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Трампа заарештували і випустили під заставу в Джорджії. Що далі?
Колишній президент США Дональд Трамп покинув в'язницю округу Фултон в Атланті в четвер приблизно через 20 хвилин після того, як прибув.
Він прибув до в'язниці невдовзі після 19:30 і пройшов оформлення у справі за звинуваченнями у рекеті та змові, пов'язаними із його нібито спробами скасувати свою поразку на переобранні в Джорджії в 2020 році.
Це безпрецедентний випадок, коли колишнього президента США вчетверте заарештовують за останні п'ять місяців.
Трампа випустили до суду під заставу в розмірі 200 000 доларів, про яку його адвокати домовилися раніше цього тижня з прокурором округу Фултон Фані Вілліс.
Перед посадкою на літак в аеропорту Атланти він коротко розповів журналістам про свій арешт.
"Те, що тут сталося, є пародією на справедливість. Ми не зробили нічого поганого. Я не зробив нічого поганого, і всі це знають", - сказав Трамп. "Те, що вони роблять, — це втручання у вибори", — додав він.
"Ми взагалі не зробили нічого поганого, і ми маємо повне право, повне право оскаржувати вибори, які, на нашу думку, є нечесними", — додав Трамп.
Він відмовився відповідати на запитання преси.
Жоден попередній президент США не поставав перед звинуваченнями у кримінальних правопорушеннях, але зараз Трампу висунуто 91 звинувачення за чотирма обвинуваченнями за його передбачувані дії до, під час і після завершення його президентського терміну.
Йому висунули 13 звинувачень у Джорджії, де Вілліс у четвер призначив початок суду над ним і 18 співобвинуваченими на 23 жовтня. Але Трамп та інші можуть заперечити проти дати початку суду. Остаточну дату встановить суддя Верховного суду округу Фултон Скотт Макафі.
Незважаючи на низку звинувачень, які йому висунуті, Трамп має найбільші шанси представляти Республіканську партію на президентських виборах в 2024 році, де Демократичну партію, ймовірно представлятиме президент Джо Байден.
Незалежно від того, коли розпочнеться судовий процес в Атланті, на Трампа вже чекають тижні кримінальних процесів, на які він мав би з’явитися в першій половині 2024 року.
Однак його перевага в національних опитуваннях над іншими кандидатами на пост президента від Республіканської партії настільки висока, за оцінками — 40 процентних пунктів або більше — що він вирішив пропустити перші президентські дебати партії в середу ввечері.
77-річному Трампу, якщо його визнають винним у будь-якій із справ, можуть загрожувати роки в'язниці.
Він заперечує усі протиправні дії під час нападу на трьох прокурорів, які розглядають чотири справи проти нього, і двох із чотирьох суддів, випадково обраних для спостереження за його судовими процесами. Він стверджував, що висунуті проти нього звинувачення є політичним полюванням на відьом, спрямованим на перешкоду його кампанії 2024 року з повернення на президентський пост.
Погоджуючись на заставу за його звільнення в Джорджії — це перший раз, коли йому довелося опублікувати готівку, щоб залишитися на свободі в очікуванні суду — Трамп також погодився не погрожувати свідкам і не залякувати їх, зокрема в соціальних мережах.
Протягом кількох місяців Трамп стверджував, що спецпрокурор Міністерства юстиції Джек Сміт, який порушив проти нього дві справи, є «божевільним» і «ненормальним», водночас стверджуючи, що двоє інших прокурорів, Елвін Брегг у справі в Нью-Йорку та Вілліс, обидва чорношкірі, є «расистами» через висунення проти нього звинувачень.
Близько половини з 18 співобвинувачених Трампа вже виконали вимогу Вілліса явитись до правоохоронних органів до п'ятниці. Колишні адвокати Трампа Руді Джуліані, найбільш відомий як мер Нью-Йорка під час терористичних нападів Аль-Каїди на місто в 2001 році, Дженна Елліс і Сідні Пауелл пройшли процедуру арешту в середу та були звільнені під заставу.
Глава апарату Трампа в Білому домі Марк Медоуз і колишній високопоставлений чиновник Міністерства юстиції Джеффрі Кларк домовились з Віллісом, що до суду їх випустять під заставу обсягом 100 000 доларів.
Перед польотом до Джорджії Трамп найняв досвідченого юриста з Атланти Стіва Садоу.
У своїй заяві Садоу зазначив, що Трампу "не слід було пред'являти звинувачення", додавши, що "він невинний у всіх висунутих проти нього звинуваченнях".
Він додав, що "кримінальним переслідуванням, спрямованим на просування або обслуговування амбіцій і кар'єри політичних опонентів президента, немає місця в нашій системі правосуддя".
Справа Джорджії проти Трампа в основному пов’язана з його записаним 2 січня 2021 року телефонним дзвінком голові виборчого штабу штату Бреду Раффенспергеру, в якому він просив «знайти» 11 780 голосів, що на один більше, ніж перевага Байдена, щоб він міг претендувати на перемогу на виборах. До Трампа жоден кандидат у президенти від Республіканської партії не програвав у цьому штаті з 1992 року.
Крім того, у Джорджії Трампа звинувачують у змові з метою створення списку фальшивих вибірників у штаті, щоб вони підтримали Трампа, а не законного переможця, Байдена, під час затвердження Конгресом результатів виборів 6 січня 2021 року.
На кону стояли 16 голосів виборців Джорджії, хоча штат тричі перераховував результати голосування і кожного разу перемога балу за Байденом.
У США не обирають своїх президентів на всенародному голосуванні, хоча Байден отримав на 7 мільйонів голосів більше, ніж Трамп у 2020 році. Натомість загальнонаціональний результат визначається на 50 виборах у кожному штаті, причому найбільші штати мають найбільший вплив. наступний підрахунок голосів колегії вибірників.
Трамп оскаржив результати в семи штатах, які він з невеликою різницею програв Байдену, стверджуючи, що порушення при голосуванні та обман коштували йому ще одного чотирирічного терміну в Білому домі. Скасування результату лише в Джорджії не змінило б національний результат.
Досі Трамп заперечує, що програв вибори. Але десятки суддів відхилили його позови про шахрайство. Жоден із семи штатів, де Трамп оскаржував результати виборів, не скасував свого висновку про те, що Байден законно виграв його голоси виборців.
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Прем'єр-міністрку Естонії закликають піти у відставку, через зв'язки її чоловіка з Росією
В Естонії прем’єр-міністрку Каю Каллас закликали піти у відставку після повідомлень про те, що її чоловік є співвласником компанії, яка продовжує діяльність у Росії після вторгнення Москви до України.
Дві великі естонські газети закликали Каллас піти у відставку, а два опитування громадської думки показали, що більшість респондентів вважають, що вона повинна піти у відставку. Каллас сказала, що не вважає, що компанії її чоловіка зробили щось погане, тоді як її чоловік оголосив, що продасть свою частку в цій компанії.
Каллас, яка закликала європейський бізнес розірвати зв’язки з Москвою, є головним критиком Росії в Європейському Союзі та НАТО, і деякі вважали її, що вона зможе стати генеральним секретарем військового блоку.
Естонський суспільний мовник ERR повідомив цього тижня, що Stark Logistics, естонська компанія, в якій чоловік Каллас Арво Халлік опосередковано володіє 25% акцій, поставляла фабрику з аерозольних контейнерів у Росії, що належить іншій естонській компанії.
Вона заробила 1,5 мільйона євро, обслуговуючи фабрику з початку війни, повідомляє естонська щоденна газета Eesti Paevaleht.
Президент Алар Каріс і лідер соціал-демократів, менший партнер в коаліційному уряді Каллас, закликав в четвер прем'єр-міністрку надати детальне пояснення.
Каллас повідомила журналістам у четвер, що, хоча вона не має детальних відомостей про бізнес свого чоловіка, вона була задоволена його поясненнями про те, що компанія лише допомагає іншій компанії, поки її діяльність у Росії згортається.
"У чому я абсолютно впевнена, це в тому, що компанії мого чоловіка не займаються жодною аморальною діяльністю", — цитує слова Каллас ERR у середу.
"Вони навіть не купують пальне в Росії, щоб не залишити в Росії жодного євро чи монети", - додала вона.
Головна щоденна газета країни Postimees заявила в редакційній статті в п’ятницю, що прем’єр-міністр ухилялася у своїх відповідях.
"Ми не отримали жодних відповідей у середу чи четвер, і немає підстав вважати, що ми почуємо їх у суботу чи неділю. У результаті Postimees дає прем’єр-міністру дружню пораду, щоб вона сьогодні починала пакуватися, щоб уникнути ще більшої ганьби в майбутньому", - йдеться в повідомленні.
Eesti Paevaleht, інша велика щоденна газета, запропонувала Каллас подати у відставку, а потім парламенту провести голосування про вотум довіри.
ERR повідомляв, що два опитування громадської думки, проведені Інститутом соціальних досліджень/Nordstat і Turu-uuringute, показали, що 57% і 69% респондентів вважають, що Каллас мусить піти у відставку.
ЧОЛОВІК РОЗРИВАЄ ЗВ'ЯЗКИ З КОМПАНІЄЮ
Чоловік Каллас оголосив у п'ятницю, що продасть свою частку в компанії та піде з ради директорів, повідомляє ERR.
"Ми (компанія) кілька разів обговорювали питання транспорту для нашого клієнта (в Росії) і вважали, що робимо правильно, допомагаємо потрібним людям і рятуємо хорошу естонську компанію", - цитує ERR заяву Галліка.
Каллас, яка позичила суми до 350 000 євро на бізнес свого чоловіка, згідно з її заявою, опублікованою новинним каналом BNS, у грудні заборонила естонській державній залізничній компанії транспортувати російський нікель, який не підпадає під санкції, заявивши, що вона не повинна мати жодних ділових стосунків з Росією чи Білоруссю.
Ліберальна реформаторська партія Каллас, яка перебуває при владі з 2021 року, перемогла на загальних виборах у березні, отримавши 37 місць з 101 у парламенті. Вона створила коаліцію з ліберальною партією «Естонія 200» і Соціал-демократичною партією, щоб отримати 60 голосів.
- Голос Америки
"Варіанта повернутись до Росії немає". Виробник Heineken продав пивоварні в РФ за 1 євро
Нідерландська пивоварня Heineken заявила про завершення процесу виведення бізнесу з Росії, продавши свої активи в РФ всього за 1 євро. Про це компанія оголосила у п’ятницю, 25 серпня.
Згідно із заявою Heineken, через продаж бізнесу компанія зазнає загальних збитків у 325 млн доларів.
Heineken повідомляє, що продала всі активи в Росії, включно з сімома пивоварнями, російському виробничому гіганту Arnest Group, який, як зазначено в заяві, "є найбільшим російським виробником косметики, товарів для дому та металевої упаковки".
"Ми завершили наш вихід із Росії. Останні події демонструють значні проблеми, з якими стикаються великі виробники під час виходу з Росії. Хоча це зайняло набагато більше часу, ніж ми сподівалися, ця транзакція забезпечує засоби до існування наших співробітників і дозволяє нам залишити країну відповідальним чином", - заявив генеральний директор і голова правління Heineken Дольф ван ден Брінк.
Як зазначила у своїй заяві компанія, "варіанта повернення до Росії немає".
Про вихід із російського ринку Heineken заявила ще в березні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але компанія зазначала при цьому, що хоче забезпечити "впорядковану передачу" новому власнику.
За повідомленням нідерландської компанії, російський виробник Arnest гарантує працевлаштування для 1800 місцевих працівників Heineken терміном на три роки.
За таку ж суму - всього за 1 євро - у жовтні 2022 року свій бізнес в Росії продала японська автомобільна компанія Nissan, зазнавши збитків на близько 687 млн доларів.
За даними спільного проєкту KSE Institute та команди українських IT волонтерів Leave Russia, що відстежує світові бренди, які вийшли та які залишаються на російському ринку, свою діяльність в РФ продовжують зокрема: тютюнові компанії зі США Phillip Morris та Швейцарії JT International, французькі мережі Leroy Merlin та Auchan, американський виробник напоїв Pepsi, німецькі гуртові магазини Metro, швейцарські та американські виробники продуктів харчування Nestle та Mars, виробник товарів широкого вжитку зі США P&G і Великої Британії Unilever, французький косметичний гігант L'Oreal та багато інших.
При цьому серед провідних міжнародних компаній, які залишили Росію: американські ресторани швидкого харчування McDonalds, британська енергетична компанія Shell, німецькі автовиробники Mercedes-Benz, Volkswagen і виробник побутової техніки Siemens, японський і французький автовиробники Nissan та Renault, німецькі і швейцарські виробники споживчих товарів OBI, Henkel, Tetra Pak, Wella, а також французький харчовий гігант Danone.
Як розповів в інтерв'ю Голосу Америки професор Єльського університету Джеффрі Сонненфельд, Росія не здатна замінити роботу міжнародних компаній, які вийшли з країни через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Російська економіка, за його словами, нагадує економіку колонії, з якої вивозять природні ресурси, а в країні немає компетенції, щоб виробляти товари кінцевого споживання.
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Кожний новий успіх ЗСУ - ковток свіжого повітря для всіх українських військових, каже Єгор Фірсов
Якої західної допомоги потребують зараз найбільше українські військові, які продовжують захищати українську незалежність і яка ситуація на полі бою. Про все в ефірі програми «Брифінг Голосу Америки» Юлія Ярмоленко говорила з сержантом Збройних Сил України, колишнім народним депутатом Єгором Фірсовим.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Юлія Ярмоленко, Голос Америки: Що зараз потрібно на полі бою найбільше? Що найбільше ви хотіли би побачити у наступному пакеті військової допомоги в Сполучених Штатів?
Єгор Фірсов, сержант Збройних Сил України, колишній народний депутат: Буду говорити максимально конкретно. В першу чергу це літаки. Тому що ворожі літаки ми бачимо і чуємо кожен день, і щодня відчуваємо як здригається земля, коли по нас скидають ФАБи, КАБи й інші види авіаційних ракет. Тому, звичайно, чекаємо на підтримку в повітрі. Тому що проти літаків треба воювати літаками і ППО тут замало.
Другий момент, звичайно, артилерія. Тому що вона в першу чергу завдає максимальної кількості вражень ворогу. Чим її більше, тим краще.
Третій аспект - це снаряди. Снаряди - це як кров для організму. В тебе може бути техніка, але якщо стріляти або нічим, або мало чим, то це, звичайно, проблема. Фронт в нас великий, а протистоїмо ми ворогу, який готувався до війни не один рік, можливо, навіть не один десяток років. Тому, звичайно, снаряди також дуже необхідні.
Ю.Я.: Якщо ми говоримо про ту допомогу, яку надають західні країни. Їхні лідери часто говорять, що вони намагаються забезпечити безперебійність поставок боєприпасів, снарядів. Чи відчуваєте ви, що існує ця безперебійність? Чи все ж таки не вистачає швидкості і масштабів тієї допомоги, яка надається?
Є.Ф.: Якщо аналізувати нашу боєздатність пів року тому чи навіть рік тому, то, звичайно, це небо і земля, особливо щодо снарядів 155-го калібру. Сьогодні я прокинувся в місті, де працювали наші артилеристи і ось вони вітали нас усіх з Днем нашої Незалежності насипанням у бік ворога: через кожні три хвилини я чув оцей гучний «бах» від нашої самохідної артилерійської установки.
З 155-м калібром, наприклад, зараз все непогано, тобто, артилеристи вперше за півтора року війни не скаржаться на нестачу снарядів. Але ж в нас не тільки самохідні установки і 155 калібр. В нас дуже різноманітна кривава жорстока війна, яка йде кожну годину. Тому, звичайно, снарядів цих би хотілося більше.
Якщо порівнювати рік, який минув, звичайно, ситуація набагато покращилась, але хотілося б набагато більше особливо, якщо ми говоримо про нашу перемогу
З одного боку, можна сказати, що ситуація покращилась, з іншого боку, по деяких напрямках ворог все ще має більше снарядів. Наприклад, на один наш постріл припадає три або п'ять ворожих.
Хоча на Авдіївському напрямку рік тому була геть ганебна ситуація, що на один наш постріл було двадцять ворожих пострілів і було вкрай важко таким чином вести бойові дії. Тому якщо порівнювати рік, який минув, звичайно, ситуація набагато покращилась, але хотілося б набагато більше особливо, якщо ми говоримо про нашу перемогу.
Ю.Я.: Наскільки важливо перенести військові дії на територію Росії і вражати цілі в логістичних російських хабах?
Є.Ф.: Перенесення війни на територію Росії дуже важливе, тому що зараз війна йде на нашій території. Ми її звільняємо, але це наша територія. Але ми протистоїмо ворогу і якщо ми не будемо давати гідну відсіч по складах боєкомплектів, по логістичних вузлах, саме щоб народ Росії теж відчував те, що кожен день відчувають наші громадяни. Це дуже важливо для перелому ходу війни.
Другий аспект щодо дронів. Дрони - це наші очі. Я зараз працюю в групі ударних дронів і саме ударні дрони дають набагато більшу статистику (враження ворога) ніж, наприклад, консервативні види зброї, такі як міномети, умовно кажучи.
Хід війни настільки динамічно змінюється, що дрони стають все важливішими
Тобто, хід війни настільки динамічно змінюється, що дрони стають все важливішими. Я вам більше скажу, що з кожним місяцем їх буде ставати більше. Я постійно намагаюсь сказати командуванню або якимось політикам, які приїздять: нам, українцям, потрібно виготовляти сотні тисяч дронів на місяць, щоб рознести ворога, як то кажуть вщент. Або буде інша ситуація, якщо ми не будемо цим займатись. Росіянам вистачає російських дронів «Ланцетів». Вони також розгорнули своє виробництво. І вони полетять по нас. І це відбудеться вже восени.
Якщо ми не виготовимо першими ударні дрони, то будемо усією країною розтягувати сітки залізні, рибальські, щоб убезпечити себе від ворожих дронів. Ось така зараз ситуація. Або - або. Ми, бійці, сподіваємось, що все ж таки ми отримаємо величезну кількість дронів, щоб ними розбити ворога.
Ю.Я.: За останні кілька тижнів, в американських ЗМІ було досить багато статей з критикою експертами українського контрнаступу. Наскільки це впливає чи заважає, можливо, вам і українським Збройним Силам робити те, що ви робите? Як ви думаєте, чи впливає це на західну підтримку?
Є.Ф.: Ви знаєте, нам ці публікації не заважають, тому що ми їх не читаємо, при всій повазі до міжнародної преси. Нам немає коли це робити, особливо вони англійською. Не кожен володіє англійською мовою серед наших бійців. Але я, звичайно, ці останні публікації читав. Чесно кажучи, ніяк на мене це не вплинуло: ми виконуємо свою роботу, по-перше. По-друге, ми довіряємо своєму командуванню, кожен боєць довіряє командуванню і це дуже важливо . По-третє, кожен просто бачить і відчуває свою місію виконувати те, що він може, (залежно від того) яку посаду він у Збройних Силах займає. Оце потроху виконувати свою роботу, робити свою малесеньку локальну перемогу, з якої складеться загалом наша глобальна перемога, до якої ми йдемо.
Ю.Я.: Я хотіла вас запитати про операцію Головного управління розвідки Міноборони, бійці якого поставили український прапор на території окупованого Криму. Наскільки взагалі це важливо побачити такі дії у День Незалежності?
Є.Ф.: Важливо. В першу чергу для громадян, що живуть на окупованій території, щоб вони знали, що це сигнал, що ми за них боремося, за них і за нашу територію, це перший момент.
А другий момент скажу як скромний сержант. Будь-які дії наших побратимів, які стоять по лівому флангу чи по правому, чи воюють на Запорізькому напрямку, чи такі спецоперації ГУР, вони надихають кожного. Це ковток чистого повітря. Тут знаєте, як це все працює: як якась хімія. Кожний успіх наших побратимів, де б вони не боролись, навіть на інформаційному напрямку, це все нас надихає. Надає нам сил, а, насправді це головне: сили на фронті, це дуже важливо.
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