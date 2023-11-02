Розвиток подій у Конгресі: Група конегресменів республіканців просить далекобійні АТАCМS для України. Відео

Група республіканців у Конгресі США закликала президента Байдена надіслати в Україну ракети ATACMS більшого радіуса дії. У своєму листі законодавці вітають рішення Білого дому надати Україні ATACMS, але наголошують на тому, що запит Києва на далекобійні системи залишається невідкладним, особливо для ураження цілей в Криму. Лист надіслали у час, коли Палата представників розглядає окремий законопроект з допомоги Ізраїлю, попри запит Білого дому не відділяти його від фінансування для України та інших потреб. Новообраний спікер обіцяє, що окремий пакет допомоги Україні на понад 61$ млрд буде представлений у Палаті представників одразу після погодження ізраїльського пакета.