"Цього не станеться!" Посолка Маркарова про сподівання Путіна на припинення підтримки України Заходом

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться дочекатися відмови західних партнерів від підтримки України, сказала посолка України у Вашингтоні Оксана Маркарова під час зустрічі з журналістами у п'ятницю, 23 лютого.

Відповідаючи на запитання Голосу Америки, Маркарова сказала, що вона вірить, що демократичний світ не припинить підтримки України.



«Я вірю, що цього не станеться. І для цього ми працюємо вдень і вночі з нашими партнерами тут, і така ж велика дипломатична команда працює скрізь у світі. І тому ми бачимо, як більше 50-ти країн збираються разом у контактній групі захисту України, яку ми називаємо «Групою Рамштайн», і за особистої участі міністра (оборони США Ллойда) Остіна», – сказала Маркарова, виступаючи у Вашингтоні напередодні другої річниці початку широкомасштабного російського наступу.

Макрарова зауважила, що президент Росії Володимир Путін «дуже чітко говорить про намір не лише знищити нас, але й напасти на будь-кого, хто є вільним і демократичним».

«Він співпрацює разом з ХАМАСом, запрошує їх до Москви, з Іраном, у якого він купує зброю і невідомо, що він їм дає взамін. Співпрацює з Північною Корею. Так ясно, що це нова вісь зла, клуб диктаторів та безжальних режимів, які працюють разом», – сказала Маркарова.

Щоб протистояти диктаторам, демократичний світ має продемонструвати єдність.

«Ми бачимо це як лакмусовий папірець для демократій, чи ми будемо триматися разом, незалежно від наших демократичних циклів, а насправді заради збереження наших демократичних циклів, бо це – те, що відстоюють українці в Україні. Але незважаючи на політичні і демократичні зміни, чи ми зможемо залишатися зосередженими на тому, що важливо для всіх нас, незалежно від партій, національностей і країн, і, об’єднавшись, захищати наші демократичні цінності», – сказала Маркварова на спільній пресконференції у Вашингтоні з адміністраторкою агентства США з міжнародного розвитку, Самантою Пауер.

Як повідомляв Голос Америки, американська посадовиця наголосила, що в обох палатах Конгресу «є велика більшість», яка готова підтримати додаткове фінансування для України, як тільки законопроєкт буде поставлено на голосування в Палаті представників.

«Є велика двопартійна більшість, яка не хоче, щоб ми вимкнули програми, які роблять так багато користі», – сказала Пауер.

У п’ятницю президент США Джо Байден повторив свій заклик до Конгресу надати більше фінансування Україні, щоб вона могла захистити себе від Росії. "Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута", - сказав він.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28-го лютого.