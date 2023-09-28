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Час-Time

Про Україну говорили на других дебатах республіканців. ЧАС-ТАЙМ

Про Україну говорили на других дебатах республіканців. ЧАС-ТАЙМ
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Про Україну говорили на других дебатах республіканців. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Блінкен: Адміністрація президента Байдена співпрацює із Конгресом, аби допомога Україні продовжувалася. «Шатдаун» у США: розбіжності між демократами і республіканцями, Сенатом і Палатою Представників, так виглядає, лише поглиблюються. Підтримка України стала однією із тем запальних дискусій на других дебатах республіканців, які змагаються за номінацію від своєї партії на президентських виборах 2024-ого року. Українські активісти намагалися привернути увагу кандидатів до питання війни. «Прихилити до себе людей». Дипломатія образів першої леді у США. Держсекретар США започаткував Ініціативу глобальної музичної дипломатії. Пентагон: можлива зупинка уряду вплине на тренування українських військових на F-16.

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