Україна та Ізраїль потребують деяких подібних видів зброї, однак, між ними буде лише “дуже невеликий збіг”

«Напад на Ізраїль нагадує про майже 20-місячну війну, трагедію та жорстокість, заподіяну народу України, людям, які дуже сильно постраждали після того, як Путін почав своє повномасштабне вторгнення». Ці слова президент США Джо Байден промовив пізнього вечора у четвер у своєму зверненні до нації, коли пояснював, чому для Америки важливо підтримати обидві демократії, чиєму існуванню загрожує агресивний авторитарний сусід.

«ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне. Вони обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію — повністю її знищити. Заявленою метою існування ХАМАСу є знищення держави Ізраїль і вбивство євреїв, – сказав Байден, який додав, що Путін заперечує, що Україна має або коли-небудь мала справжню державність, – І лише два тижні тому він сказав світові, що якщо Сполучені Штати та наші союзники вийдуть – а якщо Сполучені Штати вийдуть, то це зроблять і наші союзники – військовій підтримці Україні залишиться, цитую, тиждень життя».

Мало в кому ці слова американського президента резонують більше, ніж в українських євреях, які рятуючись від ракет Росії потрапляють під обстріли ракет ХАМАСу.

«У мене внуки і тут і там, я їжджу від одних до інших», – каже 57-річний київський рабин Моше Реувен Асман, який, опинившись в кількох кілометрах від Києва на початку російської широкомасштабної агресії, рятував від російських солдатів і свою громаду і свою родину.

Він каже, що найважче чути з вуст маленької внучки запитання до батька: «Тато, нас уб’ють?»

«Це маленька дівчинка, вона була під Києвом, а тепер вона живе в 20 км від Гази і також ховається у бомбосховищі. Але тут вони хоча б є, бо в Україні в нас не було бомбосховища. Люди не виходять на вулицю, діти сплять у бомбосховищах. Це дуже впливає на людей», – пояснює рабин Асман у розмові з Голосом Америки.

Коли Збройні сили відвели загрозу від його селища Анатевка, яке рабин Асман будував ще майже 10 років тому для єврейських біженців з Донеччини і Луганщини, Головний рабин України для любавицької гілки хасидів і очільник синагоги Бродського в центрі Києва перетворив її на гуманітарний штаб.

З нього зі своїми гуманітарними місіями він вирушав туди, де допомога була потрібна найбільше – на схід та південь України, де тривають інтенсивні бої, і де жителі звільнених територій залишаються без найпотрібнішого – води, тепла, медикаментів.

На початку червня, на звільненій Херсонщині, куди ребе привіз гуманітарну допомогу для людей, що постраждали від підриву Каховської дамби, він сам потрапив під обстріл. Саме тоді, коли він хотів розповісти, як він приїхав на спеціальній машині-амфібії, щоб перевезти людей на інший берег річки, його перервав гучний гуркіт, і на відео видно, як він зі своїм помічником біжить в укриття, намагаючись врятуватися від ударів снарядів.

Але цей досвід не лише не зупинив київського рабина, а навпаки, змусив його чимшвидше кинутися на допомогу ізраїльтянам, що пережили напад ХАМАСу.

«Я не міг залишатися на місці, так само, як я не залишив Україну, коли були відбувалися злочинства російської армії, так само і тут я намагаюся зробити все, щоб допомогти морально і фізично народу Ізраїлю. Солдатам армії оборони Ізраїлю та мешканцям півдня і півночі», – каже ребе Асман.

Він давав інтерв’ю Голосу Америки, їдучи з півночі Ізраїлю, де він був з гуманітарною місією, а у вікні його автівки протягом всієї 20-хвилинної розмови можна було побачити вибухи ракет. Рабин настільки звик до вибухів, що вже не дуже звертав увагу на ті, які не загрожували його життю безпосередньо.

«Вчора я їхав з Тель-Авіва в Єрусалим, це центр країни, там також був обстріл – ракети впали недалеко від дороги, по якій я проїхав», – пояснює ребе Асман.

Але, каже, український рабин, ніхто зараз не є в безпеці.

«Це – війна, і українці це розуміють, як ніхто інший, бо і в Україні ми сидимо під ракетами, і тут кожну хвилину може прилетіти ракета», – пояснює київський рабин.

За його словами, він тепер має жити і волонтерити на дві країни.

«Я на двох фронтах, мабуть, скоро мені треба буде приїхати в Україну, на мене там також чекають», – говорить київський рабин.

Але поки він в Ізраїлі, він відчуває, що має ще одну місію – пояснювати ізраїльтянам, що їхні вороги об’єдналися з тими, хто намагається знищити Україну.

Він каже, що якщо раніше багато людей не пов’язували війну Ізраїлю та України, сподівалися, що президент Росії Володимир Путін зможе стримати свого союзника, Іран, то після виступу господаря Кремля, який не висловив співчуття ізраїльтянам, а звинуватив Америку у перешкоджанні мирним переговорам з ХАМАСом, багато ізраїльтян вперше усвідомили, що не мають союзника в Росії.

«Люди в шоку, у людей відкрилися очі. Я казав весь час, ким є Росія, і що Ізраїль має розуміти, з ким він має до діла. Але зараз після заяви президента Росії, який порівняв блокаду Гази і блокаду Ленінграда, – це була цинічна заява, – і не засудив напад Хамасу, не висловив співчуття з приводу жертв, це – фашизм», – каже рабин Асман, який додає, що розповідає про це на ізраїльському телебаченні і наголошує там, що «українці воюють з тим самим злом».

Рабин Асман, який народився в Ленінграді, але покинув Радянський Союз у 1987 році, наголошує, що на тлі мовчанки Росії та росіян, для ізраїльтян було важливо почути слова підтримки від українців.

«Я тут виступав на російськомовному телебаченні, 9-й канал ізраїльського телебачення. І мені весь час задають це питання. Я кажу, що президент України, Генштаб України, національна поліція, військові частини, звичайні громадяни України висловлюють свою підтримку Ізраїлю. Ніхто навіть не чекав – мені присилають багато відео-роликів з передової, з «нуля», де солдати з Бахмута, з інших місць, кажуть: «Ми розуміємо, ми зараз разом з ізраїльським народом». Це дуже приємно», – каже рабин Асман в розмові з Голосом Америки.

За даними ізраїльського уряду на початок 2023 року, близько 14 тисяч українських євреїв виїхало до Ізраїля і в чотири рази більше – російських, хоч у Росії їм не загрожували воєнні дії.

Моше Асман каже, що не може зрозуміти тих євреїв, які залишаються в Росії, бо сам виїхав з Радянського Союзу, «бо я не хотів брехати і миритися зі злом і з брехнею».

Але він каже, що розуміє, що для багатьох зараз навіть спілкування з ним може бути небезпечним. «Я їм не дзвоню, бо там зараз Радянський Союз, вони можуть постраждати за зв’язок з такою людиною, як я», – каже рабин Асман.

Війна Росії в Україні також розколола російську єврейську громаду – колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт подав у відставку під час вторгнення Росію в Україну, виїхав сам і закликав російських євреїв зробити те саме. Тим часом головний рабин Росії Берл Лазар не лише залишився, але продовжив зустрічатися з Путіним, а вже після повідомлень про напад ХАМАСу танцював на святі Симхат Тора так завзято, що вдарився головою і отримав струс мозку.

Рабин Асман каже, що його турбує майбутнє російських євреїв, бо від підтримки дій ХАМАСу в Ізраїлі на словах Росія може перейти і до дій.

«Я думаю, для євреїв у Росії зростає рівень небезпеки. Бо заяви Путіна просто так не робляться. Люди, які стоять разом з президентом, і народ, вони дивляться, куди він схиляється. А він зараз підтримує ХАМАС. Хто зараз друзі Росії? Іран, Північна Корея, Сирія – тобто це нова вісь зла. І Іран, який відкрито каже, що він хоче знищити Ізраїль, стоїть за всіма цими ХАМАСами, Хезболлою, тощо, які, якби їх не зупинили, вбили б і всіх інших. Бо вони по-звірячому вбили майже 1 500 невинних людей – чоловіків, жінок, дітей. Це Голокост, геноцид. А Росія навіть не визнає ХАМАС терористичною організацією, веде з ними переговори», – каже рабин Асман.

Натомість українців та євреїв він нині бачить, як і президент США – «в одному окопі» та вірить у їхню перемогу.

«Я впевнений, що ми переможемо це повзуче зло. Ми повинні перемогти, – каже ребе Асман. – У нас зараз одна доля, в українського та ізраїльського народу – ми на передньому фланзі боротьби з тероризмом, з тими, хто прагне жадає вбивати, а ми жадаємо жити і будувати».