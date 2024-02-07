Розвідка Британії: РФ вважає, що з підпорядкуванням Росгвардії загроза режиму від «вагнерівців» усунена

Росгвардія, ймовірно, готує новий добровольчий корпус з досвідчених бійців ПВК «Вагнер» для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці, повідомляє Міністерство оборони Британії.



«Російська держава, найімовірніше, санкціонувала будівництво нової бази «Вагнера» і, ймовірно, вважає, що, підпорядкувавши ПВК Росгвардії, вона усунула будь-яку потенційну загрозу, яку «Вагнера» може становити для безпеки російського режиму», – йдеться у повідомленні.

Днями новий польовий командир російської приватної військової компанії «Вагнер» Антон (Лотос) Єлізаров зробив своє перше відеозвернення після загибелі колишнього власника «Вагнера» Євгена Пригожина і колишнього польового командира Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в серпні 2023 року.



У своєму відео Єлізаров детально показав розташування нової штаб-квартири «Вагнера» в «козацьких таборах», майже напевно

у Ростові, на півдні Росії, поруч із казармами 150-ї мотострілецької дивізії Росії. Єлізаров також заявив, що на новій базі «Вагнера» також буде розміщений новий Добровольчий корпус національної гвардії Росії (Росгвардії), що непрямо підтверджує підпорядкування «Вагнера» Росгвардії.

25 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росгвардії створювати власні добровольчі формування.

Раніше британські розвідники повідомили, що В Білорусі, дуже ймовірно, залишається менше тисячі найманців ВПК «Вагнер», але це приносить користь Росії. Вони нагадали, що "вагнерівці" були присутні в Білорусі з червні 2023 року у кількості 8 тисяч. Розвідка зауважує, що ПВК «Вагнер» майже напевно продовжує навчання білоруських військових і сил безпеки.

«Продовження присутності найманців Вагнера в Білорусі майже напевно приносить користь військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну утримувати оборонні позиції та особовий складу вздовж її північного кордону з Білоруссю для захисту від можливих майбутніх вторгнень», - кажуть розвідники.

ПВК «Вагнер» під керівництвом свого ватажка Євгенія Пригожина 24 червня 2023 року здійснила невдалу спробу заколоту. Після цього Росія оголосила про розміщення «вагенрівців» в Білорусі. Євгеній Пригожин та кілька інших ватажків групи загинули в Росії за підозрілих обставин внаслідок падіння його приватного літака 23 серпня 2023 року. Пригожин, деякі його соратники та його компанії вже віддавна перебувають під санкціями у Європі та США, під звинуваченнями у злочинній діяльності та в порушеннях прав людини, таких як вбивства і катування.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 15 вересня уряд Великої Британії офіційно визнав російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією. Міністерство фінансів США наклало санкції на «Вагнер» назвавши групу «транснаціональною злочинною організацією».