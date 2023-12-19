Брифінг. Після свят? Конгрес все ще домовляється про допомогу Україні
Брифінг Голосу Америки – наживо. Чи зможе Конгрес розглянути допомогу для України ще до Різдва? І як США реагують на загрозу з боку Росії щодо Фінляндії та Швеції? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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