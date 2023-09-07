Брифінг. Який вплив на контрнаступ мають касетні боєприпаси?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Наскільки ефективно ЗСУ застосовують касетні боєприпаси? Про що говорив Блінкен в Україні? І чи вдасться пʼятьом країнам Європи заблокувати імпорт українського зерна? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
вересень 06, 2023
Брифінг. Росія атакує Костянтинівку, Блінкен відвідує Київ
-
вересень 05, 2023
Брифінг. Конгрес повертається до роботи: чого чекати Україні?
-
вересень 04, 2023
Брифінг. Відставка Резнікова, номінація Умєрова: реакції на Заході
-
вересень 01, 2023
Брифінг. Український тризуб на фестивалі Burning Man
-
серпень 31, 2023
Брифінг. Новий міністр оборони Британії Грант Шаппс: хто він?
-
серпень 30, 2023
Брифінг. Обстріли України, атака дронами на Росію: реакції на Заході