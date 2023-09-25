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США затвердили позику на 2 млрд доларів для оборонної модернізації Польщі
Сполучені Штати оголосили про підписання угоди про пряму позику на іноземне військове фінансування (FMF) на 2 мільярди доларів США для підтримки оборонної модернізації Польщі. Про це йдеться в повідомленні для преси офісу речника Державного департаменту США.
«Польща є непохитним союзником США, і безпека Польщі життєво важлива для колективної оборони східного флангу НАТО. Окрім своєї центральної допоміжної ролі у сприянні міжнародній допомозі сусідній Україні, Польща продемонструвала свою непохитну відданість зміцненню регіональної безпеки шляхом значних інвестицій у витрати на оборону», - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства США.
В Держдепі наголосили, що Польща продовжує демонструвати лідерство в НАТО щодо виконання зобов’язань щодо інвестування в оборону Уельського саміту 2014 року.
«Польща планує значно розширити польські збройні сили; відмовилась від військового обладнання російського походження на користь амбітної багаторічної багатомільярдної програми оборонної модернізації; уклала Угоду про розширене оборонне співробітництво (EDCA) зі Сполученими Штатами; розміщує сили союзників і США, включаючи бойову групу НАТО під керівництвом США та штаб V корпусу США; і бере активну участь у місіях НАТО в регіоні», - йдеться у повідомленні.
В Держдепі повідомили, що уряд США надає до 60 мільйонів доларів у FMF на покриття вартості цієї позики, що допоможе прискорити оборонну модернізацію Польщі шляхом підтримки термінових закупівель оборонних товарів і послуг у Сполучених Штатах.
Прямі позики в рамках FMF – це інструмент співпраці в галузі безпеки, призначений для деяких із найважливіших партнерів США у сфері безпеки.
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- Голос Америки
США вводять нові санкції проти китайських та російських компаній, через поставку запчастин для дронів
Ми без вагань вживемо швидких і значущих заходів проти тих, хто продовжує намагатися забезпечувати та підтримувати незаконну та аморальну війну Путіна в УкраїніАлан Естевес
Міністерство торгівлі Сполучених Штатів у понеділок, 25 вересня, розмістило проєкт рішення про запровадження нових торговельних обмежень проти 28 компаній з семи країн світу за діяльність “всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів”. Санкції буде введено в дію 27 вересня.
Серед організацій, щодо яких запроваджено санкції, є 11 китайських і 5 російських компаній. За даними мережі AP, дев’ять компаній, у тому числі китайська Asia Pacific Links Ltd. і російська SMT-iLogic, нібито брали участь у схемі постачання запчастин для безпілотників через підсанкційний Центр спеціальних технологій для Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ).
До санкційного списку також потрапили компанії, зареєстровані в Німеччини, Фінляндії, Омані, Пакистані та Об’єднаних Арабських Еміратах. Накладення санкцій ускладнить американським компаніям співпрацю з цими організаціями, зокрема постачання їм технологій.
Серед російських компаній, щодо яких було запроваджено санкції - ТОВ Device Consulting, ТОВ Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy та корпорація VSMPO-AVISMA. Що стосується останньої, то згідно з даними американського уряду, компанія “представляє критичний ризик щодо виведення оборонних технологій США. VSMPO-AVISMA безпосередньо займається виробництвом титану та металовиробів для російської армії та спецслужб”.
“Ми без вагань вживемо швидких і значущих заходів проти тих, хто продовжує намагатися забезпечувати та підтримувати незаконну та аморальну війну Путіна в Україні”, — заявив керівник експортного контролю Міністерства торгівлі США Алан Естевес, якого цитує мережа AP.
Цей черговий пакет санкцій буде запроваджений США після того, як 19 вересня Сполучені Штати наклали санкції на сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китаю, Туреччині та Росії у зв'язку з виробництвом дронів.
Як повідомляв раніше Голос Америки, США звинувачують Іран у постачанні Росії безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів та об'єктів інфраструктури.
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Блінкен: Співпраця РФ із Північною Корею стає все більш небезпечною
Співпраця Росії з Північною Кореєю є "вулицею з двостороннім рухом" і стає дедалі небезпечнішою. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на 8-му щорічному стратегічному форумі CSIS Республіка Корея - США у Вашингтоні.
Ентоні Блінкен наголосив, що запусками ракет Північна Корея порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН і підриває стабільність на Корейському півострові та за його межами.
Також держсекретар США зауважив, що крім ракетних випробувань загрозу з боку КНДР світовій безпеці чітко продемонстрував нещодавній візит Кім Чен Ина до Росії.
"Зараз ми розглядаємо це як вулицю з двостороннім рухом. Це стає дедалі небезпечнішим, оскільки, з одного боку, Росія відчайдушно прагне знайти постачання обладнання і технологій для своєї агресії проти України, яка триває, а КНДР шукає допомоги для зміцнення та розвитку власних ракетних програм", - сказав Блінкен.
Він додав, що США працюють із партнерами та союзниками, щоб викрити "небезпечні шляхи військової співпраці Росії з Північною Кореєю, які загрожують глобальному миру та безпеці".
Блінкен наголосив, що зараз США та Південна Корея віддані взаємній співпраці в галузі оборони.
"Агресія президента Путіна проти України стала монументальним стратегічним провалом Путіна. Але в одному вона досягла успіху - зблизила трансатлантичний регіон та Індо-Тихоокеанський регіон як ніколи раніше", - сказав Блінкен.
Він зауважив, що зокрема велике значення у протистоянні Росії відіграє співпраця азійських країн та США в галузі енергетики.
"Коли Росія припинила постачання нафти та газу до Європи, щоб спробувати змусити країни через холод припинити підтримку України, Корея разом із Японією приєдналися до американських виробників скрапленого природного газу, щоб гарантувати, що європейські країни матимуть достатньо енергії, щоб зігріти свої домівки протягом зими", - сказав Блінкен.
Владімір Путін і Кім Чен Ин зустрілися на російському космодромі Восточний в Амурській області Росії 13 вересня 2023 р. На зустрічі з російським президентом Кім Чен Ин повторив, що його режим підтверджує "повну і безумовну підтримку" дій Владіміра Путіна в час війни Росії проти України.
Своєю чергою Путін сказав, що обговорював з Кім Чен Ином зокрема економічну співпрацю, гуманітарні питання і становище в регіоні. Окремо Путін обіцяв російську допомогу з космічними супутниками після того, як Північна Корея цього року провалила дві спроби своїх запусків.
Міжнародна увага зосереджена на військовій співпраці Росії і Північної Кореї. США, Велика Британія, Японія і Південна Корея у спільній заяві 31 серпня заявили, що "Росія веде переговори з КНДР щодо потенційних угод про значну кількість боєприпасів кількох типів для використання проти України".
У Пентагоні 14 вересня застерегли керівництво Північної Кореї від надання будь-якої зброї Росії, водночас зауваживши, що поки немає жодного офіційного підтвердження, що КНДР надала Росії якусь зброю.
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Застосування катувань збройними силами РФ на окупованих територіях України широко розповсюджене та систематичне – звіт Комісії ООН
Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні продовжує знаходити численні докази воєнних злочинів, скоєних російськими збройними силами в Україні, у тому числі незаконні атаки із застосуванням вибухової зброї, атаки, що завдають шкоди цивільному населенню, катування, сексуальне та гендерно зумовлене насильство, а також напади на енергетичну інфраструктуру. Про це у понеділок у доповіді Раді з прав людини в Женеві заявив голова комісії Ерік Мьосе.
Він зазначив, що «у більшості випадків військової присутності на постраждалих об'єктах або поблизу них не було», - зазначив Мьосе.
Зокрема комісія зосередила свою увагу на розслідуванні порушень особистої недоторканості в тих районах Херсонської та Запорізької областей, які довгий час перебували під російською окупацією.
«Комісія зібрала подальші докази того, що застосування катувань російськими збройними силами на підконтрольних їм територіях було широко розповсюдженим та систематичним. Жертвами таких катувань, насамперед ставали особи, звинувачувані в тому, що вони є інформаторами українських Збройних сил», - сказав Мьосе і додав, що катування здебільшого відбувалися на території різних установ позбавлення волі, підконтрольних російській владі.
«У цих різних установах під час допитів застосовувалися схожі методи катувань, головним чином, з метою отримання інформації від жертв. Це призводило до сильного болю та страждань….У деяких випадках катування застосовувалися із такою жорстокістю, що призводили до смерті жертви», - заявив Мьосе і зазначив, що комісія продовжує документувати місцеперебування та інформацію щодо таких установ.
Зокрема, комісія встановила, що «в Херсонській області російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство щодо жінок віком від 19 до 83 років… Часто членів сім'ї тримали в сусідній кімнаті, змушуючи їх слухати, як відбувається таке насильство».
У звіті нагадали, що війна Росії проти України має численні руйнівні наслідки для дітей. Комісія продовжує розслідувати ситуації, «пов'язані з ймовірним переміщенням російською владою неповнолітніх без супроводу дорослих до Російської Федерації».
Мьосе також висловив занепокоєність звинуваченнями у скоєнні геноциду в Україні і зазначив, що «деякі висловлювання, що лунають у російських державних та інших засобах масової інформації, можуть становити злочин підбурювання до геноциду».
Підсумовуючи свою доповідь, голова комісії наголосив на необхідності притягнення винних до відповідальності та важливості надання постраждалим психологічної та психосоціальної підтримки.
Комісія наголосила, що всі її повідомлення, адресовані РФ, залишаються без відповіді, і високо оцінила співпрацю з урядом України.
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою ООН з прав людини, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов'язані з ними злочини в контексті агресії РФ проти України.
Від початку створення члени комісії здійснили понад 10 поїздок в Україні. У жовтні 2023 року комісія доповідатиме про свою діяльність Генеральній Асамблеї ООН.
- Голос Америки
Пів мільярда на зміцнення української енергетики можуть надати США, за умови виконання трьох реформ
США та Україна підписали меморандум, за яким Сполучені Штати можуть надати до пів мільярда доларів на зміцнення української енергетики за умов наявності коштів та виконання урядом України низки вимог.
Текст меморандуму розміщено на сторінці Посольства США в Україні.
Посолка США в Україні Бріджит Брінк привітала домовленість і відзначила: "Це важливо для перемоги в майбутньому".
"Наша нова енергетична угода з Україною включає $522 млн на зміцнення енергосистеми, прискорення євроінтеграції та покращення корпоративного управління енергетичними держпідприємствами. Пів мільярда доларів на модернізацію, захист і підвищення прозорості та конкурентоспроможності енергетичного сектору України: це важливо для перемоги в майбутньому", - йдеться в дописі дипломатки в соцмедіа.
З загальної суми допомоги в 522 мільйонів доларів, 100 мільйонів буде надано за умови прогресу України у виконанні таких заходів.
• До 30 жовтня затвердити новий статут та створити Наглядову раду оператора газотранспортної системи України. Ці заходи також передбачені програмою Міжнародного валютного фонду для України.
• Розпочати процедури проведення конкурсу на обрання членів Наглядової ради НАЕК «Енергоатом» – до 30 листопада 2023 року, а до кінця року утворити ПАТ «Енергоатом».
• Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 1 квітня 2024 року встановлює порядок, обсяг, ступінь та періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.
Ця програма допомоги, наголошується в документі, спрямована на покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.
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