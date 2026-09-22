США посилять військову присутність у Гренландії. Підписано угоду

США, Данія та Гренландія підписали угоду про зміцнення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці.

Підписання відбулось у вівторок, 22 вересня, під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Напередодні Дональд Трамп, анонсуючи цю домовленість, заявив, що США посилюють свою військову присутність у Гренландії, але контроль над островом лишає за собою Данія.

"Це має величезне значення для Європи, для Сполучених Штатів і для всіх інших, — заявив президент Трамп безпосередньо перед підписанням. — І для Гренландії це буде просто неймовірно".

За даними агенції Reuters, за цією угодою США отримають дозвіл на створення військових баз у Нарсарсуаку та Местерсвігу, що у Гренландії.

Під час виступу на Генасамблеї ООН, Дональд Трамп сказав: "Ми негайно розпочнемо процес розгортання значної військової присутності у відповідних місцях", додавши, що йдеться про "будівництво двох дуже великих військових баз".

За словами президента США, угода США з Данією та Гренландією захистить Європу та сприятиме посиленню НАТО. "Ця угода також захищає Європу на додаток до Америки, і значною мірою захищає їх... Це також значно посилює НАТО", - сказав Трамп у промові на Генасамблеї ООН.

Глава данського уряду Метте Фредеріксен заявила, що підписана угода — це "угода, що може діяти вічно", і назвала її вигідною для США, Гренландії, Данії та НАТО.

"Пане президенте, ви чітко висловилися: ви не хочете, щоб супротивники наближалися надто близько, — сказала вона під час підписання угоди. — Я цілком згодна з цим".

У п’ятницю, 18 вересня, президент США повідомив, що Вашингтон уклав угоду з Данією та Гренландією, яка надає США «постійний контроль над безпекою та всіма іншими потребами» на території Арктики.

Впродовж свого другого президентства Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання приєднати до США Гренландію, яка є напівавтономною територією члена НАТО Данії.

Ці заяви спричинили напругу всередині альянсу, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен раніше заявляла, що перехід острова під американський контроль означав би кінець існування НАТО.

У день підписання угоди президент Трамп не відповідповів на питання журналістів, чи питання щодо купівлю Гренландії зняте з порядку денного.

США вже багато років присутні в Гренландії. Але після ІІ Світової війни їхня військова присутність на острові значно скоротилася. Наразі на космічній базі Пітуффік дислокується близько 200 американських військовослужбовців.

За даними агенції AP, представники США, Гренландії та Данії в останні кілька місяців вели непублічні переговори у пошуку вирішення питань безпеки, що турбували американського президента, навколо Гренландії, яка багато на корисні копалини.

У статті використані матеріали агенцій Associated Press, Reuters.



