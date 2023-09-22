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Студія Вашингтон

Зеленський у Конгресі обговорив подальшу підтримку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Зеленський у Конгресі обговорив подальшу підтримку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Зеленський у Конгресі обговорив подальшу підтримку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Президент Джо Байден приймає в Білому домі президента Володимира Зеленського 21 вересня. Також український очільник провів переговори із законодавцями у Конгресі США. За словами американських законодавців, - погодження додаткової допомоги Україні, поточна ситуція на полі бою та перевірка вже наданих коштів, - були ключовими питаннями під час візиту українського лідера до Конгресу.

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