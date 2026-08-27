Meta погодилась виплатити майже $17 млрд та змінити правила користування у справі про захист неповнолітніх

Компанія Meta Platforms, Inc., що володіє Facebook та Instagram, погодилася виплатити американським штатам до $16,68 млрд і змінити низку правил роботи своїх соціальних мереж у рамках угоди у справі про захист дітей та підлітків. Домовленість була досягнута під час судового процесу у федеральному суді Окленда, штат Каліфорнія, і після затвердження судом має покласти край цій справі.

Штати звинувачували Meta у тому, що компанія використовувала особливості алгоритмів Facebook та Instagram для збільшення часу, який неповнолітні проводять на платформах, попри те, що вона знала про ризики такої політики. Серед таких спірних механізмів називалися рекомендації контенту та інші елементи, які стимулюють користувачів продовжувати перегляд.

Позивачі також заявляли, що Meta недостатньо ефективно перешкоджала використанню сервісів дітьми до 13 років і порушувала федеральні вимоги до захисту їх персональних даних.

Meta не визнала порушень та продовжує відкидати звинувачення. Представниця компанії Стефані Отвей раніше заявила Голосу Америки, що "генпрокурори не надали жодних доказів того, що хтось із мешканців їхніх штатів був введений в оману". За її словами, влада також намагається покласти на Meta відповідальність за "загальногалузеві проблеми, такі як перевірка віку користувачів".

Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта, який супроводжував позов, заявив, що позивачі "досягли врегулювання з Meta, яке зробить соціальні мережі менш небезпечними для наших дітей та матиме суттєве значення для дітей та їхніх сімей".

"Meta погодилася провести масштабні зміни, які зменшать ризик шкоди від її платформ — і зробить це протягом кількох місяців", — сказав Бонта.

Зі свого боку головний юрисконсульт Meta Сі Джей Мейгоні заявив, що "узгоджена нами система дасть батькам змогу легко керувати тим, як їхні діти отримують доступ до наших платформ".

Компанія також закликала конкуруючі платформи соціальних мереж, такі як TikTok та YouTube, наслідувати цей приклад.

"Оскільки підлітки плавно переходять між десятками додатків, нам потрібне галузеве рішення. Тому ми закликаємо наших колег по галузі, TikTok та YouTube, негайно впровадити цю нову систему", – сказав Мейгоні.

Tiktok і Google, яким належить YouTube, справу чи заклики Meta не коментують.

Які зміни чекають на Facebook та Instagram

Угода передбачає нові обмеження для неповнолітніх користувачів. Зокрема, Meta має встановити для користувачів молодших за 18 років двогодинний денний ліміт використання Facebook та Instagram. Ліміт є загальним для обох платформ і може бути вимкнений лише за дозволом батька. Meta також зобов'язується посилити технології виявлення облікових записів, які можуть належати дітям віком до 13 років.

До початку процесу сторони називали значно більші потенційні суми стягнень. Штати оцінювали можливі санкції приблизно у $200 млрд, тоді як у матеріалах справи фігурувала теоретична сума до $1,4 трлн. У результаті вимоги у цій справі були врегульовані на значно меншу суму.

На думку професора Стенфордської школи права Нори Фріман Енгстром, значення процесу виходить за межі конкретної суперечки між штатами та Meta.

"Значення цього судового розгляду не обмежується тим, хто виграє або скільки заплатить Meta", - сказала Енгстром Російській службі Голосу Америки ще до оголошення про угоду.

За її словами, справа пов'язана з ширшою серією судових розглядів проти соціальних мереж, в яких позивачі намагаються домогтися зміни підходу технологічних компаній до продуктів, якими користуються діти та підлітки.

Угода в Окленді не означає закінчення юридичних суперечок навколо впливу соціальних мереж на неповнолітніх. Інші справи проти Meta продовжуються.

Судова справа у Нью-Мексико

У березні 2026 року на окремому судовому процесі проти Meta в Нью-Мексико присяжні ухвалили стягнути з компанії $375 млн, а у серпні суддя додала ще $567 млн, довівши загальну суму фінансової відповідальності компанії у цій справі до $942 млн.

Суд в Нью-Мексико також зобов'язав Meta протягом п'яти років здійснити низку змін, спрямованих на посилення захисту неповнолітніх, включаючи вдосконалення перевірки віку.

Тиск на Meta за межами США

Європейська комісія у квітні 2026 року попередньо заявила, що Facebook та Instagram недостатньо ефективно перешкоджають доступу дітей молодших 13 років до платформ. Європейське розслідування продовжується.

В червні Meta розширила дію програми захисту дітей та підлітків «13+» для облікових записів користувачів по всьому світу в Instagram, Facebook та Messenger. Нове налаштування Facebook «13+» розроблено для того, щоб приховувати контент, неприйнятний для підлітків, на таких платформах, як «Reels» та «Cola», а також обмежувати можливість підлітків взаємодіяти з акаунтами, сторінками, групами та подіями, які переважно публікують неприйнятний контент.







