Росія оголосила у розшук прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас через її зусилля прибрати пам’ятники радянської епохи Другої світової війни в Естонії, повідомляє AP з посиланням на російських офіційних осіб.

Ім'я прем'єр-міністра Каї Каллас з'явилося в списку розшукуваних МВС Росії за невизначеними кримінальними звинуваченнями. Першим про це повідомило незалежне російське інформаційне видання «Медіазона», зазначивши, що ім’я Каллас у списку розшукуваних осіб було вже деякий час. До цього списку входять десятки чиновників і законодавців з інших країн Балтії.

Російські офіційні особи заявили, що Каллас потрапила до списку через її зусилля з усунення пам'ятників Другої світової війни. Каллас назвала дії російської влади по відношенню до неї «знайомою тактикою залякування» Москви.

«Росія може вважати, що видача фіктивного ордера на арешт змусить Естонію замовкнути. Я відмовляюся, щоб мене примушували мовчати. Я продовжуватиму голосно підтримувати Україну та виступати за зміцнення європейської оборони».

Каллас послідовно рішуче висловлюється на підтримку України та засуджує російську війну в Україні. Як повідомляв раніше Голос Америки, 19-го січня міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили концепцію будівництва протимобільних оборонних споруд на кордонах з Росією та Білоруссю та підписали відповідну угоду “для захисту від воєнних загроз”.

«Ми з Естонією залишаємося непохитними в нашій політиці: підтримка України, зміцнення європейської оборони та боротьба з російською пропагандою», — сказала Каллас, вказуючи на те, що її родина зазнавала радянських репресій. «Це дуже мені близько: мою бабусю і маму колись депортували до Сибіру, і саме КДБ видав сфабриковані ордери на арешт».

МВС Росії вперше оголосило в розшук лідера країни. Державний секретар Естонії Таймар Петеркоп і міністр культури Литви Сімонас Кайріс також входять до списку, який доступний для громадськості, разом із десятками чиновників і законодавців з Латвії, Литви та Польщі.

Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що Каллас і Петеркоп потрапили в список через причетність до демонтажу пам'ятників. Відповідаючи на запитання про цей крок, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що це відповідь на дії Каллас та інших, які «здійснили ворожі дії щодо історичної пам’яті та нашої країни».

Як повідомляв раніше Голос Америки, у вівторок служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття, і її може стримати нарощування збройних сил.