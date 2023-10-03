Брифінг. Скільки грошей на допомогу Україні залишилося у Білого Дому?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Пентагон детально пояснив, скільки грошей залишилося в адміністрації Байдена на допомогу Києву. На скільки вистачить цих ресурсів, допоки законодавці не схвалили новий запит? Як реагують у Європі на суперечки у Конгресі щодо підтримки України? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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