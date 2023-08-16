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- Голос Америки
Чотири справи проти Дональда Трампа – суть, терміни, наслідки
Юридичні проблеми колишнього президента Дональда Трампа продовжують зростати. У понеділок прокуратура штату Джорджія висунула проти колишнього президента Трампа та 18 інших осіб нові обвинувачення у спробі скасувати його поразку на виборах 2020 року Джо Байдену.
Це вже четверта справа проти Трампа менш ніж за п'ять місяців: дві - на рівні штатів і дві - на федеральному рівні. Загалом на цю мить проти колишнього президента висунуто 91 кримінальне обвинувачення, починаючи від фальсифікації ділових записів у Нью-Йорку і закінчуючи спробами підриву президентських виборів 2020 року.
За багатьма обвинуваченнями йому загрожує ув’язнення на термін від 10 до 20 років. Дональд Трамп, якому 77 років, може провести решту свого життя у в'язниці, якщо його визнають винним та засудять за одним або кількома пунктами обвинувачення.
«У його віці будь-яке засудження за будь-яким пунктом може бути смертельним вироком», — сказав Джонатан Терлі, професор права Університету Джорджа Вашингтона, в інтерв’ю Голосу Америки. Але навіть якщо Дональд Трамп буде засуджений, він може отримати президентське помилування або заміну вироку на більш м’який вид покарання.
У трьох справах - Нью-Йорку, Флориді та Вашингтоні, округ Колумбія - Дональд Трамп не визнав себе винним. До 25 серпня він має здатися поліції Атланти та постати перед судом, який визначить йому запобіжний захід.
Попри юридичні проблеми Трамп залишається фаворитом серед претендентів на кандидатуру від Республіканської партії на перегонах у 2024 році. Щоправда, дві кримінальні справи призначені для розгляду вже наступного року, що матиме вплив як на заголовки новин, так і на передвиборчу кампанію.
Виплата грошей за мовчання
Перша справа, оголошена в березні, зробила Трампа першим і єдиним колишнім президентом США, якого звинуватили у скоєнні злочинів.
30 березня велике журі Мангеттена висунуло йому обвинувачення за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації у зв’язку з виплатою грошей за мовчання зірці фільмів для дорослих у 2016 році. Через 5 днів Дональд Трамп здався владі та постав перед судом в Мангеттені.
Його адвокати намагалися перенести справу з суду штату Нью-Йорк до федерального суду, стверджуючи, що його ймовірна поведінка у справі була пов’язана з його офіційними обов’язками президента. Але в липні федеральний суддя відхилив цей аргумент, відтак справа буде розглянута судом штату Нью-Йорк 25 березня 2024 року.
Секретні документи
Друга справа, порушена спеціальним прокурором Джеком Смітом, стала першою федеральною справою проти американського президента, чинного чи колишнього.
Провадження було результатом багатомісячного розслідування Смітом поводження Трампа з державними таємницями після того, як він залишив Білий дім у січні 2021 року.
8 червня велике журі в Маямі висунуло Трампу обвинувачення за 37 пунктами, включаючи 31 пункт про незаконне зберігання інформації про національну оборону та пункт про змову з метою перешкоджання правосуддю. Обвинувачення висунули і камердинеру колишнього президента Волту Науті. Трамп постав перед судом 13 червня.
Наприкінці липня прокуратура оголосила три додаткові обвинувачення та додала до справи ще одного співобвинуваченого — працівника Мар-а-Лаго Карлоса Де Олівейру.
Серед нових звинувачень Трампа і його двох помічників звинувачують у тому, що вони попросили іншого співробітника «видалити записи з камер безпеки в клубі Мар-а-Лаго, щоб запобігти їхньому наданню федеральному журі». За новими звинуваченнями Трамп також не визнав себе винним.
Судовий процес у цій справі має розпочатися 20 травня 2024 року у Форт-Пірсі, штат Флорида.
Вибори 2020 року
У наступній федеральній справі колишнього президента звинувачують у спробі підірвати результати президентських виборів 2020 року.
Виданий 1 серпня обвинувальний акт, що містить 45 сторінок, стверджує, що 77-річний Трамп брав участь у змові з метою обману Сполучених Штатів, загрози правам інших і перешкоджанні офіційному розгляду в Конгресі – підрахунку голосів виборців, що засвідчували перемогу Байдена – і перешкоджанні підрахунку голосів колегії вибірників у Конгресі 6 січня 2021 року, коли 2000 прихильників Трампа увірвалися до Капітолія США. Обвинувачення було висунуто на основі масштабного розслідування Міністерством юстиції щодо нападу на Капітолій США.
3 серпня колишній президент постав перед федеральним судом у Вашингтоні, округ Колумбія. 28 серпня суд має визначити дату початку розгляду справи, прокурори запропонували 2 січня 2024 року. До того часу суд заборонив Трампу публічно обговорювати «делікатні» матеріали, передані захисту.
Трамп скаржився, що не може отримати справедливий суд у Вашингтоні, місті, в якому переважають демократи. Поки невідомо, чи суддя задовольнить вимогу перенести слухання в іншу юрисдикцію.
Втручання у вибори в Джорджії
Оголошені в понеділок обвинувачення у новій справі стали результатом розслідування окружної прокурорки округу Фултон Фані Вілліс щодо спроб Трампа та його союзників змінити результати виборів у Джорджії 2020 року.
Розслідування було ініційовано після телефонного дзвінка 2 січня 2021 року між Трампом і держсекретарем Джорджії Бредом Раффенспергером, у якому Трамп попросив Раффенспергера допомогти «знайти» голоси, необхідні для перемоги в штаті. Відтак розслідування також зосередилось на ймовірних спробах прихильників Трампа призначити список фальшивих президентських виборців, переслідуванні ними працівників виборчих дільниць, викраденні даних про виборче обладнання та безпідставних заявах про фальсифікації виборів у законодавчому органі Джорджії.
Обвинувальний висновок має 41 пунктів, в ньому загалом названо 19 співобвинувачених, включаючи колишнього президента, колишнього главу апарату Білого дому Марка Медоуза, адвокатів Руді Джуліані та Джона Істмена, а також 30 співучасників змови, яким не пред’явлено звинувачення.
97-сторінковий обвинувальний акт звинувачує групу в змові з метою участі у «злочинній організації» задля утримання Трампа при владі.
Трампа звинувачують за 13 пунктами, серед них - порушенні закону Джорджії про рекетирські та корумповані організації, або RICO. Якщо Трампа та його співобвинувачених визнають винними в рекеті, їм загрожує від п’яти до 20 років ув’язнення.
У понеділок Вілліс заявила, що намагатиметься судити всіх 19 обвинувачених разом.
Наслідки для балотування на президентських виборах
Серед юридичних експертів існує консенсус, що навіть якщо його засудять, Дональд Трамп все одно може балотуватися на пост президента.
Конституція США встановлює три основні вимоги до кандидатів у президенти: вони повинні бути американськими громадянами від народження, бути принаймні 35-річними і жити в США не менше 14 років. Проте Конституція мовчить про судимість кандидатів.
Це означає, що Трамп може балотуватися в президенти як засуджений злочинець або навіть з-за ґрат, як це зробив Юджин В. Дебс, кандидат у президенти від Соціалістичної партії, більше століття тому.
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- Voice America
- Катерина Лісунова
«Можна бути прихильником Трампа і підтримувати Україну». Консервативна група прагне переконати республіканців далі допомагати Україні
Нова організація у Вашингтоні витратить 2 мільйони доларів на рекламну кампанію, спрямовану на посилення підтримки України республіканськими законодавцями. Відповідний крок пов’язують із очікуваними дискусіями щодо видатків у Конгресі, які можуть поставити під загрозу подальше американське фінансування ініціатив на підтримку України.
"Республіканці за Україну", - це проєкт за яким стоїть більша організація "Defending Democracy Together". Його очолюють республіканська соціологиня Сара Лонгвелл та консервативний експерт, Білл Крістол.
Кампанія наберає обертів, оскільки підтримка подальшої допомоги США Україні слабшає серед усіх американських виборців, але особливо серед консервативних республіканців.
Група вже зібрала відеовідгуки понад 50-ти виборців-республіканців по всій країні, в яких вони описують причини для США продовжити підтримку України.
"Республіканці за Україну", використовуватимуть ці відео в серії рекламних оголошень, спрямованих на виборців Республіканської партії та на самих законодавців. Окремі рекламні ролики планують показати під час перших президентських дебатів Республіканської партії, 23-го серпня в місті Мілуокі, штат Вісконсин.
Створення «структури дозволу»
Джон Конвей, директор зі стратегій в команді "республіканці за Україну", розповідає Голосу Америки, що підтримка демократії за кордоном історично була основною цінністю Республіканської партії. За його словами, мета проєкту – донести голоси республіканських виборців, які досі вважають підтримку демократій важливою цінністю партії.
"Ми піднімаємо на поверхню голоси справжніх республіканців і консерваторів, які хочуть, щоб Сполучені Штати продовжували боротись за українську демократію, – каже Конвей і додає, - Ми збираємось використати звернення цих республіканців та консерваторів, щоб протистояти багатьом іншим гучним голосам в нинішній Республіканській партії, які хочуть дозволити українській демократії програти та готові до замирення Путіна в його війні в Україні".
Конвей каже, що під час майбутніх переговорів у Конгресі, щодо законопроєктів про витрати, його команда націлиться на республіканських законодавців, які можуть вплинути на рішення по Україні. Одночасно, його команда також намагається створити так звану "структуру дозволу", яка допоможе рядовим виборцям-республіканцям зрозуміти, що членство в партії та підтримка України не виключають одне одного.
"Демонстрація цих звернень, відео цих людей, подібних до них самих, це створює своєрідну структуру дозволу, де прийнятно бути членом Республіканської партії — можливо навіть бути прихильником Трампа з капелюхом MAGA — але все одно, підтримувати зусилля Сполучених Штатів по Україні", - пояснює Конвей Голосу Америки. (MAGA – Make America Great Again" – "Зробімо Америку знову велиикою" – гасло президентської кампанії Дональда Трампа, – ред.)
Байден просить Конгрес зберегти підтримку України на нинішньому рівні
Підтримка США для України, після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, включала військову, фінансову та гуманітарну допомогу. За даними Комітету Палати представників з нагляду та підзвітності, загалом ця підтримка склала понад 113 мільярдів доларів станом на зараз.
Нині аміністрація президента Джо Байдена заявляє, що має достатньо коштів, щоб продовжити підтримку України на нинішньому рівні ще кілька місяців. Минулого тижня Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткові 24 мільярди доларів, щоб зберегти аналогічну підтримку до 2025-го фінансового року включно.
Коли законодавці повернуться до Вашингтона після серпневої відпустки, у них буде час до кінця вересня, щоб узгодити законопроєкт по запиту Байдена на додаткові витрати. Саме наприкінці вересня завершується поточний фінансовий рік у США. В інакшому випадку, є ризик шатдауну. (Згідно із Законом про боротьбу з дефіцитом, федеральні агентства не можуть витрачати будь-які гроші без асигнування Конгресу. Якщо Конгресу не вдається прийняти законопроєктф про асигнування, федеральні агентства повинні припинити всі ненайнеобхідніші функції доти, доки Конгрес не ухвалить рішення, – ред.). Якщо спільне рішення не знайдуть, то рбота уряду може бути паралізована вже з 1-го жовтня.
Законодавці республіканської партії неоднорідні
Серед відомих діячів Республіканської партії існує широкий спектр позицій щодо подальшої підтримки України. Колишній президент Дональд Трамп, який зараз є фаворитом серед кандидатів у президенти від Республіканської партії, відмовився підтримати Україну під час інтерв’ю в травні. Раніше він називав вторгнення Путіна "геніальним".
Тим чамом лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, нещодавно підтвердив свою підтримку України, назвавши війну "найважливішою подією, яка зараз відбувається на міжнародному рівні". Про це Макконнелл сказав у інтерв’ю для видання Politico. Своєю чергою, Сенатор Ліндсі Грем, активний прихильник заявки України на вступ до НАТО, також продовжує висловлювати підтримку допомоги, яка надається Києву.
Однак інші республіканці в Сенаті, такі як Джош Гоулі від шатату Міссурі та Джей Ді Венс від Огайо, робили відверто скептичні заяви щодо подальшої допомоги Україні.
В Палаті представників, де республіканці зараз мають більшість, кількість законодавців, які виступають проти продовження фінансування України, є значною. Це означає, що ухвалити законопроєкт, який передбачатиме додаткове фінансування, без підтримки більшості демократів, буде важко.
Своєю чергою спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що він не буде виносити на голосування законопроєкт про додаткове фінансування для України. Це означає, що будь-яке фінансування для України може потрапити на розгляд Палати представників, лише якщо воно буде частиною більшого законопроєкту про видатки.
Загальна підтримка громадян зменшується
Підтримка американського населення щодо надання допомоги Україні була високою та двопартійною на початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак нині вона впала, оскільки війна затягнулася, а витрати зросли. На цьому тлі виявились також значні розбіжності між демократами та республіканцями.
Нещодавнє опитування, проведене CNN і дослідницькою компанією SSRS, показало, що 51% американців вважають, що США зробили достатньо для підтримки України, тоді як 48% вважають, що США повинні зробити більше. Те саме опитування показало - 55% американців, які вважають, що Конгрес має заблокувати додаткове фінансування для України. На противагу 45% американців, які вважають, що додаткове фінансування потрібно погодити.
Відмінності були продемонстровані також і в залежності від партійної прихильності респондентів. Серед тих, хто назвався республіканцем, 59% сказали, що США зробили достатньо для підтримки України. 71% із них сказали, що Конгрес має не пропустити додаткове фінансування.
Серед демократів лише 38% респондентів заявили, що США вже зробили достатньо, і стільки ж виступили за припинення фінансування для України.
Респонденти, які називали себе політично незалежними, навіть частіше виступали проти подальшої підтримки України: 56% сказали, що США вже зробили достатньо, а 55% виступають за блокування додаткового фінансування.
Громадська думка все іще «гнучка»
Попри останні опитування, змінити думку деяких республіканців все ще можливо, вважає Джон Конвей, директор зі стратегій в організації "Республіканці за Україну".
"Ми вважаємо, що станом на зараз громадська думка досі гнучка, — сказав він.
«Тож ми не готові відмовитися від боротьби. Ми вважаємо, що все ще є частина Республіканської партії — і це значна частина — яка погоджуєтьсяз цією позицією. Ми збираємося виконати важку роботу, щоб повернути людей назад до такої традиційної республіканської цінності як підтримка демократії в усьому світі», – каже експерт з політичних кампаній.
Дивіться також: "Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка постійна", – держсекретар США Ентоні Блінкен.
- Голос Америки
Мінфін США наклав санкції на три компанії, пов'язані з торгівлею зброї між Росією та Північною Кореєю
Міністерства фінансів США наклало санкції на три компанії, пов'язані з мережею, яка в ухилення від санкцій намагалася сприяти продажу зброї між Росією та Північною Кореєю, йдеться на сайті відомства. Обмеження запроваджуються проти компанії Verus, Defense Engineering і Versor S.R.O.
«Цей крок є частиною продовження стратегії США з виявлення, викриття та перешкоджання акторам із третіх країн, які прагнуть підтримати жорстоку війну Росії проти України. Оскільки Росія продовжує витрачати боєприпаси та втрачати важку техніку на полі бою, вона все частіше змушена звертатися до своїх небагатьох союзників, включаючи КНДР, щоб підтримувати неспровоковану війну в Україні. На сьогодні Міністерство фінансів застосувало санкції до сотень фізичних та юридичних осіб, причетних до обходу режиму міжнародних санкцій щодо Росії», - йдеться в заві Мінфіна.
«Сполучені Штати продовжують викорінювати незаконні фінансові мережі, які намагаються спрямувати підтримку з Північної Кореї до військової машини Росії», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон і додав, що разом із союзниками та партнерами США, як і раніше, віддані викриттю та припиненню торгівлі зброєю, яка лежить в основі жорстокої війни Путіна в Україні.
Всі три компанії, проти яких запровадили санкції, пов’язують з громадянином Словаччини Аштом Мкртичевим - він є президентом Versor, засновником і власником Verus, а також директором Defense Engineering. США запровадили проти нього санкції 30 березня 2023 року за спроби сприяти угодам зі зброєю між Росією та КНДР. Як повідомляють в Мінфіні США, в ході переговорів з офіційними особами КНДР і Росії Мкртичев організував потенційні плани передачі до Росії понад двох десятків видів зброї та боєприпасів в обмін на низку товарів, включаючи сировину та товари, до КНДР.
«Допомога, яку Росія отримує від КНДР чи будь-якої іншої країни, лише подовжує несправедливу та неспровоковану війну в Україні», - напередодні заявила заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх.
Відповідаючи на запитання про співпрацю Росії та КНДР, речниця Міністерства оборони США сказала, що Вашингтон виступає проти військової співпраці з Росією будь-яких країн.
«Ми вже говорили про наші побоювання щодо засобів, які надають Росії інші країни. Ми не заохочуємо цього. Що важливо - ми продовжимо підтримку України, як сказав президент на стільки, на скільки це буде потрібно», - наголосила Сінгх.
Як раніше повідомляв Голос Америки, за розвідданими Сполучених Штатів, Росія намагається розширити військову взаємодію з Північною Кореєю та придбати у неї партію снарядів для використання у війні проти України.
- Голос Америки
Китайський міністр оборони почав візит у Мінськ на тлі закликів Заходу до Пекіна тиснути на Кремль
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу перебуває у Мінську 16-18 серпня, де він вже зустрівся із своїм білоруським колегою Віктором Хрєніним для обговорення «двосторонньої військової співпраці у сферах взаємного інтересу», повідомляє Білоруське Телеграфне Агентство.
Візит до Білорусі відбувається після того, як китайський міністр відвідав Росію. Виступаючи на Московській конференції з міжнародної безпеки 15 серпня, він, зокрема, застеріг США і захід від «гри з вогнем» і спроб «використати Тайвань для стримування Китаю», повідомляє CNN.
Такий візит підтримки на тлі міжнародних санкцій і поглиблення ізоляції Росії та Білорусі має показати незмінність близьких зв’язків Китаю з Росією і підкреслити глибину військової співпраці. «Друзі без обмежень» Китай і Росія і надалі продовжать узгоджувати свою політику у спробах протистояти очолюваному США і заходом ліберально-демократичному світовому порядку, хоч це і веде до неабияких економічних та репутаційних витрат, зауважує AP.
Як повідомляв Голос Америки, для Лі, який перебуває під санкціями США з 2018 року за співпрацю з російськими виробниками зброї, це вже другий візит до Росії з часу його призначення на посаду у березні 2023 року, і перший візит до Білорусі.
Путін не слухає європейських лідерів, але явно слухає Китай. Тому я планую переконувати, що Китай повинен говорити [більш рішуче]Ларс Локке Расмуссен, міністр закордонних справ Данії
Візит китайського міністра відбувається на тлі нових закликів з боку західних лідерів до Пекіна зайняти більш тверду позицію щодо Росії у питанні війни проти України.
Зокрема, міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив у середу у Шанхаї агентству Reuters: «Путін не слухає європейських лідерів, але явно слухає Китай. Тому я планую переконувати, що Китай повинен говорити [рішучіше]».
Китай офіційно займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, і, як повідомляв раніше Голос Америки, деякі аналітики вважають це «великим досягненням української дипломатії».
Безпосередню участь китайських представників у конференції в Саудівській Аравії для обговорення українського плану миру також було позитивно оцінено в Україні і на Заході. Зокрема, як повідомляв Голос Америки, професор Стенфордського університету Майкл Макфол вважає збереження нейтральності Китаю великим досягненням української дипломатії.
Водночас Китай неодноразово заявляв, що дії західних країн сприяють подовженню конфлікту в Україні, повторюючи таким чином російську риторику.
При цьому Сполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликали Китай засудити війну, а також усіляко застерігали від прямої підтримки Росії.
Як пише CNN, аналітики вважають, що Китай ретельно вивчає реакцію заходу на війну Росії проти України з метою зрозуміти можливу відповідь західних країн на будь-яке потенційне майбутнє вторгнення на Тайвань, який Китай відкрито вважає своєю провінцією, формально відкидаючи незалежність острова.
- Голос Америки
Ексагент ФБР визнав провину у порушенні санкцій проти Росії і у відмиванні грошей, отриманих від наближеного до Путіна олігарха Дерипаски
Агент ФБР, якому було доручено вести розслідування проти російських олігархів, визнав себе винним у відмиванні грошей, отриманих від Олега Дерипаски в обмін на розслідування проти його конкурентів. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на Міністерство юстиції у вівторок.
Чарльз Макгонігал, колишній спеціальний агент ФБР, керував відділом контррозвідки ФБР у Нью-Йорку та вів розслідування щодо російських олігархів, щоб визначити, чи можуть вони підпадати під санкції США.
«Чарльз Макгонігал порушив свою присягу захищати Конституцію та не виконав свого обов’язку захищати американський народ через власну жадібність, працюючи на російського олігарха, який перебуває під санкціями», — сказала Сюзанна Тернер, помічниця директора Відділу контррозвідки ФБР.
За даними федеральних прокурорів, Макгонігал отримав від Олега Дерипаски, статки якого складають понад 3 мільярди доларів, 17,5 тисяч доларів. Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року і вважається одним із найближчих довірених осіб Путіна. Санкції були введені у зв’язку з незаконною спробою анексії Криму у 2014 році. Велика Британія ввела санкції проти Дерипаски у 2022 році у зв’язку із повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Міністерство юстиції заявило, що в обмін на гроші Макгонігал провів розслідування проти олігарха-конкурента на прохання Дерипаски. Кошти надійшли з Газпром банку в Росії на Кіпр, відтак на банківський рахунок компанії в Нью-Джерсі, а потім - на приватний рахунок Макгонігал.
Як повідомляє канал MSNBC, Макгонігал визнав, що брав гроші від Дерипаски, щоб зібрати з відкритих джерел принизливу інформацію про його конкурента Володимира Потаніна і міг отримати понад 650 000 доларів, якби він успішно знайшов і оприлюднив інформацію про приховані активи Потаніна на 500 мільйонів доларів. Потанін, віцепрем'єр-міністр часів президентства Бориса Єльцина в 1990-х роках, мав кілька широковідомих бізнес-суперечок з Дерипаскою. У 2022 році уряд США ввів проти нього санкції.
Макконігал заявив, що «глибоко розкаюється», бере на себе «повну відповідальність» і ніколи не збирався завдати шкоди США, ФБР або його родині.
«Після свого перебування на посаді високопоставленого чиновника ФБР, який наглядав і брав участь у розслідуваннях російських олігархів, Чарльз Макгонігал тепер визнав, що він погодився ухилитися від санкцій США, надаючи послуги одному з цих олігархів, Олегу Дерипасці», — заявив федеральний прокурор Деміан Вільямс і додав, що його офіс «продовжуватиме притягувати до відповідальності тих, хто порушує санкції США заради власної фінансової вигоди».
Дерипаска також мав зв’язки з колишнім президентом Трампом через його колишнього старшого радника Пола Манафорта і був об'єктом розслідування Роберта Мюллера щодо кампанії Трампа у 2019 році. Розслідування виявило, що Манафорт нібито пропонував Дерипасці ексклюзивну інформацію про кампанію через посередника.
Вирок Макгонігал буде винесений 14 грудня з максимальним можливим ув'язненням до п'яти років. Він погодився повернути 17 з половиною тисяч доларів уряду США.
В матеріалі використані джерела The Hill та MSNBC.
Міненерго: Україна не домовлятиметься з РФ про продовження транзиту газу
Після завершення контракту на транзит газу з Росією Україна не вестиме перемовини про його продовження, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.
Дія контракту, що передбачає транзит Росією газу до Європи через територію України, закінчується наступного року, і його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без російського газу, заявив міністр. Він додав, що Україна не виступатиме стороною перемовин з Росією щодо можливого продовження транзиту. Галущенко висловив сподівання, що наступного року Європа зможе диверсифікувати постачання і не потребуватиме російського газу взагалі.
"По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося", - заявив міністр. Він нагадав заяву єврокомісарки Кадри Сімсон про те, що Європа прагне взагалі позбутись російського газу.
Міністр також зауважив, що поки зарано прогнозувати, що станеться наступного року через непередбачувану агресивну політику Росії.
"Ми ж маємо справу з росіянами - вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це абсолютно очевидно, що це не пов'язано з юридичними формальностями", - додав Галущенко.
А от Україна вже цієї зими може відіграти значну роль в забезпеченні стабільності ринку газу в Європі, зазначив міністр. Попри війну, європейські компанії продовжують зберігати газ в українських газосховищах, і цей тренд, на думку міністра, лише зростатиме.
"Я впевнений, що найближчий місяць буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна - надійний партнер навіть під час війни. По-друге, це те, що Україна здатна гарантувати безпеку постачання для Європи, і це важливо", - додав міністр.
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