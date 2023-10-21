Британська розвідка: ракети «Кинджал» далеко не такі ефективні, як заявляє Путін

Російські ракети «Кинджал» не показали себе як надійна зброя, тому заява президента Росії Володимира Путіна про нові патрулі Чорного моря з реактивними літаками зі зброєю «нового покоління» є розрахована на внутрішню аудиторію, яка не знайома з результатами її використання, вважає британська військова розвідка.

«Кинджал» «фактично залишається на стадії експлуатаційних випробувань, і його продуктивність в Україні на сьогоднішні є незадовільною», — йдеться в заяві уряду британського міністерства оборони, опублікованій в мережі Х (колишній Twitter).

Президент Росії Володимир Путін оголосив 18-го жовтня 2023 року, що Росія почне здійснювати патрулювання у східній частині Чорного моря з використанням літаків-перехоплювачів МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 «Кинжал».

Заява пролунала у контексті нещодавнього збільшення морської присутності США в східному Середземномор’ї, де вони могли б утримувати російські судна під загрозою, використовуючи систему озброєння з дальністю дії до 2000 км.

«Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресорами, водночас обставляючи російську діяльність як необхідну для захисту держави», – зауважує британська розвідка. Вона додає, що мета була «продемонструвати, що Росія продовжує виробляти та використовувати новітню зброю, попри конфлікт, що триває в Україні».

Британські експерти вважають, що російська ракета «Кинжал», розрекламована у Росії як така, що «здатна літати на гіперзвуковій швидкості та ухилятися від сучасних систем протиповітряної оборони», насправді перебуває лише на стадії експлуатаційних випробувань, і її ефективність в Україні є поганою.

Як раніше повідомляв Голос Америки, на думку британської розвідки, успішні дії України у Чорному морі протягом останніх тижнів змусили Росію перевести найцінніші свої активи з окупованого українського Севастополя далі на схід – в Новоросійськ.

Також Росія планує побудувати нову базу для свого флоту на окупованій території Грузії – в Абхазії, подалі від українських морських дронів та ракет, які знищили цілу низку російських військових кораблів та завдали нищівного удару по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі.