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- Голос Америки
Британська розвідка: ракети «Кинджал» далеко не такі ефективні, як заявляє Путін
Російські ракети «Кинджал» не показали себе як надійна зброя, тому заява президента Росії Володимира Путіна про нові патрулі Чорного моря з реактивними літаками зі зброєю «нового покоління» є розрахована на внутрішню аудиторію, яка не знайома з результатами її використання, вважає британська військова розвідка.
«Кинджал» «фактично залишається на стадії експлуатаційних випробувань, і його продуктивність в Україні на сьогоднішні є незадовільною», — йдеться в заяві уряду британського міністерства оборони, опублікованій в мережі Х (колишній Twitter).
Президент Росії Володимир Путін оголосив 18-го жовтня 2023 року, що Росія почне здійснювати патрулювання у східній частині Чорного моря з використанням літаків-перехоплювачів МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 «Кинжал».
Заява пролунала у контексті нещодавнього збільшення морської присутності США в східному Середземномор’ї, де вони могли б утримувати російські судна під загрозою, використовуючи систему озброєння з дальністю дії до 2000 км.
«Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресорами, водночас обставляючи російську діяльність як необхідну для захисту держави», – зауважує британська розвідка. Вона додає, що мета була «продемонструвати, що Росія продовжує виробляти та використовувати новітню зброю, попри конфлікт, що триває в Україні».
Британські експерти вважають, що російська ракета «Кинжал», розрекламована у Росії як така, що «здатна літати на гіперзвуковій швидкості та ухилятися від сучасних систем протиповітряної оборони», насправді перебуває лише на стадії експлуатаційних випробувань, і її ефективність в Україні є поганою.
Як раніше повідомляв Голос Америки, на думку британської розвідки, успішні дії України у Чорному морі протягом останніх тижнів змусили Росію перевести найцінніші свої активи з окупованого українського Севастополя далі на схід – в Новоросійськ.
Також Росія планує побудувати нову базу для свого флоту на окупованій території Грузії – в Абхазії, подалі від українських морських дронів та ракет, які знищили цілу низку російських військових кораблів та завдали нищівного удару по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі.
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- Голос Америки
Дипломати з Росії, Азії та Африки в ООН звинувачують США у «подвійних стандартах» щодо Ізраїлю та України
Вето США, накладене на резолюцію Радбезу ООН із закликом до “гуманітарних пауз” у війні Ізраїлю і Смуги, викликало дискусію у дипломатичних колах та критику Заходу з боку Росії, Китаю та частини африканських країн, інформує Reuters.
Таку резолюцію спочатку пропонувала Росія, а у середу аналогічну спробу робила Бразилія.
Високопоставлені дипломати з Африки, Азії, Європи та Близького Сходу висловлювали коментарі з критикою американського вето агенції Reuters анонімно, “щоб зберегти дипломатичні відносини”.
Крім того, свідчить Reuters, до теми долучають аргументи про війну в Україні та звинувачують у “подвійних стандартах”, мовляв до збереження життя палестинців Захід ставить інакше, аніж до жертв агресії Росії в Україні.
“Москва та Пекін наголошуватимуть на цьому моменті щоразу, коли тільки зможуть”, – каже Річард Гован, директор Міжнародної кризової групи ООН.
Посолка США Лінда Томас-Грінфілд пояснила накладене вето, сказавши, що “потрібно більше часу для дипломатії на місцях”, оскільки президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен нещодавно особисто відвідали регіон, зосередившись на посередництві в доступі допомоги Газі та спробах звільнити заручників, утримуваних бойовиками ХАМАСу.
“Сполучені Штати віддані терміновому вирішенню надзвичайних гуманітарних потреб цивільного населення в Газі, як президент Байден і державний секретар Блінкен наголошували під час своїх поїздок до регіону”, — заявив також Нейт Еванс, речник місії США при ООН у Нью-Йорку.
Текст, на який було накладено вето, містив заклики призупинити конфлікт, щоб забезпечити доступ допомоги до Гази, а також закликав усі сторони дотримуватися міжнародного права.
Томас-Грінфілд сказала, що США розчаровані відсутністю у проєкті резолюції згадки про право Ізраїлю на самооборону. Вона залишила відкритими двері для майбутніх дій ООН, але сказала, що рада “повинна це зробити правильно”, цитує посадовицю Reuters.
Луї Шарбоно, директор Human Rights Watch у своєму коментарі вдався до порівняння російських звірств в Україні та дій ХАМАСу в Ізраїлі, але заявив, що світ повинен ставитись так само до “жорстокого ігнорування Ізраїлем цивільного життя в Газі”.
Колишній високопосадовець США та ООН Джеффрі Фелтман, співробітник Інституту Брукінгса, сказав, що, хоча походження війни в Україні та конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом “разюче відрізняються”, це не заважає деяким спікерам порівнювати.
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- Голос Америки
Німеччина надасть 200 мільйонів євро на відновлення України
Німеччина надасть Україні ще 200 мільйонів євро (212 мільйонів доларів) на відновлення України, повідомив уповноважений уряду Німеччини з питань відновлення України, інформує агенція DPA.
Держсекретар німецького Міністерства економіки Йохен Фласбарт під час перебування в Києві 20 жовтня.
Гроші мають спрямовуватися на освіту, охорону здоров’я та постачання питної води та відбудову українських міст.
Важливо зберегти ключові сектори економіки, такі як сільське господарство, тому що людям потрібні перспективи та робочі місця, сказав Фласбарт.
За інформацією Міністерства розвитку Німеччини, Берлін виділив близько одного мільярда євро на цивільну підтримку з початку російської широкомасштабної війни в лютому 2022 року.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці вересня Німеччина також оголосила про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю 400 мільйонів євро.
У пакет увійшли артилерійські боєприпаси різних видів і калібрів, 200 бронемашин MRAP, а також 50 безпілотників. Німеччина також продовжить тренування українських військових.
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