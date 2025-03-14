Брифінг. Білий дім: Трамп тисне на Путіна, щоби той вчинив правильно
Брифінг Голосу Америки. Президент Дональд Трамп і Білий дім коментують результати перемовин у Москві. Головні дипломати G7 видали спільну заяву, в якій закликали Росію погодитися на перемир'я, і пригрозили санкціями у разі відмови. Експерти оцінюють меседжі, які надходять від Кремля. Чи вдасться Конгресу уникнути шатдауну. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 6 вечора за Києвом з понеділка по п’ятницю.
Випуски
-
березень 13, 2025
Брифінг. США і Росія обговорюють припинення вогню в Україні
-
березень 12, 2025
Брифінг. Чого чекати після переговорів в Джидді. Реакції в США
-
березень 11, 2025
Брифінг. Переговори в Саудівській Аравії. Перші результати
-
березень 10, 2025
Брифінг. Переговори у Саудівській Аравії. Чого очікувати
-
березень 07, 2025
Брифінг. Трамп заявляє про прогрес у перемовинах щодо завершення війни
-
березень 06, 2025
Брифінг. Екстрені наради у Брюсселі. До чого готується Європа