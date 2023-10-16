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Час-Time

Соцопитуванння: Як змінилася підтримка України серед американців? ЧАС-ТАЙМ

Соцопитуванння: Як змінилася підтримка України серед американців? ЧАС-ТАЙМ
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Соцопитуванння: Як змінилася підтримка України серед американців? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США продовжують підтримувати Ізраїль у прагненні захистити свій народ, - державний секретар США Ентоні Блінкен. Вибори в Польщі: хто має найвищі шанси стати прем'єром? Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер - у Києві.

Підтримка американцями надання допомоги Україні значна, але знижується – соціологи. Військова форма та броня – чому захисницям важливо мати екіпірування жіночого зразка. Що таке голлівудська «Ліга Довженка»?

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