Брифінг. Ракетні обстріли України у день засідання "Рамштайн"

Брифінг Голосу Америки. Перше засідання контактної групи із оборони України 2024-го - чого чекати від "Рамштайну"? Включення із Пентагона. НАТО замовляє додаткові боєприпаси для України. Подробиці. Праймеріз у Нью-Гемпширі: чи зможе Ніккі Гейлі скоротити відставання від Дональда Трампа? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.