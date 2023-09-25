США затвердили позику на 2 млрд доларів для оборонної модернізації Польщі

Сполучені Штати оголосили про підписання угоди про пряму позику на іноземне військове фінансування (FMF) на 2 мільярди доларів США для підтримки оборонної модернізації Польщі. Про це йдеться в повідомленні для преси офісу речника Державного департаменту США.

«Польща є непохитним союзником США, і безпека Польщі життєво важлива для колективної оборони східного флангу НАТО. Окрім своєї центральної допоміжної ролі у сприянні міжнародній допомозі сусідній Україні, Польща продемонструвала свою непохитну відданість зміцненню регіональної безпеки шляхом значних інвестицій у витрати на оборону», - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства США.

В Держдепі наголосили, що Польща продовжує демонструвати лідерство в НАТО щодо виконання зобов’язань щодо інвестування в оборону Уельського саміту 2014 року.

«Польща планує значно розширити польські збройні сили; відмовилась від військового обладнання російського походження на користь амбітної багаторічної багатомільярдної програми оборонної модернізації; уклала Угоду про розширене оборонне співробітництво (EDCA) зі Сполученими Штатами; розміщує сили союзників і США, включаючи бойову групу НАТО під керівництвом США та штаб V корпусу США; і бере активну участь у місіях НАТО в регіоні», - йдеться у повідомленні.

В Держдепі повідомили, що уряд США надає до 60 мільйонів доларів у FMF на покриття вартості цієї позики, що допоможе прискорити оборонну модернізацію Польщі шляхом підтримки термінових закупівель оборонних товарів і послуг у Сполучених Штатах.

Прямі позики в рамках FMF – це інструмент співпраці в галузі безпеки, призначений для деяких із найважливіших партнерів США у сфері безпеки.