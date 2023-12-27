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Час-Time

Час-Time. Конгрес не планує продовжувати ленд-ліз для України у 2024

Час-Time. Конгрес не планує продовжувати ленд-ліз для України у 2024
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Час-Time. Конгрес не планує продовжувати ленд-ліз для України у 2024

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В ефірі Час-Time. Обстріл вокзалу в Херсоні - свідчення очевидиці. Конгрес США не продовжив дію закону про ленд-ліз. Що далі? Як затримка допомоги Україні від заходу вплине на зарплати та пенсії - МВФ. Усе про стратегію Байдена на виборах 2024. Як відбувається підготовка Байдена до виборів президента-2024 та яку стратегію він обрав. Волонтери зі США подарували книги бібліотеці на Вінниччині.

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