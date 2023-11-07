"Лікарня в заручниках", "Ракетний удар" та "Втрачений рай". У Вашингтоні показали фільми про російські воєнні злочини в Україні

В "Українському домі" на закритій події зібралися представники української та американської дипломатій, правозахисники, журналісти, а також американці, які вперше почули про Україну з воєнних хронік.

Оксана Маркарова, посолка України у США, розпочала вечір з нагадування американцям про те, що російська війна в Україні досі триває, а слідчі збирають докази для десятків тисяч справ про воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні Росією.

"Мир не може існувати без справедливості", - процитувала Маркарова слова відомого американського борця за громадянські права Мартіна Лютера Кінга. Вона зауважила, що робота зі свідками та документування їхнього травматичного досвіду є ключем у притягненні винних до відповідальності, й особливу роль у цій місії має Reckoning Project.

Reckoning Project – це ініціатива, яка об'єднала українських та міжнародних репортерів й дослідників війни для документування російської агресії в України. Команда проєкту збирає свідчення потерпілих та зберігає їх у формі, придатній для використання у судових процесах. Курують проєкт американська воєнна репортерка Джанін ді Джованні, британський журналіст Пітер Померанцев, документалістка Наталія Гуменюк та представники Лабораторії журналістики суспільного інтересу.

Під час зустрічі в "Українському домі" Гуменюк представила три документальні стрічки про російські атаки в Україні.

THE MALL HIT BY ROCKET – фільм перший – "Торговий центр, уражений ракетою"

Фільм Надії Бурдєй та Люби Кнорозок. Хронометраж: 9 хвилин.

Події стрічки переносять глядача до Кременчука. Історія зосереджується навколо В'ячеслава Якименка, працівника магазина електроніки торговельного центру "Амстор". 27 червня 2022 року російська крилата ракета X-22 вдарила по ТРЦ.