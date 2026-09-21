Трамп: США працюють над угодою про купівлю калійних добрив у Білорусі

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до закупівлі калійних добрив у Білорусі.

"США працюють над масштабною угодою щодо закупівлі калійних добрив з Білорусі. Ціна буде значно нижчою за ту, яку ми зараз сплачуємо Канаді, - це дуже гарна новина для наших фермерів і скотарів", - написав Трамп у мережі Truth Social.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ і Вашингтон ведуть перемовини про постачання калійних добрив до США, однак, за його словами, білоруська сторона не може поставити значні обсяги: "Ми навіть якби захотіли поставити (калій) кудись на інші, західні ринки, просто цих обсягів немає - все законтрактовано".

Канада є найбільшим у світі виробником калійних добрив. За даними сайту Statista, торік Канада виробила 15 мільйонів метричних тонн цієї продукції, Росія посіла друге місце з показником близько 10 млн тонн, Китай - на третьому місці із 6,3 млн тонн, Білорусь іде далі із 6 млн тонн екпорту калійних добрив.

Навесні Світовий банк прогнозував зростання вартості добрив, передусім, через блокаду Ормузької протоки. Підвищення світових цін на добрива та пальне призводять до подорожчання продовольства й позначаються найбільше на незаможних країнах, нагадують економісти.