Брифінг. Чи може Україна наростити власне виробництво боєприпасів?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Яка ситуація в Україні з власним виробництвом боєприпасів та інших спроможностей? Говоримо з директором фонду "Повернись живим" Тарасом Чмутом. Чи затвердить Конгрес додаткову підтримку для України? Розповідає Катерина Лісунова. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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