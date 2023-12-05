Брифінг. Салліван попереджає Конгрес не підігравати Путіну
Брифінг Голосу Америки - наживо. У Конгресі сьогодні - закриті брифінги по Україні. До Сенату звернеться президент Зеленський. Усі деталі. Як вирішити проблему нестачі артилерійських снарядів? Думки експертів. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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