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Час-Time

Час-Time. Як F-16 зможуть захистити Україну від атак РФ?

Час-Time. Як F-16 зможуть захистити Україну від атак РФ?
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Час-Time. Як F-16 зможуть захистити Україну від атак РФ?

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В ефірі Час-Time. На президентських дебатах кандидати-республіканці озвучили різні погляди щодо підтримки України. Республіканці готуються до “праймеріз”. У суді Нью-Йорка пройшли заключні слухання позову проти екс-президента США Дональда Трампа. Як F-16 зможуть захистити Україну від атак РФ? Думки експертів. Чому на Тайвані вболівають за Україну і як готуються до можливого протистояння з Китаєм Еквадор охопили масові заворушення – інтерв’ю із очевидицею з України. Дослідити геном українця - таку мету перед собою поставив професор Оклендського університету Тарас Олексик.

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