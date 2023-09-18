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Україна судитиметься з Польщею, Словаччиною та Угорщиною за обмеження імпорту українського продовольства
Україна закликала партнерів у Європейському Союзі дотримуватися правил торгівлі передбачених домовленостями й міжнародними угодами і заявила про готовність оскаржувати заборони на імпорт української агропродукції в Світовій організації торгівлі.
У Києві невдоволені рішеннями урядів Польщі, Словаччини та Угорщини обмежувати імпорт сільськогосподарської продукції з України, хоча Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, 15 вересня оголосила скасування запроваджених у травні заборон на імпорт українського збіжжя до п’яти сусідніх з Україною країн Європейського Союзу.
...У випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ.
В той час як Болгарія і Румунія погодилися з рішенням Єврокомісії, Словаччина заявила про продовження заборони, а польський та угорський уряди навіть розширили обмеження, заявивши, що захищають інтереси своїх фермерів від того, що вони називають спотвореннями на їхніх ринках внаслідок напливу української продукції.
Питання експорту українського збіжжя, що є важливим джерелом доходів України, загострені, бо Росія перешкоджає транспортуванню через Чорне море, погрожуючи суднам і бомбардуючи українські порти й склади.
Польща та інші країни ЄС, які межують з Україною, скаржаться, що внаслідок російської війни українське збіжжя опиняється в на їхніх ринках у надмірній кількості і що їхні аграрії зазнають збитків.
Але Україна прирівнює обмеження імпорту її збіжжя в ЄС до російських бомбардувань.
Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що наполягає на правилах, які обумовлюють торгівлю України з ЄС відповідно до Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі, яка чинна з 2017 року, та інших домовленостей.
Прем’єр-міністр зауважив, що Україна дуже цінує допомогу поляків у час російської війни і натякнув, що рішення уряду у Варшаві продиктоване міркуваннями внутрішньої політики на тлі наближення польських парламентських виборів 15 жовтня.
«Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ», - застеріг Денис Шмигаль у дописі в мережі Х 12 вересня.
18 вересня видання Politico.eu надрукувало інтерв’ю з заступником міністра економіки і торговим представником України Тарасом Качкою, в якому урядовець висловив готовність Києва подати судові позови проти рішень, які Україна називає незаконними.
Тарас Качка виокремив Варшаву і Будапешт, підкресливши, що уряди тих країн діють всупереч правилам ЄС і рішенням Європейської комісії.
«Саме Європейська комісія є установою, яка визначає питання торгівлю цілого ЄС. Системний підхід Будапешта і Варшави, які ігнорують позицію установ ЄС в питаннях торгівлі, на мою думку, будуть проблемою для ЄС загалом, бо там нема єдності», - цитує українського урядовця Politico.eu.
За словами Тараса Качки Київ збирається оскаржувати торговельні обмеження не в ЄС, а у Світовій організації торгівлі, щоб, як він висловився, «цілий світ бачив, як країни-члени ЄС поводяться з торговими партнерами і зі своїм союзом, бо це стосується також інших країн».
У Варшаві гучно наголошують, що не хочуть чинити перешкоди транзиту українського збіжжя до інших країн Європи, чи на світові ринки, а лише прагнуть захистити своїх виробників.
Але українці наполягають, що йдеться не лише про питання солідарності з Україною в час війни, а про гарантування справедливого доступу українських виробників на ринок ЄС.
У Києві стверджують, що обмеження для українського збіжжя в ЄС продиктовані насамперед політичними міркуваннями і що вони суперечать європейським принципам та домовленостям Брюсселя з Києвом.
«Наше зерно стає джерелом непоганого заробітку для різних країн Європи, які переробляють нашу агропродукцію та заробляють на логістиці. Фермери з різних країн використовують українські корми для блага своїх господарств. Компанії різних країн заробляють на транзиті. І це – благо для всієї європейської економіки. Але конкретно для українського сегмента європейської економіки йдеться не про заробіток, а про виживання в умовах російського терору», - доводив президент Зеленський партнерам з східних держав ЄС на зустрічі 6 вересня.
Україна - кандидат на членство у Європейському Союзі і сподівається цього року почати переговори про процес вступу в ЄС, що означатиме повну свободу пересування товарів, послуг тощо на спільному європейському ринку.
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- Голос Америки
Держдеп у "Тиждень свободи Північної Кореї" визнав мужність утікачів від режиму Кім Чен Ина
Державний департамент США привітав у 17 вересня початок 20-го щорічного "Тижня свободи Північної Кореї", який цього року припадає на 17-23 вересня.
У заяві на сайті Держдепу визнано "мужність утікачів із Північної Кореї та правозахисної спільноти, яка продовжує виступати від імені мільйонів північнокорейців, які потерпають від жорстокого ставлення та не можуть захистити свої інтереси".
Також Держдеп нагадав, що "КНДР продовжує експлуатувати своїх громадян, у тому числі шляхом масової мобілізації дітей шкільного віку та примусової праці", водночас використовуючи наявні в країні ресурси для незаконної розробки програм зброї масового знищення та балістичних ракет.
"Тиждень свободи Північної Кореї" - щорічна подія, спрямована на популяризацію свободи, прав людини та гідності північнокорейського народу, а вперше цей захід провели у Вашингтоні у 2004 році як "День свободи Північної Кореї". Відтоді подія, організована за участі неурядових організацій Південної Кореї та інших країн, в тому числі Коаліції свободи Північної Кореї, перетворилася на низку заходів протягом тижня.
Держдеп також висловив стурбованість "важким становищем шукачів притулку з Північної Кореї, в тому числі близько двох тисяч північнокорейців, утримуваних у Китаї, яким загрожує репатріація до КНДР". Примусово репатрійовані громадяни Північної Кореї, за повідомленнями з різних джерел, зазвичай зазнають тортур та інших форм насильства, аж до страти без належного судового розгляду.
Заходи, присвячені Північній Кореї, цього року проходять на тлі активізації північнокорейської програми розробки ядерних озброєнь та балістичних ракет, а також слідує за візитом лідера КНДР до Росії, під час якого, ймовірно, було обговорено постачання північнокорейських озброєнь до Росії для використання у війні проти України.
Підтримуючи Тиждень, уряд США намагається чинити додатковий тиск на північнокорейський режим, підкреслили у Держдепі: "Міжнародна спільнота має діяти, щоб сприяти притягненню до відповідальних за порушення та зловживання правами людини в КНДР. Вирішення кричущої ситуації з правами людини в КНДР залишається пріоритетом для Сполучених Штатів, і ми продовжуємо працювати з міжнародною спільнотою, щоб висвітлити зловживання та порушення, сприяти підзвітності та розширити доступ до незалежної інформації в КНДР".
- Голос Америки
Corriere della Sera: Папа Пій XII уже у 1942 році знав про Голокост
Папа Римський Пій XII знав подробиці про намагання нацистів знищити євреїв під час Голокосту ще в 1942 році, згідно з листом, знайденим в архівах Ватикану. Як підкреслює Reuters, це суперечить офіційній позиції Святого Престолу того часу, згідно з якою інформація про геноцид єврейського народу, яку тоді мав понтифік, була розпливчастою та неперевіреною.
Лист від 14 грудня 1942 року, відтворений в італійській газеті Corriere della Sera в неділю, був написаний отцем Лотером Кенігом, єзуїтом, який брав участь у антинацистському опорі в Німеччині, і був адресований особистому секретарю папи у Ватикані отцю Роберту Лейберу, також німцю.
У листі Кеніг повідомляє Лейберу, що джерела підтвердили, що близько шести тисяч поляків і євреїв щодня вбивали в "печах СС" у таборі Белжець біля Рави-Руської, який тоді був частиною окупованої Німеччиною Польщі.
"Новизна і важливість цього документа випливає з факту: тепер ми маємо впевненість, що католицька церква в Німеччині надіслала Пію XII точні й докладні новини про злочини, які здійснювалися проти євреїв", - сказав ватиканський архіваріус Джованні Коко газеті для статті під заголовком: "Пій XII знав".
Радіо Ватикану іще торік повідомляло, що німецький історик Міхаель Фельдкамп з'ясував, що Папа Пій XII дізнався про Голокост досить швидко й особисто врятував щонайменше 15 тисяч євреїв.
Там додали: "Що стосується закидів у бік Пія XII, буцімто він був бездіяльним і мовчав на насилля нацистів, Міхаель Фельдкамп зауважив, що й насправді проблема з мовчанням залишається відкритою, але тепер це стає більш зрозумілим: враховуючи, що він переховував людей, він не міг привертати увагу громадськості, організовуючи якісь протести чи пишучи заяви протесту".
"Але для того, щоб відволікати, – цитує історика Радіо Ватикану, – він проводив переговори також з посольством Німеччини та з італійською поліцією, навіть із Муссоліні та з італійським міністром закордонних справ. Він завжди намагався досягти якомога більше шляхом переговорів".
У статті використано матеріали Reuters
ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву в питанні українського зерна
Європейська комісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після того, як вони в односторонньому порядку заявили про продовження заборони на імпорт зерна з України, попри рішення Єврокомісії скасувати обмеження.
«Ми знаємо про оголошення деяких держав-членів щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли», – сказала речниця комісії, яку цитує Reuters.
Україна була одним із провідних світових експортерів зерна до того, як повномасштабне вторгнення Росії зменшило її здатність доставляти сільськогосподарську продукцію на світові ринки через чорноморські порти. Відтоді українські аграрії зробили ставку на експорт зерна через сусідні країни.
15 вересня сплив термін дії обмежувальних заходів, запроваджених Єврокомісією 2 травня щодо чотирьох категорій українського агроімпорту. На цей крок у Брюсселі пішли, щоби стабілізувати сільськогосподарські ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, що зіткнулися з напливом української агропродукції.
Після рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про односторонні обмеження.
Натомість Болгарія підтримала ідею припинити обмеження імпорту українського зерна, а Румунія, на яку зараз припадають найбільші об’єми експорту й подальшого транзиту української агропродукції, утрималась від запровадження односторонніх заборон. Бухарест заявив, що «залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії ухвалить рішення про відповідні заходи для захисту румунських фермерів».
- Голос Америки
У США страйкують працівники автовиробництв. Як це може вплинути на економіку?
У США страйкують профспілки компаній з виробництва автомобілей. Вперше в історії одночасно працювати відмовляються працівники трьох найбільших американських автовиробників – компаній Ford, Stellantis та General Motors (GM) – де працює понад 150 тисяч людей, зазначає Guardian. Головною вимогою є підвищення зарплат працівників на 40% протягом наступних 4 років.
Експерти вважають, що страйк навряд чи призведе до суттєвого економічного спаду у США, адже частина працівників автоіндустрії, охоплена профспілкою, не є критично великою з точки зору американської економіки загалом. Також як зазначив президент профспілки Об'єднаних працівників автомобільної промисловості Шон Фейн, якого цитує CNN, "ми не збираємось руйнувати економіку... ми збираємося зруйнувати економіку мільярдерів".
При цьому страйк, залежно від його тривалості, може призвести до втрати мільярдів доларів для економіки країни, а також до масових звільнень. За повідомленнями ABC News, у Ford 600 працівникам заводу у штаті Мічиган, які збирають автомобілі, наказали не приходити на роботу минулої п'ятниці.
GM планує тимчасово зупинити роботу близько 2 тисяч працівників у штаті Канзас наступного тижня. Компанії посилаються на "хвильовий ефект" від страйку, який має вплив по всьому ланцюгу автовиробництва.
"Ми неодноразово казали, що ніхто не виграє від страйку, і що наслідки виходять далеко за межі наших співробітників на заводі та негативно впливають на наших клієнтів, постачальників і громади, де ми ведемо бізнес", - йдеться в заяві GM, яку цитує ABC News.
За оцінками Сема Фіорані, віцепрезидента глобального прогнозування ринку автомобілів компанії AutoForecast Solutions, місячна зупинка трьох автовиробників призведе до зменшення виробництва на приблизно 500 тисяч одиниць. За даними сайту Statista.com, у 2022 році у США загалом було продано приблизно майже 14 мільйонів легкових і легковантажних автомобілів.
Окремі аналітики навіть бачать певні позитивні наслідки від зупинки виробництва. Так, попри свій негативний вплив, тривалий страйк міг би дати GM необхідний час для розв'язання проблем з лінійкою електромобілів компанії.
У той час як Ford і Stellantis представляють кілька оновлених моделей двигунів внутрішнього згоряння цієї осені, GM зосереджується на електромобілях, плануючи запустити або збільшити виробництво щонайменше п'ять нових моделей. Однак, компанія останнім часом намагалася подолати збої у виробництві електробатарей для своїх машин, а також розв'язати інші проблеми у логістичних ланцюжках своєї лінійки електромобілів, зазначає Reuters.
Протягом останніх місяців у країні до страйків вдавались працівники логістики, кінематографу, готельна індустрія та сфера дозвілля.
При цьому у Конгресі триває політичне протистояння довкола бюджету США на наступний фіскальний рік. Якщо законодавцям не вдасться домовитись до 30 вересня, це призведе до так званого "шатдауну" або тимчасового закриття уряду й різноманітних державних служб.
Страйк автопрацівників США також відбувається на тлі оголошення Євросоюзу 13 вересня про початок розслідування субсидіювання у китайській електромобільній промисловості, звинуваченій в антиринкових практиках і наповненні світових ринків "штучно" дешевими електромобілями, передає CNBC.
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