Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Чи може Україна наростити власне виробництво боєприпасів?

Брифінг. Чи може Україна наростити власне виробництво боєприпасів?
Embed
Брифінг. Чи може Україна наростити власне виробництво боєприпасів?

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Яка ситуація в Україні з власним виробництвом боєприпасів та інших спроможностей? Говоримо з директором фонду "Повернись живим" Тарасом Чмутом. Чи затвердить Конгрес додаткову підтримку для України? Розповідає Катерина Лісунова. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG