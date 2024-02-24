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"Ми не маємо права стомлюватися" — активісти на мітингу у Вашингтоні. Відео

"Ми не маємо права стомлюватися" — активісти на мітингу у Вашингтоні. Відео
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"Ми не маємо права стомлюватися" — активісти на мітингу у Вашингтоні. Відео

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На другі роковини повномасштабного вторгнення РФ активісти із різних штатів прибули до столиці США, міста Вашингтон, щоб долучитись до спільного мітингу на підтримку України.

Акція розпочалась о 14:00 навпроти меморіалу 16-му президенту США Аврааму Лінкольну. Ближче до 17:00 активісти вже традиційно рушили маршем до резиденції де проживають члени посольства РФ у США. Серед присутніх були представники, як українських громад, так і американці, а також офіційні посадовці як від України, так і від США, разом із духовенством різних конфесій. Зокрема були присутні посолка України в США Оксана Маркарова, помічниця адміністратора USAID Ерін МакКі, Посолка ЄС у США Йовіта Нелюпшєне, отці Української Православної й Української Греко-Католицької Церков, та інші. Долучились до мітингу й українські військові, які отримали поранення на фронті та приїхали на реабілітацію у США. А також американські ветерани, які пішли воювати з російською агресією, як добровольці. Деталі з місця події, розповідає журналістка української служби Голосу Америки, Катерина Лісунова.

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