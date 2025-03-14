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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Білий дім: Трамп тисне на Путіна, щоби той вчинив правильно

Брифінг. Білий дім: Трамп тисне на Путіна, щоби той вчинив правильно
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Брифінг. Білий дім: Трамп тисне на Путіна, щоби той вчинив правильно

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Брифінг Голосу Америки. Президент Дональд Трамп і Білий дім коментують результати перемовин у Москві. Головні дипломати G7 видали спільну заяву, в якій закликали Росію погодитися на перемир'я, і пригрозили санкціями у разі відмови. Експерти оцінюють меседжі, які надходять від Кремля. Чи вдасться Конгресу уникнути шатдауну. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 6 вечора за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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