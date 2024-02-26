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Мама загиблого добровольця зі США просить Конгрес допомагати Україні. Відео

Мама загиблого добровольця зі США просить Конгрес допомагати Україні. Відео
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Мама загиблого добровольця зі США просить Конгрес допомагати Україні. Відео

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Американський доброволець, у минулому - морський піхотинець армії США Купер Ендрюс вважав за честь воювати в Україні. І з фронту чоловік писав друзям, що хоча за паспортом не є українцем, хотів переплести свою долю з долею українського народу. Він загинув біля Бахмута у квітні 2023 року.

Тіло добровольця не змогли евакуювати з поля бою, та його родина і друзі у США роблять усе, щоб гідним чином вшанувати пам'ять воїна. Його мама просить у Конгресу продовжити допомагати Україні.

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