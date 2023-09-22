Зеленський у Конгресі обговорив подальшу підтримку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Президент Джо Байден приймає в Білому домі президента Володимира Зеленського 21 вересня. Також український очільник провів переговори із законодавцями у Конгресі США. За словами американських законодавців, - погодження додаткової допомоги Україні, поточна ситуція на полі бою та перевірка вже наданих коштів, - були ключовими питаннями під час візиту українського лідера до Конгресу.
Випуски
-
вересень 21, 2023
Формула миру та реформа ООН — промова Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
вересень 20, 2023
Головні меседжі делегатів України та США в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
вересень 19, 2023
Генасамблея ООН: Промови Байдена та Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
вересень 16, 2023
Демократи та республіканці — за підтримку для України.СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
вересень 15, 2023
Як замінування України впливає на хід контрнаступу? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
вересень 14, 2023
Відключення Starlink біля Криму: заяви в Сенаті США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН