Трамп постане перед судом у Вашингтоні за сім місяців до президентських виборів

В понеділок федеральна суддя США призначила дату початку судового розгляду у справі проти колишнього президента США Дональда Трампа. Судовий розгляд розпочнеться 4 березня 2024 року в суді американської столиці.

В ЗМІ відзначають - Трамп, який має шанси представляти Республіканську партію на президентських виборах США, постане перед судом за сім місяців до виборів 2024 року.

Прокурори пропонували розпочати судовий процес 2 січня, а адвокати Трампа попросили призначити дату початку на квітень 2026 року, стверджуючи, що їм потрібно більше часу для розгляду документів і що січневий судовий процес стане на заваді іншим судовим справам Трампа. Однак, окружна суддя Таня Чуткан, яка веде справу, встановила дату початку розгляду на березень наступного року.

Трампа звинувачують у чотирьох злочинах, включаючи змову з метою обману уряду США та змову з метою перешкоджання офіційному затвердженню результатів виборів.

Він не визнав себе винним під час явки до суду на початку серпня.

В інших справах, Трампа має з'явитись у суді у штаті Нью-Йорк наприкінці березня у справі за звинуваченнями у виплаті грошей порноакторці напередодні президентських виборів.

Федеральний суддя у Флориді призначив на травень дату суду у справі, у якій Трампа звинувачують у незаконному зберіганні секретних документів у своєму маєтку у Флориді після того, як він залишив посаду президента і перешкоджанні федеральному розслідуванню цього питання. Трамп також не визнав себе винним у цій справі.

Прокуратура в Джорджії запропонувала розпочати судовий розгляд у справі, у якій Трампу та ще 18 особам висунули звинувачення у спробах скасувати результати виборів 2020 року. Суддя ще не сказав, коли розпочнеться цей процес.

Федеральний суддя в Атланті збирається заслухати в понеділок аргументи Марка Медоуза, колишнього керівника штабу Трампа, який є одним з обвинувачених у справі Джорджії, про те, що Медоуз має право оскаржувати звинувачення у федеральних судах, а не в суді штату. Адвокати Медоуза стверджують, що його дії були вжиті в рамках його повноважень як керівника штабу, тоді як прокурори стверджують, що Медоуз вийшов за межі своїх службових обов'язків і що його дії були незаконними.

В статті використано інформацію Associated Press і Agence France-Presse.