Саміт Української дії: понад 600 активістів закликають Конгрес США посилити підтримку України

У Вашингтоні стартував Саміт Української дії. Понад 600 активістів з'їхались до американської столиці, щоб у Конгресі адвокатувати за підтримку України.

Основні питання на порядку денному – домагатися ухвалення законопроєкту про санкції щодо Росії, адвокатувати за законопроєкт щодо повернення викрадених Росією українських дітей та посилити економічну й оборонну співпрацю між Україною та США.

Так званий законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії Сенат уже схвалив, і минулої п'ятниці законодавці внесли цей документ на розгляд у Палату представників США. Очікується, що впродовж цього тижня його будуть обговорювати і, можливо, голосувати.

Як повідомляв Голос Америки, законопроєкт про санкції передбачає розширення санкцій проти російських політичних лідерів, державних установ, військових організацій, банків та інших фінансових установ, а також державних енергетичних компаній. Він також розширює санкції на організації, які допомагають Росії уникнути існуючих обмежень, включаючи так званий "тіньовий флот" танкерів, які використовуються для транспортування російської нафти.

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження "вторинних санкцій" і додаткових мит на іноземні країни, які продовжують купувати російську нафту та природний газ.

Крім цього, у Сенаті зараз перебувають кілька законопроєктів щодо співпраці України та США. Зокрема, двопартійний законопроєкт "Закон про стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем", який ініціювали сенаторка-демократка Джекі Розен та сенатор-республіканець Майк Раунд.

Він передбачає поглиблення співпраці у сфері безпеки та зміцнення оборонного потенціалу США й України, щоб США та Україна могли спільно спільно розробляти, створювати та закуповувати економічно ефективні дрони української розробки та засоби протидії таким системам.

Ще одна двопартійна ініціатива - законопроєкт "Про прискорення європейських інвестицій в оборону України", зареєстрований у червні 2026 року. Цей документ спрямований на зміцнення обороноздатності України, і передбачає стабільні і своєчасні постачання великих обсягів боєприпасів, критично важливих для України.

Якщо стане законом, він сприятиме збільшенню інвестицій в Україну з боку союзників НАТО, заявили під час презентації його ініціатори сенатори від Республіканської та Демократичної партій Джон Корнін та Тім Кейн.

Щодо викрадених українських дітей, Сенат проголосував за законопроєкт 2119 з неофіційною назвою Justice for Ukrainian Children Act ("Справедливість для українських дітей"). Далі його мають внести до Палати представників. Автори законопроєкту сенаторка-демократка Емі Клобучар та сенатор-республіканець Чак Грасслі.

Законопроєкт уповноважує США надавати допомогу Україні в розслідуваннях викрадення Росією українських дітей, притягати винних до відповідальності, допомогти Україні в реабілітації та реінтеграції дітей.

Впродовж минулих вихідних організатори саміту - Американська Коаліція за підтримку України (АКУ) провели дводенну конференцію у Вашингтоні на теми, дотичні до підтримки України та глобальних загроз. Далі від понеділка до середи активісти спілкуватимуться із офісами конгресменів та сенаторів.

Як розповіли Голосу Америки організатори, близько 40% усіх активістів – це американці, які не мають українського коріння.

Це вже 9-тий Саміт Української дії, який проводить Американська Коаліція за підтримку України. До коаліції входять близько 550 громадських організацій зі США, які працюють на підтримку України.



