Трампа заарештували і випустили під заставу в Джорджії. Що далі?

Колишній президент США Дональд Трамп покинув в'язницю округу Фултон в Атланті в четвер приблизно через 20 хвилин після того, як прибув.

Він прибув до в'язниці невдовзі після 19:30 і пройшов оформлення у справі за звинуваченнями у рекеті та змові, пов'язаними із його нібито спробами скасувати свою поразку на переобранні в Джорджії в 2020 році.

Це безпрецедентний випадок, коли колишнього президента США вчетверте заарештовують за останні п'ять місяців.

Трампа випустили до суду під заставу в розмірі 200 000 доларів, про яку його адвокати домовилися раніше цього тижня з прокурором округу Фултон Фані Вілліс.

Перед посадкою на літак в аеропорту Атланти він коротко розповів журналістам про свій арешт.

"Те, що тут сталося, є пародією на справедливість. Ми не зробили нічого поганого. Я не зробив нічого поганого, і всі це знають", - сказав Трамп. "Те, що вони роблять, — це втручання у вибори", — додав він.

"Ми взагалі не зробили нічого поганого, і ми маємо повне право, повне право оскаржувати вибори, які, на нашу думку, є нечесними", — додав Трамп.

Він відмовився відповідати на запитання преси.

Жоден попередній президент США не поставав перед звинуваченнями у кримінальних правопорушеннях, але зараз Трампу висунуто 91 звинувачення за чотирма обвинуваченнями за його передбачувані дії до, під час і після завершення його президентського терміну.

Йому висунули 13 звинувачень у Джорджії, де Вілліс у четвер призначив початок суду над ним і 18 співобвинуваченими на 23 жовтня. Але Трамп та інші можуть заперечити проти дати початку суду. Остаточну дату встановить суддя Верховного суду округу Фултон Скотт Макафі.

Незважаючи на низку звинувачень, які йому висунуті, Трамп має найбільші шанси представляти Республіканську партію на президентських виборах в 2024 році, де Демократичну партію, ймовірно представлятиме президент Джо Байден.

Незалежно від того, коли розпочнеться судовий процес в Атланті, на Трампа вже чекають тижні кримінальних процесів, на які він мав би з’явитися в першій половині 2024 року.

Однак його перевага в національних опитуваннях над іншими кандидатами на пост президента від Республіканської партії настільки висока, за оцінками — 40 процентних пунктів або більше — що він вирішив пропустити перші президентські дебати партії в середу ввечері.

77-річному Трампу, якщо його визнають винним у будь-якій із справ, можуть загрожувати роки в'язниці.

Він заперечує усі протиправні дії під час нападу на трьох прокурорів, які розглядають чотири справи проти нього, і двох із чотирьох суддів, випадково обраних для спостереження за його судовими процесами. Він стверджував, що висунуті проти нього звинувачення є політичним полюванням на відьом, спрямованим на перешкоду його кампанії 2024 року з повернення на президентський пост.

Погоджуючись на заставу за його звільнення в Джорджії — це перший раз, коли йому довелося опублікувати готівку, щоб залишитися на свободі в очікуванні суду — Трамп також погодився не погрожувати свідкам і не залякувати їх, зокрема в соціальних мережах.

Протягом кількох місяців Трамп стверджував, що спецпрокурор Міністерства юстиції Джек Сміт, який порушив проти нього дві справи, є «божевільним» і «ненормальним», водночас стверджуючи, що двоє інших прокурорів, Елвін Брегг у справі в Нью-Йорку та Вілліс, обидва чорношкірі, є «расистами» через висунення проти нього звинувачень.

Близько половини з 18 співобвинувачених Трампа вже виконали вимогу Вілліса явитись до правоохоронних органів до п'ятниці. Колишні адвокати Трампа Руді Джуліані, найбільш відомий як мер Нью-Йорка під час терористичних нападів Аль-Каїди на місто в 2001 році, Дженна Елліс і Сідні Пауелл пройшли процедуру арешту в середу та були звільнені під заставу.

Глава апарату Трампа в Білому домі Марк Медоуз і колишній високопоставлений чиновник Міністерства юстиції Джеффрі Кларк домовились з Віллісом, що до суду їх випустять під заставу обсягом 100 000 доларів.

Перед польотом до Джорджії Трамп найняв досвідченого юриста з Атланти Стіва Садоу.

У своїй заяві Садоу зазначив, що Трампу "не слід було пред'являти звинувачення", додавши, що "він невинний у всіх висунутих проти нього звинуваченнях".

Він додав, що "кримінальним переслідуванням, спрямованим на просування або обслуговування амбіцій і кар'єри політичних опонентів президента, немає місця в нашій системі правосуддя".

Справа Джорджії проти Трампа в основному пов’язана з його записаним 2 січня 2021 року телефонним дзвінком голові виборчого штабу штату Бреду Раффенспергеру, в якому він просив «знайти» 11 780 голосів, що на один більше, ніж перевага Байдена, щоб він міг претендувати на перемогу на виборах. До Трампа жоден кандидат у президенти від Республіканської партії не програвав у цьому штаті з 1992 року.

Крім того, у Джорджії Трампа звинувачують у змові з метою створення списку фальшивих вибірників у штаті, щоб вони підтримали Трампа, а не законного переможця, Байдена, під час затвердження Конгресом результатів виборів 6 січня 2021 року.

На кону стояли 16 голосів виборців Джорджії, хоча штат тричі перераховував результати голосування і кожного разу перемога балу за Байденом.

У США не обирають своїх президентів на всенародному голосуванні, хоча Байден отримав на 7 мільйонів голосів більше, ніж Трамп у 2020 році. Натомість загальнонаціональний результат визначається на 50 виборах у кожному штаті, причому найбільші штати мають найбільший вплив. наступний підрахунок голосів колегії вибірників.

Трамп оскаржив результати в семи штатах, які він з невеликою різницею програв Байдену, стверджуючи, що порушення при голосуванні та обман коштували йому ще одного чотирирічного терміну в Білому домі. Скасування результату лише в Джорджії не змінило б національний результат.

Досі Трамп заперечує, що програв вибори. Але десятки суддів відхилили його позови про шахрайство. Жоден із семи штатів, де Трамп оскаржував результати виборів, не скасував свого висновку про те, що Байден законно виграв його голоси виборців.