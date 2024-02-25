Дональд Трамп переміг на праймеріз республіканської партії у Південній Кароліні, випередивши свою головну суперницю Ніккі Гейлі. Згідно з даними AP, з 99% порахованих бюлетенів, Дональд Трамп отримав 59,8%, Ніккі Гейлі – 39,5% голосів.

До перемоги в Південній Кароліні Дональд Трамп прийшов першим в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.

Перемога на праймеріз у Південній Кароліні історично є показовою. На всіх праймеріз, крім одного, починаючи з 1980 року, переможець Республіканської партії в Південній Кароліні став кандидатом від партії на загальних виборах. Єдиним винятком став Ньют Гінгріч у 2012 році.

"Це ранній вечір і фантастичний вечір. Це сталося трохи раніше, ніж ми очікували... перемога навіть більша, ніж ми очікували», - сказав Трамп, звертаючись до своїх прихильників у Південній Кароліні.

«Для мене велика честь, що я отримав найбільшу кількість голосів в історії штату — я зараз із сенатором Ліндсі Гремом, і він щойно сказав мені, що ми отримали найбільшу кількість, вдвічі більше голосів — ми побили останній рекорд. Тож це великий комплімент для всіх людей і для того, щоб зробити Америку знову великою», сказав Трамп в інтерв’ю Fox News.

Коли його запитали, чи хоче він, щоб Ніккі Гейлі вибула з перегонів, Трамп сказав, що він «справді не думає про це».

«Я дійсно думаю про те, що ми повинні перемогти Джо Байдена. Я не знаю, чи вона взагалі бере участь у перегонах, тому що, знаєте, я встановлював рекорди в кожному штаті. Я не впевнений, що вона справді бере участь у перегонах», -сказав Трамп.

Гейлі привітала Трампа з перемогою під час заходу в Південній Кароліні в суботу ввечері.

«Незалежно від результатів, я люблю народ нашої держави», — цитує Гейлі NPR.

Ніккі Гейлі пообіцяла залишитися в перегонах принаймні до 5 березня, відомого як «супервівторок», коли праймеріз пройдуть у 16 штатах.

«На наших республіканських праймеріз є величезна кількість виборців, які кажуть, що хочуть альтернативи», — сказала вона. "Раніше цього тижня я сказала, що незалежно від того, що станеться в Південній Кароліні, я продовжу балотуватися в президенти. Я жінка слова. Я не відмовлюся від цієї боротьби, коли більшість американців не схвалюють і Дональда Трампа і Джо Байдена».

Звертаючись до свої виборців у передвиборчій штаб-квартирі Гейлі заявила, що не вірить, що Дональд Трамп зможе перемогти Джо Байдена.

На праймеріз демократичної партії в Південній Кароліні перемогу отримав Джо Байден.

Наступні праймеріз як республіканської , так і демократичної партії відбудуться 27 лютого в штаті Мічіган.