Про Україну говорили на других дебатах республіканців. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Блінкен: Адміністрація президента Байдена співпрацює із Конгресом, аби допомога Україні продовжувалася. «Шатдаун» у США: розбіжності між демократами і республіканцями, Сенатом і Палатою Представників, так виглядає, лише поглиблюються. Підтримка України стала однією із тем запальних дискусій на других дебатах республіканців, які змагаються за номінацію від своєї партії на президентських виборах 2024-ого року. Українські активісти намагалися привернути увагу кандидатів до питання війни. «Прихилити до себе людей». Дипломатія образів першої леді у США. Держсекретар США започаткував Ініціативу глобальної музичної дипломатії. Пентагон: можлива зупинка уряду вплине на тренування українських військових на F-16.
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вересень 27, 2023
США на порозі можливого шатдауну. Що з бюджетом для України? ЧАС-ТАЙМ
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вересень 26, 2023
У Білому домі пояснили, що означає лист із переліком реформ. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 26, 2023
Abrams в Україні, Буданов про атаку в Севастополі. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 22, 2023
Результати візитів Зеленського до США та Канади. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 21, 2023
Зеленський у Білому домі: Байден оголосить нову допомогу. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 20, 2023
Зеленський в ООН, реакція Польщі на його промову. ЧАС-ТАЙМ