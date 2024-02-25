Путін залишається смертельною загрозою для НАТО й України-ISW

Президент Росії Володимир Путін «залишається смертельною загрозою» для НАТО, а також для України, йдеться у звіті, оприлюдненому до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, американськиого Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремль місяцями створює умови для проведення операцій гібридної війни в країнах Балтії і Фінляндії, а зараз бере участь у таких операціях проти Молдови. Цілями Путіна залишаються знищення НАТО як ефективного альянсу, розрив зв’язків між Сполученими Штатами і Європою й побудова нового глобального порядку, в якому домінує голос і сила Росії. Інтереси Америки, Європи і союзників Америки в Азії й у всьому світі нерозривно пов’язані з тим, щоб допомогти Україні перемогти Росію», – йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що ситуація на полі бою нині – «важка, але далеко не безнадійна».

«Російські війська відновили ініціативу на полі бою й атакують і мають здобутки. Ці здобутки поки що дуже обмежені й даються надзвичайно дорогою ціною. За взяття Авдіївки загинули, ймовірно, більше російських солдатів, ніж за всю радянсько-афганську війну», – йдеться в повідомленні.

В ISW заявили, що українці втомлені й стурбовані тим, що американська військова допомога припиниться, «але вони продовжують воювати з рішучістю, винахідливістю й майстерністю».

«Американська військова допомога залишається важливою – лише Сполучені Штати мають ресурси, щоб надати Україні саме зараз те, чого вона найбільше потребує. Якщо Сполучені Штати врешті-решт відмовляться від цієї допомоги, то ситуація може стати дуже серйозною», – йдеться у звіті.

«Але до кінця війни ще далеко. Україна не програла і Україні програвати немає причин… Російська армія має багато недоліків, якими Україна навчилася користуватися. А сукупна економічна потужність союзників України у багато разів перевищує економічну потужність Росії», – наголосили в ISW.

25 лютого очільник оборонного відомства Рустем Умєров на форумі «Україна. Рік 2024» заявив, що Міністерство оборони України сподівається на прорив на полі бою, для цього роблять усе «можливе й неможливе» і вже підготували «потужний» план війни на цей рік. Він не навів деталі цього плану.

Раніше в інтерв’ю Fox News президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи слова президента Зеленського, заявив, що брак західної безпекової допомоги «може створити невпевненість і обмеження для таких операцій».

«Нестача матеріальних засобів, ймовірно, змушує українські сили ощадливо використовувати матеріальні засоби, а затримки західної допомоги з безпеки, ймовірно, продовжуватимуть створювати невизначеність в українських оперативних планах і обмежувати підготовку до майбутніх контрнаступальних операцій», – вважають аналітики.

Як повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден разом з іншими лідерами G7 та президентом України Володимиром Зеленським 24-го лютого обговорили підтримку України та подальші кроки для притягнення Росії до відповідальності за війну в Україні. Розмова відбулася у форматі відеоконференції, повідомили в Білому домі.

"Ми, лідери G7, зустрілися сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України та ще раз привітати хоробрість і стійкість українського народу, який невтомно бореться за свободу та демократичне майбутнє України", - йдеться у спільній заяві G7, опублікованій на сайті Білого дому.