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Трамп постане перед судом у Вашингтоні за сім місяців до президентських виборів
В понеділок федеральна суддя США призначила дату початку судового розгляду у справі проти колишнього президента США Дональда Трампа. Судовий розгляд розпочнеться 4 березня 2024 року в суді американської столиці.
В ЗМІ відзначають - Трамп, який має шанси представляти Республіканську партію на президентських виборах США, постане перед судом за сім місяців до виборів 2024 року.
Прокурори пропонували розпочати судовий процес 2 січня, а адвокати Трампа попросили призначити дату початку на квітень 2026 року, стверджуючи, що їм потрібно більше часу для розгляду документів і що січневий судовий процес стане на заваді іншим судовим справам Трампа. Однак, окружна суддя Таня Чуткан, яка веде справу, встановила дату початку розгляду на березень наступного року.
Трампа звинувачують у чотирьох злочинах, включаючи змову з метою обману уряду США та змову з метою перешкоджання офіційному затвердженню результатів виборів.
Він не визнав себе винним під час явки до суду на початку серпня.
В інших справах, Трампа має з'явитись у суді у штаті Нью-Йорк наприкінці березня у справі за звинуваченнями у виплаті грошей порноакторці напередодні президентських виборів.
Федеральний суддя у Флориді призначив на травень дату суду у справі, у якій Трампа звинувачують у незаконному зберіганні секретних документів у своєму маєтку у Флориді після того, як він залишив посаду президента і перешкоджанні федеральному розслідуванню цього питання. Трамп також не визнав себе винним у цій справі.
Прокуратура в Джорджії запропонувала розпочати судовий розгляд у справі, у якій Трампу та ще 18 особам висунули звинувачення у спробах скасувати результати виборів 2020 року. Суддя ще не сказав, коли розпочнеться цей процес.
Федеральний суддя в Атланті збирається заслухати в понеділок аргументи Марка Медоуза, колишнього керівника штабу Трампа, який є одним з обвинувачених у справі Джорджії, про те, що Медоуз має право оскаржувати звинувачення у федеральних судах, а не в суді штату. Адвокати Медоуза стверджують, що його дії були вжиті в рамках його повноважень як керівника штабу, тоді як прокурори стверджують, що Медоуз вийшов за межі своїх службових обов'язків і що його дії були незаконними.
В статті використано інформацію Associated Press і Agence France-Presse.
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- Голос Америки
"Окоп за окопом" ЗСУ звільняє території - сенатор США виступив за подальшу підтримку України
Американські законодавці проводять зустрічі з виборцями під час серпневих парламентських канікул. Серед питань, які цікавлять американців є і підтримка України перед лицем російського вторгнення.
Так, за продовження підтримки України виступив сенатор-республіканець Том Тілліс. Під час подорожі до рідного штату Північна Кароліна, він дав інтерв'ю місцевій газеті Mountaineer.
Кошти на підтримку України наявні до кінця року, зауважив він і додав, що за необхідності потрібно буде схвалити надання нових коштів, щоб уникнути "помилки, яку ми зробили в Афганістані".
Він відзначив прогрес українського контрнаступу. Україна "дюйм за дюймом", "окоп за окопом" звільняє територію, яку раніше окупувала Росія, каже сенатор.
Водночас проти допомоги Україні виступів сенатор-республіканець Томмі Табервіль.
В коментарі для Fox News раніше цього місяця Табервіль вказав, що не голосував за допомогу для України, бо не вважає, що Україна може подолати значно потужнішого суперника, Росію. "Я за Україну. Росія не мала цього робити", - додав він.
Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом про додаткову допомогу Україні обсягом 24 мільярди доларів.
Як повідомляв Голом Америки, за підтримку Україні як фактора, що допоможе зміцнити позицію США в протистоянні з Китаєм, виступів і впливовий сенатор-республіканець Мітт Ромні.
Найважливіше завдання США для зміцнення їхніх позицій у протистоянні Китаю - це сприяти поразці Росії в Україні, адже Москва і Пекін - союзники, й слабкіша Росія послаблює й Китай, заявив Ромні під час дискусії із Strider Technologies.
"Ми не втрачаємо життя [американців] в Україні, українці борються героїчно проти Росії, яка націлила на нас 15 ядерних боєголовок. Ми зменшуємо й розбиваємо російську армію відносно дуже невеликим коштом, в порівнянні із тим, що ми загалом витрачаємо на оборону", - сказав Ромні.
За його словами, слабша Росія посилає сигнал Китаю щодо їхніх територіальних зазіхань, а головне - "це каже Росії, що бажання Путіна відновити Російську імперію й захоплювати колишні радянські республіки - не справдиться". Тож допомагати Україні цілком відповідає національним інтересам США, підсумував Ромні, який також є відомим опонентом свого однопартійця - експрезидента Дональда Трампа.
Раніше Голос Америки повідомляв, що група сенаторів від обох партій, яка відвідала Україну на передодні Дня Незалежності, запевнила: Конгрес Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну фінансово і матеріально.
Сенаторка-демократка Елізабет Воррен підкреслила, що українці "борються за виживання України, але вони також борються за демократію в усьому світі", - сказала вона і додала: "Для нас це честь - мати можливість підтримати українців".
"Якщо Владіміра Путіна не зупинити в Україні, він піде далі проти союзників у НАТО", тож американські солдати будуть змушені захищати їх, сказав сенатор-демократ Річард Блументаль.
А сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив: "Ми витратили мільярди, сотні мільярдів, напевно трильйон доларів впродовж Холодної війни, аби стримати російську агресію. І знаєте що? Ми зараз витратили менше ніж три відсотки нашого оборонного бюджету, аби допомогти українським військовим. Це - найвдаліше повернення інвестицій в історії американської національної безпеки. Про такого партнера можна лише мріяти!"
Франція виключає можливість прямої участі у війні в Україні – Макрон
Політика влади Франції «виключає можливість прямої участі країни у війні України з російською агресією», зазначив президент Еммануель Макрон на щорічній конференції послів.
Він підкреслив, що Париж намагається «уникати будь-якої ескалації українського конфлікту».
Водночас президент Франції зазначив, що «Євросоюз надає найбільшу допомогу Україні в гуманітарній та економічній сферах, а також у питаннях постачання озброєння».
Також Макрон наголосив, що «Росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні».
Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що ЄС й надалі посилюватиме допомогу для України та «ніколи не визнає спроби Росії змінити статус тимчасово окупованих територій України, аби позбавити її народ національної ідентичності».
Сержант ЗСУ Єгор Фірсов про те, чого найбільше потребують військові та про ситуацію на полі бою. Відео
Якої західної допомоги потребують зараз найбільше українські військові і яка ситуація на полі бою? Про це в ефірі Брифінгу Голосу Америки Юлія Ярмоленко говорила з сержантом ЗСУ, колишнім народним депутатом Єгором Фірсовим.
Голова Вищої ради правосуддя про справу Князєва, протидію корупції в судах та реформи. Інтервʼю
За оцінкою Єврокомісії, Україна нині повністю відповідає очікуванням щодо прогресу у судовій реформі. Одним з етапів цієї реформи було відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та оновлення Вищої ради правосуддя. Про хід реформи, корупційні скандали, справу Князєва та кадровий голод у судах журналіст Української служби Голосу Америки Олексій Коваленко поговорив із головою Вищої ради правосуддя Григорієм Усиком.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Олексій Коваленко: У червні цього року Єврокомісія оприлюднила оцінку українських реформ. Один із параметрів – судова реформа. Чи виконала, на вашу думку, Україна домашнє завдання у цьому напрямку?
Григорій Усик: Я думаю, що Україна успішно виконала це завдання оскільки в січні 2023 року був сформований повноважний склад Вищої ради правосуддя.
Нам вдалось, на мою думку, досить оперативно сформувати склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зокрема – 1 червня ми сформували склад Вищої кваліфікаційної комісії і Вища кваліфікаційна комісія вже активно розпочала виконувати свої повноваження.
О.К.: Я хотів би навести одну цитату: “Наше важливе завдання, завдання всієї України – це боротьба з корупцією і формування сильної демократичної потужної держави”. Це цитата колишнього Голови Верховного Суду Всеволода Князєва в інтерв'ю Голосу Америки в лютому цього року. Справа Князєва — це удар по довірі до судової реформи. Як цей удар вплине на хід судової реформи та на українську євроінтеграцію?
Мені здається що не було такого у світовій практиці, щоб очільник Верховного Суду був причетний до таких корупційних дійГригорій Усик
Г.У.: Ви досить влучно сказали що це удар і для судової системи й для держави. Я б навіть сказав більше – це дуже болючий удар. Мені здається що не було такого у світовій практиці, щоб очільник Верховного Суду був причетний до таких корупційних дій і це, звичайно, болючий удар, тому що саме на Князєва і суддівська спільнота, і влада покладала дуже великі сподівання і надії як на молодого реформатора.
Я не думаю що може бути якесь розчарування в тому, що судова реформа в Україні не відбувається. Незважаючи на особу і посаду Князєва, який був очільником найвищого органу – Верховного Суду - саме антикорупційні органи й безпосередньо Вища рада правосуддя надавала згоду на утримання його під вартою. Тому це і є свідченням того що реформа відбувається.
Не можна асоціювати Князева з усією суддівською спільнотою. Є впевненість в, тому що ми це успішно подолаємо. У нас просто немає іншого варіанту, крім як побороти цю корупцію, щоб бути в когорті демократичних правових держав Європейського Союзу і всього світу.
О.К.: Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський вів в дію рішення РНБО про посилення відповідальності українських суддів. Чи це посилення відповідальності може запобігти новим корупційним скандалам у судах?
Г.У.: Важливим елементом посилення відповідальності має стати перш за все невідворотність покарання.
Важливим елементом посилення відповідальності має стати перш за все невідворотність покарання.Григорій Усик
З листопада 2021 Вища рада правосуддя була фактично позбавлена повноваження виконувати дисциплінарну функцію. Тобто з 2021 року суддю взагалі неможливо було притягнути до відповідальності через дисциплінарну процедуру. У нас накопичилось понад 11 тисяч дисциплінарних скарг.
Це один із важелів того як орган суддівського врядування міг би самостійно здійснювати заходи щодо самоочищення в судовій системі. Цей фактор невідворотності для мене має більш визначальне значення ніж суворість [покарання].
О.К.: До питання обрання нового голови Верховного Суду – ним обрали Станіслава Кравченка якого часто називають людиною “старої гвардії”. Наскільки обрання людини “старої гвардії” добре з точки зору знову ж таки євроінтеграції, яка передбачає реформи та оновлення судів?
Г.У.: З огляду на його професійний шлях, на його управлінські якості, а він був до цього і заступником голови Вищого спеціалізованого суду, і керівником кримінального суду в складі Верховного Суду, мабуть, судді Верховного Суду оцінювали перш за все його професійні ділові й управлінські якості. Сподіватимемось і я впевнений, що він виправдає таку довіру.
О.К.: За півтора року накопичилась величезна кількість нових кримінальних справ щодо російських воєнних злочинів і Генпрокуратура нарахувала вже майже 100 тисяч воєнних злочинів російських солдатів вчинених в Україні. З урахуванням цих потреб, число суддів зменшується. Чи є ризик кадрового голоду?
Г.У.: Кадровий голод вже відчувається. Я б навіть сказав що він підходить до тої критичної межі, де уже в деяких судах зупиняється відправлення правосуддя і Вища рада правосуддя в пожежному порядку вирішує це питання за рахунок тимчасового переведення суддів з одних судів в інші судді, де особливо відчувались нестача суддів. В інший спосіб не можна було забезпечити роботу судів.
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