Блінкен обговорює з ізраїльськими офіційними особами пропозицію про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом

Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває в Ізраїлі в середу для переговорів з ізраїльськими лідерами щодо запропонованої паузи у бойових діях у Газі та звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом.

Зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, міністром оборони Йоавом Галлантом і президентом Ісааком Герцогом відбулися наступного дня після того, як Блінкен заявив, що лідери ХАМАСу дали відповідь на пропозицію.

У спілкуванні з пресою у Досі Блінкен сказав, що Катар, що Сполучені Штати інтенсивно вивчають відповідь і що нею поділилися з Ізраїлем.

«Ми докладатимемо всіх зусиль, щоб спробувати досягти угоди, щоб ми могли просунутися не лише з оновленою, але й з розширенням угоди щодо заручників та всіх переваг, які це принесе», — сказав Блінкен. Президент США Джо Байден назвав відповідь угруповання бойовиків «трохи завищеною» і сказав, що переговори тривають.

Сполучені Штати, Єгипет і Катар допомогли розробити пропозицію про припинення вогню, яка включатиме паузу в боях на кілька тижнів і звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом у Газі. Попереднє тимчасове припинення вогню наприкінці листопада тривало тиждень і призвело до звільнення понад 100 заручників із Гази та 240 палестинських в’язнів, утримуваних Ізраїлем. Ізраїльські військові заявили у вівторок про загибель 31 заручника.

У вівторок у Досі Блінкен провів переговори з правлячим еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль-Тані та прем’єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані. «Ми отримали відповідь від ХАМАСу щодо загальних рамок угоди щодо заручників. У відповіді є деякі зауваження, але в цілому вона позитивна», - сказав журналістам Аль-Тані .

Прем’єр-міністр Катару висловив оптимізм і сподівається, що це дасть результати щодо звільнення заручників в обмін на продовження угоди про припинення вогню «дуже скоро», але уточнювати подробиці відмовився.

Раніше у вівторок Блінкен зустрівся з президентом Єгипту Абдель-Фаттахом ас-Сіссі в Каїрі. «Держсекретар Блінкен і президент аль-Сіссі обговорили поточні зусилля щодо забезпечення звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом», — йдеться в заяві речника Держдепу Метью Міллера. «Держсекретар Блінкен наголосив на неприйнятті Сполученими Штатами будь-якого примусового переміщення палестинців із Гази та на зобов’язанні створити палестинську державу, яка забезпечує мир і безпеку як для ізраїльтян, так і для палестинців».

Представник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в секторі Газа 20 партнерів надали продовольчу допомогу приблизно 1,8 мільйонам людей у період з 29 січня по 4 лютого.

Крім того, у січні Всесвітня продовольча програма розповсюдила понад 190 тисяч продуктових наборів, яких достатньо приблизно для майже мільйона людей на 10 днів. Ці посилки були надані переміщеним особам, які проживають у неофіційних таборах і в приймаючих громадах у секторі Газа, сказав Дюжаррік.

Також у вівторок Мартін Гріффітс, координатор ООН з надання надзвичайної допомоги, заявив, що в той час, як бойові дії в Газі тривають п’ятий місяць, населення південного міста Рафах зросло в п’ять разів, а сім’ї в притулках і змушені спати просто неба.

За даними Управління з координації гуманітарних питань, Рафах уже вміщує половину населення Гази, яке становить приблизно 2 мільйони осіб.

Попереднє тимчасове припинення вогню наприкінці листопада тривало тиждень і призвело до звільнення понад 100 заручників із Гази та 240 палестинських в’язнів, утримуваних Ізраїлем. Нетаньягу нещодавно посилив тиск на Катар, ставлячи під сумнів його посередницьку роль і закликаючи Катар використати свій вплив на ХАМАС для звільнення заручників.

Річард Голдберг, старший радник вашингтонського Фонду захисту демократій, зазначив зміну стратегії Ізраїлю через позицію Катару на переговорах, яка, за його словами, узгоджується з вимогами ХАМАСу, які Ізраїль відхиляє.

«Позиція Катару в переговорах зараз — це позиція ХАМАСу, постійне припинення вогню, виведення всіх ізраїльських сил в обмін на звільнення заручників. Це неприйнятно для ізраїльтян», — сказав Голдберг журналістам під час останнього звернення до преси.

Ізраїль пообіцяв знищити ХАМАС, який керує сектором Газа, після того, як 7 жовтня 2023 року угруповання направило бойовиків на територію Ізраїлю, убивши близько 1200 осіб, переважно цивільних, згідно з ізраїльськими даними.

ХАМАС, який США, Великобританія, Європейський Союз та інші визнали терористичною організацією, також взяв у заручники близько 240 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я, керованого ХАМАСом, унаслідок повітряних і наземних військових операцій Ізраїлю в Газі загинули понад 27 500 палестинців і 66 900 отримали поранення. Міністерство рахує як мирних жителів, так і бойовиків та вказує, що 70% убитих були жінками та дітьми.