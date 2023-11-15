Німецький журналіст отримав €600 000 від російського олігарха на книги про Путіна

Міжнародне журналістське розслідування виявило сліди того, що названо прикладом прихованого російського фінансування позитивного висвітлення Росії і президента Владіміра Путіна у засобах масової інформації на Заході.

Це викриття додалося до дискусій зокрема в Німеччині, а також і в інших країнах про те, як Москва використовує підкуп для розширення свого впливу на Заході і зокрема для виправдання війни проти України.

Як цю тенденційну путінську журналістику на громадському телебаченні в Німеччині можна було терпіти та відзначати понад десять років без критичних питань чи дискусій?

Об’єднання журналістів-розслідувачів ICIJ за участі провідних ЗМІ в кількох країнах каже, що докази таємних оборудок містяться в документах отриманих з Кіпру.

ICIJ повідомляє, що опрацювання 3,6 мільйона документів дає підстави для широких звинувачень влади на Кіпрі в тому, що та країна «ігнорує російські звірства» в Україні, а також допомагає російським союзникам Путіна ухилятися від західних санкцій.

В Німеччині окрему увагу привабили дані про те, що провідний журналіст і автор книг про Путіна Губерт Зайпель отримав незадекларовані гроші - загалом принаймні шістсот тисяч євро ($650 тисяч) від компанії наближеного до Путіна російського олігарха.

Губерт Зайпель написав дві книги про Путіна, які розійшлися великими тиражами, а також створив документальний фільм про російського президента і часто виступав у німецьких ЗМІ як коментатор - фахівець щодо Росії.

Згідно з кіпрськими документами Зайпель підписав контракт про спонсорство його роботи над книгами з боку зареєстрованої на Британських Віргінських островах компанії De Vere Worldwide Corp.

Розслідувачі з’ясували, що керував тією компанією працівник російського олігарха Алексея Мордашова.

Мордашов був одним з кількох найбагатших російських підприємців, які брали участь у нараді з президентом Путіним в день вторгнення в Україну 24 лютого 2022 р.

Європейський Союз і Велика Британія наклала на Мордашова санкції.

Раніше Зайпель заперечував отримання будь-яких прямих чи непрямих грошей з Росії, але після оприлюднення доказів визнав факти.

При цьому він заявляє, що ті таємні контракти не ставлять під сумнів його роботу як незалежного автора і коментатора.

ICIJ вказує, що Губерт Зайпель за десятки років здобув славу «поціновувача Путіна» і на його адресу журналіста раніше лунали зауваження про його надмірну приязнь до Кремля:



«70-річний Зайпель хвалився багаторазовими зустрічами з Путіним і навіть грав з ним в більярд під час знімання документальної стрічки «Я Путін, портрет» 2012 р.»

2015 року Зайпель видав біографічну книгу «Путін. Логіка влади», а 2021 року книгу «Влада Путіна. Навіщо Європі Росія?»

Німецьке видавництво Hoffmann und Campe повідомило, що не знало про таємне російське спонсорство роботи Губерта Зайпеля.

В документах оприлюднених ICIJ йдеться, що німецький журналіст отримував гроші для фінансування його «дослідницької роботи» в Росії, і щоб результати його праці стали «доступними для ширшої аудиторії».

Губерта Зайпеля не звинувачують у порушенні законів, але деякі німецькі журналісти закликають відкликати нагороди й відзнаки за незалежність та об'єктивність.

«У випадку Губерта Зайпеля також постає питання про те, як цю тенденційну путінську журналістику на громадському телебаченні в Німеччині можна було терпіти та відзначати понад десять років без критичних питань чи дискусій? Ті, хто його винаймав і запрошував на ток-шоу, тепер повинні пояснити, чому ніхто не поставив під сумнів цю путінську пропаганду. А ті, хто присуджував йому журналістські премії (Fernsehpreis, Grimme), мають принаймні зараз терміново їх відкликати», - написав заступник головного редактора газети BILD Пауль Ронцгаймер в мережі Х.