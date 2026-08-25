Як Індія намагається вийти в лідери за кількістю спеціалістів у галузі ШІ

В час, коли штучний інтелект змінює економіку країн, уряд Індії поставив за мету – стати лідером у світі за спеціалістами у галузі ШІ. Від урядових програм професійної підготовки кадрів до університетських курсів, мільйони людей в Індії долучаються до вивчення ШІ.

Наразі Індія у світі посідає 13 місце за рівнем готовності до освоєння ШІ. Голос Америки розповідає, як готують працівників до майбутніх технологічних змін, і чи встигне країна вчасно відреагувати на зміни.

Штучний інтелект стає новим пріоритетом у навчальних центрах, офісах та аудиторіях по всій Індії. Навички ШІ тут називають критично важливими, зокрема для забезпечення стабільної економіки, яка швидко розвивається.

Менеджерка із тестування в одному з інвестиційних банків Фалгуні Бхалала заплатила майже 800 доларів за неповний курс вивчення мови Python, відомої як мова ШІ. Так жінка сподівається лишатись запитаною на ринку праці.

"Щоб покращити свої навички, заради просування в кар'єрі та щоб бути впевненою на цьому ринку", - ділиться власними очікуваннями Фалгуні Бхалала.

Комерційні компанії в Індії дедалі більше інвестують у навчання працівників, щоб послуговуватись ШІ у щоденній роботі. Так бізнес сподівається підвищити ефективність і зрештою... прибутки.

В університетах запроваджують курси із вивчення штучного інтелекту, а уряд Індії пропонує безкоштовні програми із грамотності в галузі ШІ.

"Уряд багато робить. Але, чесно кажучи, Індія — дуже велика країна. Дуже багато людей треба навчити. Зараз ми тільки починаємо усвідомлювати важливість та необхідність ШІ. Скільки з цих людей насправді знають, як застосовувати ШІ у своїй троботі? Думаю, у нас ще багато роботи попереду", - розповідає Ніхіл Баршікар, засновник і генеральний директор фірми Imarticus Learning, яка пропонує пропонує курси з підвищення кваліфікації, програми, орієнтовані на працевлаштування та кар’єрну підтримку.

Індія – серед країн з найбільшим населенням у світі, тут проживає майже півтора мільярда людей, більша частина з яких – люди до 30-ти років.

За словами оглядачів, у країні – давня проблема створення достатньої кількості якісних робочих місць для мільйонів молодих людей, якими щороку поповнюється ринок праці.

За словами професор Інституту Джіо В. Н. Раджасекарана Піллая, штучний інтелект буде необхідним майже у кожній галузі.

"Забезпечення інфраструктури, необхідної для всієї цієї технологічної освіти, від низового до найвищого рівня, є дуже важливим", - розповідає професор з Індії.

Індійський уряд інтенсивно готує робочу силу в галузі ШІ. На початку літа цього року в столиці Індії Нью-Делі організували світовий саміт з питань впливу ШІ на економіку та життя людей.

За нещодавнім дослідженням навичок QS, Індія посідає 13-е місце у світі за рівнем готовності до освоєння ШІ. Рейтинг підкреслює як зростання в цій галузі, так і проблеми з тим, як забезпечити навчання якомога більшої кількості людей у цій густонаселеній країні.

Здатність Індії швидко навчити людей та адаптуватись до ринку, як вважають експерти, визначить, чи зможе вона перетворити своє молоде населення на конкурентоспроможних гравців в епоху штучного інтелекту.



