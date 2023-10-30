Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Штурм аеропорту в Махачкалі: реакція на Заході

Брифінг. Штурм аеропорту в Махачкалі: реакція на Заході
Embed
Брифінг. Штурм аеропорту в Махачкалі: реакція на Заході

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Як західні ЗМІ відреагували на штурм аеропорту в Махачкалі? Що обговорили на зустрічі щодо "формули миру" на Мальті? І чому в Конгресі пропонують розділити допомогу для України та Ізраїлю? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG