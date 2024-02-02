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Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Литва передала Україні чергову партію військової допомоги (на ілюстративному фото президент України Володимир Зеленський і президент Литви Гітанас Науседа. Литва, 10 січня 2024 року)
Литва передала Україні чергову партію військової допомоги (на ілюстративному фото президент України Володимир Зеленський і президент Литви Гітанас Науседа. Литва, 10 січня 2024 року)

Литва передала Україні чергову партію військової допомоги, йдеться в повідомленні Міністерства оборони країни.

За даними відомства, до пакету увійшла понад тисяча пострілів до шведського ручного протитанкового гранатомета «Карл Густав», а також системи дистанційної детонації RISE-1.

«Ми активно й послідовно підтримуємо Україну, тому що наша підтримка для України – це інвестиція у власну безпеку. Значну частину нашої останньої підтримки ми спрямовуємо на «коаліцію з розмінування», організовану Литвою», – зазначив міністр оборони Арвидас Анушаускас.

Раніше, у грудні 2023 року, Литва також передала Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, відомо, що на 2024–2026 роки передбачено новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів євро.

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