США Дональд Трамп докладає усіх зусиль, щоб зупинити війну: "Ситуація складна, але ми зберігаємо надію на зрушення, адже росіяни зазнають величезних втрат - щотижня гинуть тисячі солдатів. Водночас Україна також стикається з потужним натиском. Тож це справді завдає великої шкоди обом сторонам".

Тому, пояснив він, енергетичне перемир'я стало б розумним рішенням. "Ми вважаємо, що це була б чудова ідея. Йдеться про припинення вогню, за якого не завдаватимуться удари ні по українській інфраструктурі, ні по об’єктах, що забезпечують постачання російських енергоносіїв".

Днями президент США Дональд Трамп заявив про те, що Росія та Україна домовились не завдавати ударів по об'єктах енергетики, а також назвав російську війну проти України основною причиною зростання світових цін на дизель.

Минулого тижня ціни на дизельне пальне у США в понеділок подолали рекордну позначку. Міжнародні оглядачі пов'язують зростання цін як із обмеженням на перевезення пального через Ормузьку протоку на тлі ударів США в Ірані, так і з посиленням ударів України по російських НПЗ.