Брифінг. Салліван попереджає Конгрес не підігравати Путіну

Брифінг Голосу Америки - наживо. У Конгресі сьогодні - закриті брифінги по Україні. До Сенату звернеться президент Зеленський. Усі деталі. Як вирішити проблему нестачі артилерійських снарядів? Думки експертів. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.