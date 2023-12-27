Час-Time. Конгрес не планує продовжувати ленд-ліз для України у 2024
В ефірі Час-Time. Обстріл вокзалу в Херсоні - свідчення очевидиці. Конгрес США не продовжив дію закону про ленд-ліз. Що далі? Як затримка допомоги Україні від заходу вплине на зарплати та пенсії - МВФ. Усе про стратегію Байдена на виборах 2024. Як відбувається підготовка Байдена до виборів президента-2024 та яку стратегію він обрав. Волонтери зі США подарували книги бібліотеці на Вінниччині.
Випуски
-
грудень 26, 2023
Час-Time. Знищення “Новочеркаська”: усе, що треба знати
-
грудень 25, 2023
Час-Time. Україна знову відзначає Різдво 25 грудня
-
грудень 22, 2023
Час-Time. США наклали чергові санкції на Росію
-
грудень 21, 2023
Час-Time. Білий дім висловив співчуття родинам загиблих у Празі
-
грудень 20, 2023
Час-Time. Підсумки 2023 у США: Перспективи для України
-
грудень 19, 2023
Час-Time. Від Конгресу залежить подальша допомога Києву – Держдеп