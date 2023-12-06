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Студія Вашингтон

Сенат США готується розглянути допомогу Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сенат США готується розглянути допомогу Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Сенат США готується розглянути допомогу Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. У Конгресі готуються розглянути новий пакет допомоги для України – що відомо про спеціальні закриті засідання за участі держсекретаря Ентоні Блінкена, глави Пентагону Ллойда Остіна, директорки із нацрозвідки Евріл Гейнс. Що саме посадовці Білого Дому доповідали законодавцям? Та чи матиме це вплив на погодження додаткової допомоги Україні?

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