Брифінг. Скільки грошей на допомогу Україні залишилося у Білого Дому?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Пентагон детально пояснив, скільки грошей залишилося в адміністрації Байдена на допомогу Києву. На скільки вистачить цих ресурсів, допоки законодавці не схвалили новий запит? Як реагують у Європі на суперечки у Конгресі щодо підтримки України? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.