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Україна зможе використовувати надані F-16 лише на своїй території – міністр оборони Данії
Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен 21 серпня заявив, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які нададуть Данія й Нідерланди, лише на своїй території.
Ці дві країни 20 серпня оголосили про намір передати літаки F-16 Україні, перші шість мають бути доставлені ближче до Нового року.
«Ми передаємо зброю за умови, що вона буде використана для вигнання ворога з території України. І не далі цього», – цитує Еллеманна-Єнсена агентство Reuters.
У Данії заявили про намір передати Україні 19 винищувачів F-16.
За останні два дні президент України Володимир Зеленський відвідав три європейські країни – Швецію, Нідерланди та Данію. Під час цих візитів було оголошено низку важливих для України заяв, зокрема, про надання щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16. Про потребу в сучасних винищувачах Україна повідомляла західних партнерів практично від початку повномасштабного вторгнення РФ.
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- Голос Америки
Аналіз CNN: Міжнародні горизонти Путіна продовжують звужуватися
Кінець однополярного світу, на думку Путіна, схоже означає, що Росія може займатися кривавою справою окупації України, не обмеженої міжнародними нормами, під фальшивим прапором звільненняНейтен Годж, аналітик CNN
Президент Росії Володимир Путін не відвідуватиме особисто саміт країн BRICS 22-24 серпня у Йоганесбурзі, Південна Африка. Натомість Росію представлятиме очільник МЗС Сергій Лавров, а Путін очікувано буде присутній по відеозв’язку.
Його неявка красномовно говорить про ізоляцію Росії і про звуження горизонтів Путіна, вважає аналітик CNN Нейтен Годж.
Але чи справді важливо, що Путін не відвідає саміт особисто, а лише поспілкується з його учасниками по відео? Адже сам Путін заявив журналістам ще 29 липня, що не вважає свою присутність у БРІКС «важливішою за мою присутність зараз у Росії», як зауважує CNN, цитуючи російське державне інформаційне агентство ТАСС.
Про те, що Путіне не приїде, заявив ще 19 липня офіс південноафриканського президента Сиріла Рамафоси, наголосивши, що таке рішення було прийняте «за взаємною згодою» сторін.
Цьому рішенню передувало те, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за ймовірні злочини депортації українських дітей до Росії. Цей ордер МКС поставив Південну Африку у вкрай незручне становище: як країна, яка приєдналася до міжнародної угоди про суд, Південна Африка зобов’язана заарештовувати осіб, як того вимагає МКС.
Звісно, Кремль відкидає будь-які натяки на те, що Путін не їде на саміт BRICS через ордер МКС. Також речник Путіна Дмитро Пєсков спростував конфіденційні заяви президента Рамафоси про те, що Росія нібито розглядатиме арешт Путіна як «оголошення війни», повідомляє CNN.
Водночас Путін є рішучим прихильником так званого «багатополярного світового порядку» і всіляко підтримує структури на кшталт BRICS як противагу міжнародним інституціям, де лідерами є США та західні союзники. Хоч війна Росії проти України викликала загальне засудження і неабияку протидію з боку західних країн та інституцій, Росія наразі активно бореться за вплив і підтримку у країнах глобального півдня, до яких зазвичай зараховують багато країн Африки, Південної Америки та Азії.
Тож участь у міжнародній події з ключовими країнами цієї групи була б зручним приводом для Путіна показати себе як впливового гравця на міжнародній арені, а також дала б йому змогу особисто продовжити просування свого бачення належного світового порядку. Цю можливість наразі втрачено, вважає Нейтен Годж.
Водночас очікується, що на саміті BRICS будуть присутні лідери інших членів економічного блоку, зокрема, президент Південної Африки Сиріл Рамафоса, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.
Припускати, що Путіна могли б заарештувати на саміті в Йоганнесбурзі було б недоречно, на думку Годжа. Однак, вочевидь людина, яка розв’язала катастрофічну війну проти України, тепер вважає, що її можливості до подорожей вкрай обмежені, хоч Путін і продовжує мати вільний доступ до Китаю, дружніх до Кремля країн Центральної Азії, Ірану та Білорусі. Тож відсутність Путіна на саміті BRICS, вірогідно, матиме репутаційні втрати для Росії.
«Незалежно від мотивів, з будь-якого погляду, неявка Путіна на саміт не є хорошою для Москви», - підсумовує Годж.
З цієї точки зору цікавим також є не досить вдалий саміт Росії з африканськими країнами, який відбувся 27-28 липня у Санкт-Петербурзі. Саміт, покликаний посилити позиції й зв’язки Росії з африканськими країнами, відвідали менше половини лідерів континенту, що викликало неабияке невдоволення у Москві й підкреслило ізоляцію Росії та самого Путіна, зазначають аналітики CNN Радіна Гігова, Анна Чернова, Софі Танно та Німі Прінсвілл.
Це сталося навіть всупереч тому, що багато африканських країн залежні від Росії щодо постачання збіжжя; деякі з них навіть висловили глибоке занепокоєння щодо агресії Росії проти України. Кремль традиційно поклав відповідальність за такі результати саміту на США та західні країни, які начебто чинили «безпрецедентний тиск» на африканські країни, щоб завадити зустрічі, зазначає CNN.
«Кінець однополярного світу, на думку Путіна, схоже означає, що Росія може займатися кривавою справою окупації України, не обмеженої міжнародними нормами, під фальшивим прапором звільнення», - підсумовує Годж.
Таким чином, усі ці останні події є неабияким контрастом часу перед початком повномасштабного вторгнення, коли «світові лідери по черзі курсували до Москви, щоб спонукати лідера Кремля відступити від краю прірви та скасувати будь-які плани нападу [на Україну]», як зазначає Годж.
В статті використано матеріали CNN.
- Голос Америки
Боягузливий та навмисний удар по цивільних: Боррель про російську атаку на Чернігів
Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив російський ракетний удар по центру Чернігова, в результаті якого постраждали принаймні 148 осіб.
«Рішуче засуджуємо черговий боягузливий і навмисний російський удар по Чернігову, спрямований на університет і театр, в результаті якого загинуло щонайменше 7 мирних жителів, у тому числі дітей, і ще багато отримали поранення», - написав Боррель на своїй сторінці в мережі Х.
Нескінченним терором назвав російську атаку на Чернігів естонський президент Алар Каріс і пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.
«Терор Росії нескінченний. Приголомшлива жорстокість у Чернігові. Бомбардування цивільних будівель не лише нелюдяно, це також є воєнним злочином. Усі злочинці постануть перед судом! Естонія не втомиться підтримувати Україну», - написав Каріс в мережі Х.
Як повідомляв раніше Голос Америки, атаку росіян на центр Чернігова засудив і Державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця зараз з родинами жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну зараз", - написав Блінкен на своїй сторінці у мережі Х.
Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, до якої Росія опустилася, і мають зупинитися, написала на своїй сторінці у мережі Х посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Як повідомляв раніше Голос Америки, з осудом атаки виступила і гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Рютте: Нідерланди та Данія зобов’язуються передати Україні винищувачі F-16
Нідерланди й Данія зобов’язуються поставити Україні винищувачі F-16 "після виконання умов для такої передачі", зазначив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
Як відзначив Рютте, в травні Нідерланди заявили, що навчатимуть українських пілотів для розгортання на F-16. Водночас неможливо проводити навчання у разі відсутності винищувачів.
"Тобто для навчання потрібна доставка літаків. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі", – заявив Рютте.
Президент Володимир Зеленський уточнив, що Україна на першому етапі отримає від партнерів 42 американських винищувача F-16.
"Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", – написав президент.
Як повідомляв раніше Голос Америки, у листі надісланому міністрам закордонних справ Данії та Нідерландів цього тижня Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив намір США прискорити надання дозволу союзникам, в першу чергу Данії та Нідерландам, передати літаки Україні після завершення тренування пілотів.
Надання літаків буде "природним продовженням" обіцянки президента США Джо Байдена, даної світовим лідерам під час саміту "Групи семи" в Хіросімі 19-21 травня, підтримати тренування українських пілотів на американських літаках F-16, заявив на пресконференції в п'ятницю радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
"За навчанням слідуватиме передача, в міру того, як ми працюємо з Конгресом, щоб реалізувати це, і з нашими союзниками. Цього тижня [листом Блінкена] ми наголосили, підкреслили та поставили знак оклику на цьому", - заявив Салліван у відповідь на питання щодо намірів США насправді передати літаки Україні.
Президент США Джо Байден схвалив програму підготовки українських пілотів на F-16 у травні, але поки що не названо терміни постачання військових літаків.
- Голос Америки
Британська розвідка: Україна, ймовірно, використовує С-200 як балістичні ракети
Українська армія могла переобладнати зенітні ракети С-200 (назва за стандартами НАТО: SA-5 GAMMON) та використовує їх, як наземні балістичні ракети, повідомляється у денному зведенні британської розвідки.
Британські розвідники зазначають, що керівництво Повітряно-космічних сил (ВКС) РФ перебуває під «сильним тиском покращити протиповітряну оборону західної Росії, де за останні місяці посилилась загроза проникнення всередину Росії».
«Напади глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін майже напевно вторгся в Україну, припускаючи, що це не матиме прямого впливу на росіян», - йдеться у зведенні.
Розвідники наголошують, що безпілотні літальні апарати регулярно налітають на Москву. Крім того, збільшилась кількість повідомлень про удари по Росії SA-5 GAMMON (натівська назва С-200).
«Ця радянська 7,5 тонна,11-метрова зброя була знята з озброєння ППО України. Проте зараз, мабуть, вона використовується як наземна балістична ракета», - кажуть у британській розвідці.
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