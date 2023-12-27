Час-Time. Конгрес не планує продовжувати ленд-ліз для України у 2024

В ефірі Час-Time. Обстріл вокзалу в Херсоні - свідчення очевидиці. Конгрес США не продовжив дію закону про ленд-ліз. Що далі? Як затримка допомоги Україні від заходу вплине на зарплати та пенсії - МВФ. Усе про стратегію Байдена на виборах 2024. Як відбувається підготовка Байдена до виборів президента-2024 та яку стратегію він обрав. Волонтери зі США подарували книги бібліотеці на Вінниччині.