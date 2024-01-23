Брифінг. Ракетні обстріли України у день засідання "Рамштайн"
Брифінг Голосу Америки. Перше засідання контактної групи із оборони України 2024-го - чого чекати від "Рамштайну"? Включення із Пентагона. НАТО замовляє додаткові боєприпаси для України. Подробиці. Праймеріз у Нью-Гемпширі: чи зможе Ніккі Гейлі скоротити відставання від Дональда Трампа? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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