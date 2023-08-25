Де і як проходитимуть тренування українців на F-16? ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Напередодні президент США у телефонній розмові із українським президентом Володимиром Зеленським обговорили, серед іншого, початок програми тренувань і забезпечення прискореного погодження передачі F-16. Про зміцнення дипломатичних відносини України та Литви – в інтерв’ю із посолкою Литви у США Одрою Плепіте. Дональд Трамп 24 серпня пройшов формальну процедуру оформлення у в’язниці округу Фултон штату Джорджія - подробиці. Вибори 2024: чи є у Джо Байдена конкуренти із Демократичної партії та які у нього шанси на перемогу? У Бостоні розгорнули велетенський прапор України до Дня Незалежності. У Лос-Анджелесі пройшов престижний фестиваль "Світ танцю" за участі й українських танцівниць із Тернопільщини. Перший український літній табір у Вашингтоні приваблює американську малечу.