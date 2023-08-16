Чотири справи проти Дональда Трампа – суть, терміни, наслідки

Юридичні проблеми колишнього президента Дональда Трампа продовжують зростати. У понеділок прокуратура штату Джорджія висунула проти колишнього президента Трампа та 18 інших осіб нові обвинувачення у спробі скасувати його поразку на виборах 2020 року Джо Байдену.

Це вже четверта справа проти Трампа менш ніж за п'ять місяців: дві - на рівні штатів і дві - на федеральному рівні. Загалом на цю мить проти колишнього президента висунуто 91 кримінальне обвинувачення, починаючи від фальсифікації ділових записів у Нью-Йорку і закінчуючи спробами підриву президентських виборів 2020 року.

За багатьма обвинуваченнями йому загрожує ув’язнення на термін від 10 до 20 років. Дональд Трамп, якому 77 років, може провести решту свого життя у в'язниці, якщо його визнають винним та засудять за одним або кількома пунктами обвинувачення.

«У його віці будь-яке засудження за будь-яким пунктом може бути смертельним вироком», — сказав Джонатан Терлі, професор права Університету Джорджа Вашингтона, в інтерв’ю Голосу Америки. Але навіть якщо Дональд Трамп буде засуджений, він може отримати президентське помилування або заміну вироку на більш м’який вид покарання.

У трьох справах ­- Нью-Йорку, Флориді та Вашингтоні, округ Колумбія - Дональд Трамп не визнав себе винним. До 25 серпня він має здатися поліції Атланти та постати перед судом, який визначить йому запобіжний захід.

Попри юридичні проблеми Трамп залишається фаворитом серед претендентів на кандидатуру від Республіканської партії на перегонах у 2024 році. Щоправда, дві кримінальні справи призначені для розгляду вже наступного року, що матиме вплив як на заголовки новин, так і на передвиборчу кампанію.

Виплата грошей за мовчання

Перша справа, оголошена в березні, зробила Трампа першим і єдиним колишнім президентом США, якого звинуватили у скоєнні злочинів.

30 березня велике журі Мангеттена висунуло йому обвинувачення за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації у зв’язку з виплатою грошей за мовчання зірці фільмів для дорослих у 2016 році. Через 5 днів Дональд Трамп здався владі та постав перед судом в Мангеттені.

Його адвокати намагалися перенести справу з суду штату Нью-Йорк до федерального суду, стверджуючи, що його ймовірна поведінка у справі була пов’язана з його офіційними обов’язками президента. Але в липні федеральний суддя відхилив цей аргумент, відтак справа буде розглянута судом штату Нью-Йорк 25 березня 2024 року.

Секретні документи

Друга справа, порушена спеціальним прокурором Джеком Смітом, стала першою федеральною справою проти американського президента, чинного чи колишнього.

Провадження було результатом багатомісячного розслідування Смітом поводження Трампа з державними таємницями після того, як він залишив Білий дім у січні 2021 року.

8 червня велике журі в Маямі висунуло Трампу обвинувачення за 37 пунктами, включаючи 31 пункт про незаконне зберігання інформації про національну оборону та пункт про змову з метою перешкоджання правосуддю. Обвинувачення висунули і камердинеру колишнього президента Волту Науті. Трамп постав перед судом 13 червня.

Наприкінці липня прокуратура оголосила три додаткові обвинувачення та додала до справи ще одного співобвинуваченого — працівника Мар-а-Лаго Карлоса Де Олівейру.

Серед нових звинувачень Трампа і його двох помічників звинувачують у тому, що вони попросили іншого співробітника «видалити записи з камер безпеки в клубі Мар-а-Лаго, щоб запобігти їхньому наданню федеральному журі». За новими звинуваченнями Трамп також не визнав себе винним.

Судовий процес у цій справі має розпочатися 20 травня 2024 року у Форт-Пірсі, штат Флорида.

Вибори 2020 року

У наступній федеральній справі колишнього президента звинувачують у спробі підірвати результати президентських виборів 2020 року.

Виданий 1 серпня обвинувальний акт, що містить 45 сторінок, стверджує, що 77-річний Трамп брав участь у змові з метою обману Сполучених Штатів, загрози правам інших і перешкоджанні офіційному розгляду в Конгресі – підрахунку голосів виборців, що засвідчували перемогу Байдена – і перешкоджанні підрахунку голосів колегії вибірників у Конгресі 6 січня 2021 року, коли 2000 прихильників Трампа увірвалися до Капітолія США. Обвинувачення було висунуто на основі масштабного розслідування Міністерством юстиції щодо нападу на Капітолій США.

3 серпня колишній президент постав перед федеральним судом у Вашингтоні, округ Колумбія. 28 серпня суд має визначити дату початку розгляду справи, прокурори запропонували 2 січня 2024 року. До того часу суд заборонив Трампу публічно обговорювати «делікатні» матеріали, передані захисту.

Трамп скаржився, що не може отримати справедливий суд у Вашингтоні, місті, в якому переважають демократи. Поки невідомо, чи суддя задовольнить вимогу перенести слухання в іншу юрисдикцію.

Втручання у вибори в Джорджії

Оголошені в понеділок обвинувачення у новій справі стали результатом розслідування окружної прокурорки округу Фултон Фані Вілліс щодо спроб Трампа та його союзників змінити результати виборів у Джорджії 2020 року.

Розслідування було ініційовано після телефонного дзвінка 2 січня 2021 року між Трампом і держсекретарем Джорджії Бредом Раффенспергером, у якому Трамп попросив Раффенспергера допомогти «знайти» голоси, необхідні для перемоги в штаті. Відтак розслідування також зосередилось на ймовірних спробах прихильників Трампа призначити список фальшивих президентських виборців, переслідуванні ними працівників виборчих дільниць, викраденні даних про виборче обладнання та безпідставних заявах про фальсифікації виборів у законодавчому органі Джорджії.

Обвинувальний висновок має 41 пунктів, в ньому загалом названо 19 співобвинувачених, включаючи колишнього президента, колишнього главу апарату Білого дому Марка Медоуза, адвокатів Руді Джуліані та Джона Істмена, а також 30 співучасників змови, яким не пред’явлено звинувачення.

97-сторінковий обвинувальний акт звинувачує групу в змові з метою участі у «злочинній організації» задля утримання Трампа при владі.

Трампа звинувачують за 13 пунктами, серед них - порушенні закону Джорджії про рекетирські та корумповані організації, або RICO. Якщо Трампа та його співобвинувачених визнають винними в рекеті, їм загрожує від п’яти до 20 років ув’язнення.

У понеділок Вілліс заявила, що намагатиметься судити всіх 19 обвинувачених разом.

Наслідки для балотування на президентських виборах

Серед юридичних експертів існує консенсус, що навіть якщо його засудять, Дональд Трамп все одно може балотуватися на пост президента.

Конституція США встановлює три основні вимоги до кандидатів у президенти: вони повинні бути американськими громадянами від народження, бути принаймні 35-річними і жити в США не менше 14 років. Проте Конституція мовчить про судимість кандидатів.

Це означає, що Трамп може балотуватися в президенти як засуджений злочинець або навіть з-за ґрат, як це зробив Юджин В. Дебс, кандидат у президенти від Соціалістичної партії, більше століття тому.