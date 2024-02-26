Американський доброволець, у минулому - морський піхотинець армії США Купер Ендрюс вважав за честь воювати в Україні. І з фронту чоловік писав друзям, що хоча за паспортом не є українцем, хотів переплести свою долю з долею українського народу. Він загинув біля Бахмута у квітні 2023 року.