Брифінг. Який вплив на контрнаступ мають касетні боєприпаси?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Наскільки ефективно ЗСУ застосовують касетні боєприпаси? Про що говорив Блінкен в Україні? І чи вдасться пʼятьом країнам Європи заблокувати імпорт українського зерна? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.