Підтримка американцями надання допомоги Україні значна, але знижується – соціологи. Військова форма та броня – чому захисницям важливо мати екіпірування жіночого зразка. Що таке голлівудська «Ліга Довженка»?
Соцопитуванння: Як змінилася підтримка України серед американців? ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 13, 2023
КНДР надала Росії зброю для війни проти України. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 12, 2023
Підсумки дводенного саміту НАТО та допомога США. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 11, 2023
$200 млн — США оголосили новий пакет допомоги Україні.Час-Тайм
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жовтень 06, 2023
«Спікеріада» в Конгресі і майбутнє допомоги Україні.Час-Тайм