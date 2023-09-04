Ердоган закликав Україну "пом'якшити підхід" щодо експорту зерна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Україну пом'якшити позицію в перемовинах щодо відновлення експорту зерна через українські чорноморські порти.

"Україна має особливо пом'якшити свої підходи, щоб була можливість робити спільні кроки з Росією", - заявив Ердоган під час спільної пресконференції з російським президентом Путіним в Сочі.

Він висловив сподівання на якнайшвидше відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи через "усунення її недоліків" і заявив про нові пропозиції підготовлені в консультаціях з ООН. Минулого тижня в ООН заявили, що спрямували Путіну нові пропозиції щодо відновлення роботи ініціативи.

Путін, своєю чергою заявив в Сочі, що Захід має виконати вимоги Росії, для того, щоб ініціатива запрацювала. Путін також підтвердив намір надати мільйон тонн зерна африканським країнам через Туреччину. Певні поставки Росія обіцяє провести безкоштовно.

Раніше на російську пропозицію надіслати зерно до Африки критично відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Жменькою пожертвувань деяким країнам не виправити значний вплив, який є на всіх усюди", назвав пропозицію Росії Гутерріш в липні.

"Очевидно, що коли йдеться про те, щоб забрати з ринку мільйони і мільйони тонн зерна, очевидно, на основі економічних законів, це призведе до росту цін, порівняно з тими, які були б з нормальним доступом українського зерна на міжнародні ринки", - заявив Гутерріш.

А в Білому домі російську пропозицію Африці назвали «відчайдушною спробою» Путіна приховати наслідки блокування Чорноморської зернової ініціативи.

В липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала поставки зерна з українських чорноморських портів. З того часу Росія також активізувала обстріли української сільськогосподарської інфраструктури, а напередодні зустрічі Росія провела нові удари по портовій інфраструктурі України на Дунаї. Ці атаки засудило Міністерство оборони Румунії. Представники міжнародної спільноти, включаючи ООН та США, неодноразово виступали з рішучим осудом обстрілів Росією зернової інфраструктури в Україні.

В Україні очікують, що після перемовин з Путіним, Ердоган поговорить з українським президентом Володимиром Зеленським. Про в понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Reuters.

Напередодні зустрічі Путіна та Ердогана, Зеленський обговорив питання експорту зерна з президентом Франції Еммануелем Макроном. Йшлося про забезпечення безпеки роботи коридору, а також безпеки Одеського регіону, повідомив в соцмережах президент України.

В статті використано матеріали Reuters, AFP.