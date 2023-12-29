Час-Time. Байден відреагував на обстріл України: Путіна треба зупинити
В ефірі Час-Time. “Масована атака Росії на Україну стала суворим нагадуванням, що навіть після майже двох років спустошливої війни цілі Путіна залишаються незмінними”: так на останні обстріли українських міст відреагував Джо Байден. Підсумки 2023 для Конгресу США. Штат Мейн відсторонив Дональда Трампа від участі у внутрішньопартійних виборах в цьому штаті. Через війну Росії проти України, на думку американських військових експертів, звичним елементом сучасних бойових дій можуть стати невеликі армії дронів. Після російського вторгнення в Україну, сусідня Молдова зайнялась зміцненням власного війська. Американський лікар українського походження Алекс Мороз із Нью-Йорка вирішив допомогти своїм колегам-медикам в Україні.
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