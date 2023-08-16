Мінфін США наклав санкції на три компанії, пов'язані з торгівлею зброї між Росією та Північною Кореєю

Нова організація у Вашингтоні витратить 2 мільйони доларів на рекламну кампанію, спрямовану на посилення підтримки України республіканськими законодавцями. Відповідний крок пов’язують із очікуваними дискусіями щодо видатків у Конгресі, які можуть поставити під загрозу подальше американське фінансування ініціатив на підтримку України.

"Республіканці за Україну", - це проєкт за яким стоїть більша організація "Defending Democracy Together". Його очолюють республіканська соціологиня Сара Лонгвелл та консервативний експерт, Білл Крістол.

Кампанія наберає обертів, оскільки підтримка подальшої допомоги США Україні слабшає серед усіх американських виборців, але особливо серед консервативних республіканців.

Група вже зібрала відеовідгуки понад 50-ти виборців-республіканців по всій країні, в яких вони описують причини для США продовжити підтримку України.

"Республіканці за Україну", використовуватимуть ці відео в серії рекламних оголошень, спрямованих на виборців Республіканської партії та на самих законодавців. Окремі рекламні ролики планують показати під час перших президентських дебатів Республіканської партії, 23-го серпня в місті Мілуокі, штат Вісконсин.

Створення «структури дозволу»

Джон Конвей, директор зі стратегій в команді "республіканці за Україну", розповідає Голосу Америки, що підтримка демократії за кордоном історично була основною цінністю Республіканської партії. За його словами, мета проєкту – донести голоси республіканських виборців, які досі вважають підтримку демократій важливою цінністю партії.

"Ми піднімаємо на поверхню голоси справжніх республіканців і консерваторів, які хочуть, щоб Сполучені Штати продовжували боротись за українську демократію, – каже Конвей і додає, - Ми збираємось використати звернення цих республіканців та консерваторів, щоб протистояти багатьом іншим гучним голосам в нинішній Республіканській партії, які хочуть дозволити українській демократії програти та готові до замирення Путіна в його війні в Україні".

Конвей каже, що під час майбутніх переговорів у Конгресі, щодо законопроєктів про витрати, його команда націлиться на республіканських законодавців, які можуть вплинути на рішення по Україні. Одночасно, його команда також намагається створити так звану "структуру дозволу", яка допоможе рядовим виборцям-республіканцям зрозуміти, що членство в партії та підтримка України не виключають одне одного.

"Демонстрація цих звернень, відео цих людей, подібних до них самих, це створює своєрідну структуру дозволу, де прийнятно бути членом Республіканської партії — можливо навіть бути прихильником Трампа з капелюхом MAGA — але все одно, підтримувати зусилля Сполучених Штатів по Україні", - пояснює Конвей Голосу Америки. (MAGA – Make America Great Again" – "Зробімо Америку знову велиикою" – гасло президентської кампанії Дональда Трампа, – ред.)

Байден просить Конгрес зберегти підтримку України на нинішньому рівні

Підтримка США для України, після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, включала військову, фінансову та гуманітарну допомогу. За даними Комітету Палати представників з нагляду та підзвітності, загалом ця підтримка склала понад 113 мільярдів доларів станом на зараз.

Нині аміністрація президента Джо Байдена заявляє, що має достатньо коштів, щоб продовжити підтримку України на нинішньому рівні ще кілька місяців. Минулого тижня Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткові 24 мільярди доларів, щоб зберегти аналогічну підтримку до 2025-го фінансового року включно.

Коли законодавці повернуться до Вашингтона після серпневої відпустки, у них буде час до кінця вересня, щоб узгодити законопроєкт по запиту Байдена на додаткові витрати. Саме наприкінці вересня завершується поточний фінансовий рік у США. В інакшому випадку, є ризик шатдауну. (Згідно із Законом про боротьбу з дефіцитом, федеральні агентства не можуть витрачати будь-які гроші без асигнування Конгресу. Якщо Конгресу не вдається прийняти законопроєктф про асигнування, федеральні агентства повинні припинити всі ненайнеобхідніші функції доти, доки Конгрес не ухвалить рішення, – ред.). Якщо спільне рішення не знайдуть, то рбота уряду може бути паралізована вже з 1-го жовтня.

Законодавці республіканської партії неоднорідні

Серед відомих діячів Республіканської партії існує широкий спектр позицій щодо подальшої підтримки України. Колишній президент Дональд Трамп, який зараз є фаворитом серед кандидатів у президенти від Республіканської партії, відмовився підтримати Україну під час інтерв’ю в травні. Раніше він називав вторгнення Путіна "геніальним".

Тим чамом лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, нещодавно підтвердив свою підтримку України, назвавши війну "найважливішою подією, яка зараз відбувається на міжнародному рівні". Про це Макконнелл сказав у інтерв’ю для видання Politico. Своєю чергою, Сенатор Ліндсі Грем, активний прихильник заявки України на вступ до НАТО, також продовжує висловлювати підтримку допомоги, яка надається Києву.

Однак інші республіканці в Сенаті, такі як Джош Гоулі від шатату Міссурі та Джей Ді Венс від Огайо, робили відверто скептичні заяви щодо подальшої допомоги Україні.

В Палаті представників, де республіканці зараз мають більшість, кількість законодавців, які виступають проти продовження фінансування України, є значною. Це означає, що ухвалити законопроєкт, який передбачатиме додаткове фінансування, без підтримки більшості демократів, буде важко.

Своєю чергою спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що він не буде виносити на голосування законопроєкт про додаткове фінансування для України. Це означає, що будь-яке фінансування для України може потрапити на розгляд Палати представників, лише якщо воно буде частиною більшого законопроєкту про видатки.

Загальна підтримка громадян зменшується

Підтримка американського населення щодо надання допомоги Україні була високою та двопартійною на початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак нині вона впала, оскільки війна затягнулася, а витрати зросли. На цьому тлі виявились також значні розбіжності між демократами та республіканцями.

Нещодавнє опитування, проведене CNN і дослідницькою компанією SSRS, показало, що 51% американців вважають, що США зробили достатньо для підтримки України, тоді як 48% вважають, що США повинні зробити більше. Те саме опитування показало - 55% американців, які вважають, що Конгрес має заблокувати додаткове фінансування для України. На противагу 45% американців, які вважають, що додаткове фінансування потрібно погодити.

Відмінності були продемонстровані також і в залежності від партійної прихильності респондентів. Серед тих, хто назвався республіканцем, 59% сказали, що США зробили достатньо для підтримки України. 71% із них сказали, що Конгрес має не пропустити додаткове фінансування.

Серед демократів лише 38% респондентів заявили, що США вже зробили достатньо, і стільки ж виступили за припинення фінансування для України.

Респонденти, які називали себе політично незалежними, навіть частіше виступали проти подальшої підтримки України: 56% сказали, що США вже зробили достатньо, а 55% виступають за блокування додаткового фінансування.

Громадська думка все іще «гнучка»

Попри останні опитування, змінити думку деяких республіканців все ще можливо, вважає Джон Конвей, директор зі стратегій в організації "Республіканці за Україну".

"Ми вважаємо, що станом на зараз громадська думка досі гнучка, — сказав він.

«Тож ми не готові відмовитися від боротьби. Ми вважаємо, що все ще є частина Республіканської партії — і це значна частина — яка погоджуєтьсяз цією позицією. Ми збираємося виконати важку роботу, щоб повернути людей назад до такої традиційної республіканської цінності як підтримка демократії в усьому світі», – каже експерт з політичних кампаній.

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