12 питань Байдену. Спікер Джонсон вирішує чи допомагати Україні. ЧАС-ТАЙМ

Новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступив за те, щоб Конгрес розглядав допомогу Україні та Ізраїлю окремо, а також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні.Посолка України в США прокоментувала занепокоєння щодо майбутньої підтримки України. Керівники 27 країн ЄС обговорили в Брюсселі ситуації навколо України та Сектору Гази. На території Мальти відбудеться міжнародна зустріч, присвячена українській формулі миру, в ній планують взяти участь понад 50 країн. Історія Ізраїльтянина Ар’є Бен Єгуда, який воював за Україну, а з вторгненням ХАМАСу в Ізраїль, поїхав боронити власну країну. Історія американського нейрохірурга, який полетів в Україну лікувати воєнні травми та заліковувати старі родинні рани.