Зеленський у Конгресі обговорив подальшу підтримку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Президент Джо Байден приймає в Білому домі президента Володимира Зеленського 21 вересня. Також український очільник провів переговори із законодавцями у Конгресі США. За словами американських законодавців, - погодження додаткової допомоги Україні, поточна ситуція на полі бою та перевірка вже наданих коштів, - були ключовими питаннями під час візиту українського лідера до Конгресу.