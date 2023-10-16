Соцопитуванння: Як змінилася підтримка України серед американців? ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США продовжують підтримувати Ізраїль у прагненні захистити свій народ, - державний секретар США Ентоні Блінкен. Вибори в Польщі: хто має найвищі шанси стати прем'єром? Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер - у Києві.