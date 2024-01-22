Час-Time. У США втретє відтермінували погодження бюджету на 2024

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Поки у США триває узгодження законодавчого пакета, який би включав допомогу Україні, у Вашингтоні вказують на можливість використати повноваження адміністрації США виділити Україні зброю на понад 4 мільярди доларів вже зараз. Вже кілька тижнів в Польщі спостерігається загострення політичного протистояння, до чого можуть призвести зміни у Варшаві – дізнавалася Мирослава Гонгадзе. У Вашингтоні триває конференція мерів американських міст. На конференцію до США приїхав міський голова Львова Андрій Садовий — інтерв’ю з ним провів Остап Яриш.