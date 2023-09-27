Брифінг. Чи може Україна наростити власне виробництво боєприпасів?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Яка ситуація в Україні з власним виробництвом боєприпасів та інших спроможностей? Говоримо з директором фонду "Повернись живим" Тарасом Чмутом. Чи затвердить Конгрес додаткову підтримку для України? Розповідає Катерина Лісунова. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.