Політики у США по-різному реагують на нові звинувачення проти Трампа

Після того, як велике журі присяжних штату Джорджія оголосило обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу та ще 18 особам у ймовірних спробах скасувати результати президентських виборів 2020 року, лідери Демократичної партії назвали цей крок доказом того, що ніхто не стоїть вище закону, а відомі республіканці назвали це політично вмотивованою дією проти кандидата на виборах 2024 року.

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер і лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс у спільній заяві сказали, що обвинувальний висновок у понеділок і три попередніх свідчать про "повторювану схему злочинної діяльності колишнього президента".

"Дії, вжиті окружним прокурором округу Фултон, а також іншими державними та федеральними прокурорами, ще раз підтверджують спільне переконання, що в Америці ніхто, навіть президент, не стоїть вище закону", – заявили Шумер і Джеффріс.

Спікер Палати представників Республіканської партії Кевін Маккарті заявив у X, раніше відомому як Twitter, що президент Джо Байден «використав уряд проти свого головного політичного опонента, щоб втрутитися у вибори 2024 року», і звинуватив окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс у «нападі на президента Трампа та його використанні». для збору коштів на її політичну кар’єру».

Конгресвумен-демократка Нікема Вільямс, округ якої включає частину округу Фултон, заявила, що Трамп намагався позбавити виборців у Джорджії, оскільки йому не сподобався результат програшу на чесних виборах у 2020 році.

"Це був напад на нашу демократію. Але в окрузі Фултон ми однаково застосовуємо закон до всіх – навіть до колишніх президентів-невдах", – твітує Вільямс.

Адвокати Трампа Дрю Фіндлінг, Дженніфер Літт і Марісса Голдберг у своїй заяві ввечері в понеділок назвали обвинувальний висновок, «безсумнівно, таким же недосконалим і неконституційним, як і весь цей процес».

«Ця одностороння заява великого журі присяжних спиралася на покази свідків, які мають власні особисті та політичні інтереси — деякі з них проводили кампанії, рекламуючи свої зусилля проти обвинувачених, і/або отримували прибуток від книжкових угод і можливостей отримати завдяки цьому роботу», — заявили адвокати Трампа.

Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон, яка програла Трампу на президентських виборах 2016 року, заявила в ефірі MSNBC, що звинувачення колишнього президента у важливих злочинах «це жахливий момент для нашої країни».

«Єдиним позитивом може бути те, що система працює, що всі зусилля Дональда Трампа, його союзників і тих, хто його підтримує, щоб спробувати замовчати правду, спробувати підірвати демократію, були висвітлені, і справедливість досягнута. переслідується", - сказала Клінтон.

Конгресмен-республіканець Джим Джордан твітує, що обвинувальний висновок у понеділок «є лише останньою політичною атакою демократів у «полюванні на відьом» проти президента Трампа».

"Він нічого поганого не зробив!" – сказав Джордан.